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  • Баскаков заявил, что в эпизоде между Витиньо и Кудряшовым ничего не было

Баскаков заявил, что в эпизоде между Витиньо и Кудряшовым ничего не было

18 апреля 2017, 20:46
31

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков прокомментировал эпизод, возникший в матче 23-го тура между ЦСКА и «Ростовом», когда нападающий армейцев Витиньо сломал нос защитнику ростовчан Федору Кудряшову.

«Положение рук Витиньо, когда он выпрыгивает, естественное. А Федор немного запаздывает и натыкается – даже не на локоть! Никакого умысла у Витинью не было. Я не вижу никакого движения локтем. Он даже не видел Кудряшова. На мой взгляд, даже желтой быть не должно. А за что? Просто так случилось. Единственное, я порекомендовал Кириллу Левникову в таких эпизодах сразу останавливать игру и вызывать медиков. Возможно, тогда был бы другой градус. А его слова… Я бы на эмоциях, может, и похлеще что-то сказал бы», – заявил Баскаков в эфире телеканала «Наш Футбол».

Встреча завершилась вничью 0:0.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Кудряшов Федор Витиньо Баскаков Юрий Левников Кирилл
Комментарии (31)
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Клим Чугункин.
1492538533
Так Баскаков жЫ педераст.У него глаз один,шоколадный и к тому жЫ проткнутый.
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Atom2020
1492538660
Это же так эпично, когда Кудряшов, долбанувшись носом в Витиньо, потом ходит истекая кровищью, аки после знатного побоища, и орет всем вокруг, что они долбоящеры! ... Стукнулся и ушел бы молча за боковую ... ну как бы раз кровища, значит, вы все пидарасы, один я Дартаньян!
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Asbjorn
1492538705
вообще ничего не было,конечно,все в рамках правил,интересно что было бы сказано,если бы кудряшов так зарядил бы витиньо
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Axe111
1492540089
слышь баскаков, давай я тебе еб*ло сломаю и скажем что ничего не было!!!!! ДЕБИЛА КУСОК
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zico2205
1492549749
Какие же вы чмошные господа из РФС....Тут ломают нос и ничего...А вот когда удаляли ростовчан в игре со Спартаком ???? За что тогда Кудряшова удалили??? Да и еще костоломом назначили ??? Все ноете, что мол в Европе двойные стандарты, а сами - ниже плинтуса....ЧМОРИ- одним словом....
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Masteralex
1492551302
Лучше бы оценили, что этот Кудряшов бегал 2 минуты и кровь плескал по полю, а арбитр не добавил эти 2 минуты к допам и дал всего стандартные 3 про локоть разные ситуации бывают, думаю что РФС посмотрел все возможные записи данного эпизода и сделал на их основе выводы, а для клоунов, которые считают что разбитый нос это показатель фола, то пусть разбегутся и ударятся об стену и разбитым лицом бегают и обвиняют стену, что она кирпичи свои выставила на их пути а вообще, ещё раз пересмотрел повтор, особенно с другого ракурса, ведь там не было контакта локтя и носа, был контакт плеча и носа, причем этот нос летел сам вниз к плечу: http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI737118_clip_CSKA___Rostov_Vitinju_loktem_razbil_v_krov_lico_Fodoru_Kudrashovu (55-я секунда именно тот ракурс)
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vgarakh
1492591305
Так вроде Зобнин сам натолкнулся на ногу Кудряшова в первом матче? А решение другое. Странные ребята.
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и60 нex-yй
1565497208
Блох закрыт ! Все сибас на soccer с вещами ! Неизвестные подвиги комбата Мельничука colonelcassad 26 июля, 15:04 О том, как командир "Айдара" Мельничук захватил 55 псковских десантников. Героические подвиги бывшего командира "Айдара" Можно ли понять и спрогнозировать, как тот или иной человек поведет себя в экстренной, нестандартной ситуации? Нет, конечно, есть определенные методики, тесты, опросники, которые позволяют предположить реакцию среднестатистического человека на конкретную ситуацию. Но все это дает весьма приблизительные результаты, так как на практике все намного сложнее, чем в теории. Как человек становится героем на войне? Быть может, им движет какой-то спонтанный, неподконтрольный ему порыв, или он готовится к неким поступкам сознательно, год за годом тренируя в себе определенные качества и навыки? Вот это для меня загадка, даже несмотря на то, что я являюсь очевидцем неких событий, которые могут пролить свет на саму суть внезапного героизма. Я видел как чудеса мужества проявляют те, кто, в моем понимании, ничего, по сути, из себя не представляли и жили обычной жизнью простого обывателя, стараясь не выделяться из общей массы. Но при этом я становился и очевидцем ситуаций, в которых люди, позиционирующие себя настоящими воинами, готовыми рвать врага голыми руками, впадали в ступор от первой же пролетевшей над их головой шальной пули. В общем, на мой взгляд, способность к проявлению героизма разглядеть в человеке практически невозможно. Вот взять, допустим, Сергея Мельничука, первого командира «легендарного» батальона «Айдар». На первый взгляд – обычный заурядный человек. Да, кадровый военный. Радиоинженер. Служил в ракетных войсках. В 2004 году уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья в звании майора. Ни чем себя не проявил и наверняка за всю службу стрелял из автомата не более трех раз, и то по мишеням. Но сегодня нам стали известные некие подробности его биографии, которые заставляют посмотреть на Мельничука совсем под другим ракурсом. Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных. Запись эфира опубликована на YouTube. По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера». Несомненно, этот эпизод противостояния на Донбассе заслуживает того, чтобы его внесли в учебники по истории. Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом якобы были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «Они же (ополченцы Донбасса — прим.) вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю, лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел», — утверждает Мельничук. Я даже представил себе картину, довольно красочно описывающую события тех далеких дней. Позиции батальона «Айдар», буквально разорванные в клочья непрерывными бомбардировками российской авиации. Горстка смельчаков, героев Майдана, уже который час отражающая остервенелые атаки российских десантников, пытающихся расколоть независимую Украину на части и поработить ее непокорный народ. И в самый разгар боя, буквально из огня и пепла, под градом пуль и снарядов, не обращая внимания на падающие с неба бомбы, над позицией поднимается подполковник Мельничук, радиоинженер и настоящий патриот украинского народа. И вот он, изможденный но не дрогнувший, смахнув со лба заливающие глаза пот и кровь, шагнул на встречу противнику, сжимая в одной руке наградной пистолет с одним патроном, а в другой - гранату. И псковские десантники, элита российской армии, увидев решимость в его глазах, попадали на колени, моля о пощаде. Их было 55. Тех, кого