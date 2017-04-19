Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после матча с «Реалом»

Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после матча с «Реалом»

19 апреля 2017, 13:59
30

Футболисты «Баварии» Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара и Артуро Видаль ворвались в судейскую комнату после матча с «Реалом». Там игроки оскорбили арбитра Виктора Кашшаи, принявшего во время игры несколько спорных решений.

В частности, судейская бригада засчитала два гола «Реала», забитые из офсайда. Артуро Видаль в концовке встречи получил вторую желтую карточку, хотя на повторе видно, что он играл в мяч.

Игроков из судейской комнаты вывела полиция. Встреча завершилась победой «Реала» в дополнительное время со счетом 4:2.

Источник: Sport.es
Лига чемпионов Бавария Видаль Артуро Левандовски Роберт Алькантара Тиаго
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
policepnz
1492599749
ебучки еще б настучать!
Ответить
acer2003
1492600251
Вопросы по матчу к арбитару есть !!! Барселона,Реал, начинает это напрягать....
Ответить
sergey_86-76
1492600350
Судьи, конечно твари, но кто сказал, что футбольный матч должен состоять только из ошибок игроков??? без видеоповторов судьи тоже имеют право на ошибки.
Ответить
alex1951
1492604857
То,что они зашли и вышли...это слабое утешение, ущерб ,который подобные судьи-раз.эбаи наносят своим продажным судейством, сопоставим с ущербом ,каким губернаторы всея Руси наносят стране,а отсель и наказание - на шконку ,до конца жития-бытия!
Ответить
qw3rty33
1492605133
так очевидно ошибаться не солидно в таких встречах
Ответить
la verdad
1492607444
Судья гетерофоб.
Ответить
NEON-SM
1492609459
Ну а что Бавария на поле то сделала? 1 гол с пенальти, 2 гол реал сами себе забили случайно, У реала 2 гола как минимум чистые были. удаление спорное, 1 гол спорный, а в остальном то всё нормально, но я не эксперт конечно. В таком матче надо было Карасёва ставить))) 5 удалений ещё в 1 тайме было бы
Ответить
Borz1
1492612675
По итогам двух матч Реал был лучше
Ответить
koli4ka
1492618737
Бей,мадьяров и да здравствует испано-польско-чилийская дружба во всем мире!!!!
Ответить
Абу Зейд Небесный
1492638929
Неужели не закончились слёзы у Мюнхено-Каталонских "фанатов"? "Всё, Вася, кина не будет!"
Ответить
Главные новости
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
1
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
2
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
2
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
2
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
4
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
Все новости
Все новости
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+