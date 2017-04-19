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Желудков: «Кокорин должен сидеть в «Зените» на лавке»

19 апреля 2017, 11:29
34

Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков не видит форварда Александра Кокорина в нынешнем составе сборной России. Он поддержал решение главного тренера команды Станислава Черчесова не вызывать нападающего.

«Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в «Зените» понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?

Александр Кокорин должен и в «Зените» сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В «Динамо» его не заставляли отходить назад и играть в отборе.

Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймет, что нужно делать на поле, и не начнет отрабатывать в защите», – сказал Желудков.

В текущем сезоне Кокорин провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (34)
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rubinovyi2
1492593889
Да он бы и не прочь,да вот приходится выходить на поле.)
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nik55
1492594914
у народного достояния денег много---и он там не один сидит
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Andrering87
1492598201
Пусть осваивае профессию бол боя))))
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hans6978T
1492598536
Кокорин ,вообще ,не должен быть в Зените,даже на лавке
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polt
1492599771
В Зените вся лавка занята...
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Доброе Зло.
1492601372
-"Вор должен сидеть на лавке"! -"Кокорин должен сидеть в тюрьме"!
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paracetamol
1492602380
Эт точно! А Митрофанов - в Крестах!
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qwera 1969
1492603620
А лучше под лавкой! Там его место...
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порт
1492610888
А мне кажется что не на лавке, а за пределами этой лавки должен сидеть Кокорин.
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altezzik
1492613574
Кокорин должен сидеть
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