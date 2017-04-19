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    Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после матча с «Реалом»

    Футболисты «Баварии» Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара и Артуро Видаль ворвались в судейскую комнату после матча с «Реалом». Там игроки оскорбили арбитра Виктора Кашшаи, принявшего во время игры несколько спорных решений.

    В частности, судейская бригада засчитала два гола «Реала», забитые из офсайда. Артуро Видаль в концовке встречи получил вторую желтую карточку, хотя на повторе видно, что он играл в мяч.

    Игроков из судейской комнаты вывела полиция. Встреча завершилась победой «Реала» в дополнительное время со счетом 4:2.

    Источник: Sport.es

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    19.04.2017 13:59
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    Комментарии26
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 20 апреля 2017, 00:55

      Неужели не закончились слёзы у Мюнхено-Каталонских "фанатов"?
      "Всё, Вася, кина не будет!"

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 апреля 2017, 19:18

      Бей,мадьяров и да здравствует испано-польско-чилийская дружба во всем мире!!!!

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 19 апреля 2017, 17:37

      По итогам двух матч Реал был лучше

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 16:44

      Ну а что Бавария на поле то сделала? 1 гол с пенальти, 2 гол реал сами себе забили случайно, У реала 2 гола как минимум чистые были. удаление спорное, 1 гол спорный, а в остальном то всё нормально, но я не эксперт конечно. В таком матче надо было Карасёва ставить))) 5 удалений ещё в 1 тайме было бы

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > NEON-SM 19 апреля 2017, 17:31

      Раз не эксперт тогда зачем пишешь?...А то что при счете 1-2 при равных составах, Бавария начала давить и забили бы они третий...когда играют полностью одинаковые по силе команды даже сраный штрафной в центре поля может изменить судьбу матча!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Psih86 19 апреля 2017, 17:46

      На уровне догадок, если бы да ка бы, они не забили же. А представь на минутку если бы реал сам себе не забил? толку мало от того что давили, они не амкар давили, реал топ клуб, его давить себе дороже. Ошибки у судьи были, но они не настолько фатальны

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 апреля 2017, 16:10

      Судья гетерофоб.

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 19 апреля 2017, 15:32

      так очевидно ошибаться не солидно в таких встречах

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      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 19 апреля 2017, 15:28

      пускай быстрей вводят повторы во все спорные моменты и тогда проще будет

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 апреля 2017, 15:27

      То,что они зашли и вышли...это слабое утешение,
      ущерб ,который подобные судьи-раз.эбаи наносят своим продажным судейством,
      сопоставим с ущербом ,каким губернаторы всея Руси наносят стране,а отсель и наказание - на шконку ,до конца жития-бытия!

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 19 апреля 2017, 15:05

      Пока судейской бригаде повезло-пришла полиция! Но может случиться так,что полиция может не успеть,а игроки придут разбираться не с пустыми руками,терпение уже на исходе,видимо этого дожидается УЕФА не торопясь вводить видеоповторы,все ждет веских доводов в их пользу-время показывает,что осталось ждать совсем немного!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 апреля 2017, 14:27

      В глаза посмотреть хотели )))

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      Рейтинг: +2862

      nemolod > FanatSerj 19 апреля 2017, 15:19

      Скорее набить лицо!

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