лично взял в плен подполковник Мельничук 13 августа 2014 года. Нет, возможно, пройдут годы, и выяснится, что их было 200 или 300 человек, а у Мельничука в руках был автомат с погнутым от взрыва бомбы дулом. Возможно, их было 500, а может быть он единолично взял в плен всю псковскую дивизию, тем самым сорвав коварные планы Путина о наступлении на Киев. Время все расставит на свои места. Как вам картина? Полный бред! Во-первых, в те дни «Айдар» не участвовал ни в каких крупномасштабных войсковых операциях, а уже ближе к концу августа и вовсе оказался в окружении в районе Георгиевки. Во-вторых, единственным, в чем прославился Мельничук и его подчиненные, было мародерство. Грабили, насиловали, убивали, похищали с целью выкупа – стандартный набор подвигов любого тербата, которым может похвастаться и «Айдар». Подвигов, которые были документально зафиксированы наблюдателями ОБСЕ, ООН, Amnesty International и Human Rights Monitoring Mission in Ukraine. Других подвигов за Мельничуком и его «командой» документально зафиксировано не было. Хотя, нет! Постойте! Была одна история, в которой фигурировали бойцы батальона «Айдар» и десантники, правда украинские, бойцы 80-й отдельной аэромобильной бригады. Правда, было это не в августе, а в первых числах сентября. Тогда «героически» отступавшие из поселка Металлист айдаровцы напоролись на бойцов ГБР «Бэтмен» и ДШРГ «Русич». Не знаю, где в этот момент находился «непобедимый» Мельничук, но бойцы его не проявили себя от слова совсем. Луганские шахтеры и прочие представители рабочих профессий разнесли «легендарных» патриотов Украины в пух и прах, обильно усеяв их телами все придорожные обочины. Лишь двоим удалось спастись, и именно они, попав в расположение 80-й отдельной аэромобильной бригады, смогли убедить старших офицеров выдвинуть группу для уничтожения устроивших засаду «диверсантов». Героических непсковских десантников ждала та же участь, что и бойцов «Айдара». После объявления перемирия ополченцы передали представителям ВСУ более 40 тел убитых айдаровцев и украинских десантников. Сколько в той истории фигурировало пленных и раненых – статистика умалчивает. К слову сказать, бойцы подразделений ЛНР в том бою не потеряли ни одного человека. Это все, что нужно знать про Айдар, Мельничука и «псковских десантников». Других «героических» историй про подполковника Мельничука у меня для вас просто нет. Алексей Зотьев http://asd.news/articles/persony/sergey-melnichuk-i-55-pskovskikh-desantnikov/ - цинк Ну как же, был же еще один "подвиг". Осенью 2014 года именно по приказу Мельничука подорвали электростанцию в Счастье, в результате чего без света осталась как часть ЛНР, так и часть территории оккупированной ВСУ. Потом это мотивировали "угрозой захвата Счастья" войсками ЛНР, а затем и вовсе объявили, что никто ничего взрывал, а "сепаратисты сами взорвали электростанцию", неудачно обстреляв ее из 152-мм артиллерии. Ну а видео, где люди Беднова размолотили карателей из "Айдара", было одним из лучших за тот период, особенно которое без купюр и замыливания. Правила поведения зрителей Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований I. Общие положения 1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права и обязанности при проведении официальных спортивных соревнований. 2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: "входной билет" — документ установленной организатором официального спортивного соревнования формы, подтверждающий право лица на посещение официального спортивного соревнования; "громоздкий предмет" — любой объект, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров; "объединение зрителей" — группа лиц, состоящая из более чем 20 человек, поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнований, аккредитованная организатором официального спортивного соревнования в порядке, определяемом самим организатором; "сектор для активной поддержки" — обособленный блок зрительских мест, являющийся обязательным на объекте спорта, определяемый собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с организатором официального спортивного соревнования, предназначенный для поддержки зрителями участников официальных спортивных соревнований, в том числе с использованием средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам; "средства поддержки" — предметы, которые содержат информационные или графические данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут быть использованы зрителями, за исключением предметов, предусмотренных подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил; "организатор официального спортивного соревнования" — юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится официальное спортивное соревнование и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого спортивного соревнования. Понятия "зрители", "контролер-распорядитель", "место проведения официального спортивного соревнования", "объекты спорта", "волонтер" используются в настоящих Правилах в значении, определенном Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". II. Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые на зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 3. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют право: а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и участников официальных спортивных соревнований, собственников (пользователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований; б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований и выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением официальных спортивных соревнований; в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; г) на проход в места проведения официальных спортивных соревнований для просмотра официального спортивного соревнования при наличии входного билета на такое соревнование или документа, его заменяющего (в том числе аккредитации или приглашения), за исключением случаев, когда на зрителя наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Вход в места проведения официальных спортивных соревнований подразумевает принятие и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения зрителей в местах проведения официальных спортивных соревнований; д) на нахождение в месте проведения официального спортивного соревнования в течение всего времени проведения такого соревнования; е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения официальных спортивных соревнований организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами, уполномоченными организаторами официальных спортивных соревнований или собственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг; ж) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во входном билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места), с которого не ограничен зрительный обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка; з) на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения официальных спортивных соревнований; и) на пронос в места проведения официальных спортивных соревнований и использование при проведении таких соревнований: личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами; средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил; к) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей; л) на проезд к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, а также на парковочное место при наличии пропуска на автотранспорт, выдаваемого организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта; м) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в местах проведения официальных спортивных соревнований, без взимания платы; н) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную на объекте спорта; о) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых к организации официального спортивного соревнования организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта, в том числе на получение от указанных лиц информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из указанных мест. 4. