Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после матча с «Реалом»

Футболисты «Баварии» Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара и Артуро Видаль ворвались в судейскую комнату после матча с «Реалом». Там игроки оскорбили арбитра Виктора Кашшаи, принявшего во время игры несколько спорных решений.

В частности, судейская бригада засчитала два гола «Реала», забитые из офсайда. Артуро Видаль в концовке встречи получил вторую желтую карточку, хотя на повторе видно, что он играл в мяч.

Игроков из судейской комнаты вывела полиция. Встреча завершилась победой «Реала» в дополнительное время со счетом 4:2.