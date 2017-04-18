Баскаков заявил, что в эпизоде между Витиньо и Кудряшовым ничего не было

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков прокомментировал эпизод, возникший в матче 23-го тура между ЦСКА и «Ростовом», когда нападающий армейцев Витиньо сломал нос защитнику ростовчан Федору Кудряшову.

«Положение рук Витиньо, когда он выпрыгивает, естественное. А Федор немного запаздывает и натыкается – даже не на локоть! Никакого умысла у Витинью не было. Я не вижу никакого движения локтем. Он даже не видел Кудряшова. На мой взгляд, даже желтой быть не должно. А за что? Просто так случилось. Единственное, я порекомендовал Кириллу Левникову в таких эпизодах сразу останавливать игру и вызывать медиков. Возможно, тогда был бы другой градус. А его слова… Я бы на эмоциях, может, и похлеще что-то сказал бы», – заявил Баскаков в эфире телеканала «Наш Футбол».

Встреча завершилась вничью 0:0.