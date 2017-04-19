Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Желудков: «Кокорин должен сидеть в «Зените» на лавке»

    Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков не видит форварда Александра Кокорина в нынешнем составе сборной России. Он поддержал решение главного тренера команды Станислава Черчесова не вызывать нападающего.

    «Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в «Зените» понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?

    Александр Кокорин должен и в «Зените» сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В «Динамо» его не заставляли отходить назад и играть в отборе.

    Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймет, что нужно делать на поле, и не начнет отрабатывать в защите», – сказал Желудков.

    В текущем сезоне Кокорин провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2017 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 19 апреля 2017, 20:26

      Его выгнать, а вместе с ним и того, кто принимал решение о его приобретении... Хотя там, видимо, система откатов были задействована, а за это у нас не наказывают - "не наш метод".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 апреля 2017, 20:10

      Для сборника такая результативность-ноль,слабоват,звездность не прошла,тогда Роналду нужно лежать на поле просто,а он пашет как лошадь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 апреля 2017, 18:33

      Похоже и Жулиано пора сажать, как бы обидно не было. Нет его на поле в последних матчах. Эх..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 19 апреля 2017, 18:30

      Коко должен пиз...ть в ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 19 апреля 2017, 17:52

      Кокорин должен сидеть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1307

      Taps > altezzik 19 апреля 2017, 18:30

      Ага, за пьянство и наркоманию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 19 апреля 2017, 17:24

      Нет ну вы интересные, такие бабки ему платят и на лавку его посадить, д он тогда в корень оборзеет, пусть хоть маленечко бегает потеет, хоть друзьям, родным и знакомым сможет сказать я эти бабки потом и кровью заработал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 19 апреля 2017, 17:08

      А мне кажется что не на лавке, а за пределами этой лавки должен сидеть Кокорин.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 апреля 2017, 16:59

      Ну если только без зарплаты. Зачем вообще его покупали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 19 апреля 2017, 16:52

      Глеб Жеглов: "Должен сидеть! Я сказал!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 апреля 2017, 16:31

      Если б Кокоша со Спартаком лавку протирал,
      За него кто-нибудь действительно играл.
      А так он попусту толкался и никому не мешался.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11