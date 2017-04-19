Желудков: «Кокорин должен сидеть в «Зените» на лавке»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков не видит форварда Александра Кокорина в нынешнем составе сборной России. Он поддержал решение главного тренера команды Станислава Черчесова не вызывать нападающего.

«Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в «Зените» понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?

Александр Кокорин должен и в «Зените» сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В «Динамо» его не заставляли отходить назад и играть в отборе.

Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймет, что нужно делать на поле, и не начнет отрабатывать в защите», – сказал Желудков.

В текущем сезоне Кокорин провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.