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны: а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения официальных спортивных соревнований, занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места; б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта; в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи; г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос громоздких предметов в место проведения официального спортивного соревнования согласован с организатором официального спортивного соревнования; д) во время нахождения в месте проведения официального спортивного соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими Правилами; е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения официальных спортивных соревнований; ж) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения официальных спортивных соревнований; з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту; и) выполнять законные требования представителей организатора официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований; к) при получении информации об эвакуации из места проведения официального спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 5. Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается: а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории; в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории; г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии; д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально установленных организатором официального спортивного соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности; е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований; ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта; з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных); и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта; к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках; л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования; м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать: оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки); красящие вещества; духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок; алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; продукты питания (в т.ч. вода), приобретенные не на территории стадиона; пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам); громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования; н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты). 6. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному лицу во входе или удалить его из места проведения официального спортивного соревнования, аннулировав входной билет или документ, его заменяющий, без возмещения его стоимости. Организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе или удалении из места проведения официального спортивного соревнования и передать указанное лицо представителям территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования. III. Средства поддержки 7. Средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных спортивных соревнований не требует предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны соответствовать следующим требованиям: а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные изображения; б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения; в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или) организаторов официального спортивного соревнования; г) для баннеров и флагов — не превышать размеров 2 метра х 1,5 метра, в том числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре; д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается законодательством Российской Федерации; е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и (или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и (или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либо организатором официального спортивного соревнования и представляется зрителем уполномоченному лицу при входе в место проведения официального спортивного соревнования. 8. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны размещаться в местах, где они не будут мешать просмотру официального спортивного соревнования другим зрителям. 9. В сектор для активной поддержки по предварительному согласованию с организатором официального спортивного соревнования в порядке, установленном пунктом 11 настоящих Правил, допускается пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам. 10. Пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам, не соответствующих установленным для них требованиям, допускается только при условии предварительного согласования объединением зрителей с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом, а также с лицами, обеспечивающими охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований. 11. В целях согласования средств поддержки, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, объединение зрителей в срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения официального спортивного соревнования имеет право подать письменную заявку организатору официального спортивного соревнования, если иной сокращенный срок не установлен организатором официального спортивного соревнования. Средства поддержки, не соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктами "а" — "в" пункта 7 настоящих Правил, не подлежат согласованию. Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им уполномоченное на согласование средств поддержки, обязано в течение суток со дня представления на согласование средств поддержки заявителем письменно уведомить заявителя о принятом решении. 12. На каждое средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, объединением зрителей должен быть назначен представитель объединения зрителей, ответственный за его использование при проведении официального спортивного соревнования, удостоверивший свою личность. Информация о лице, ответственном за средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, представляется объединением зрителей организатору официального спортивного соревнования либо лицу, им уполномоченному. 13. Количество и места размещения средств поддержки, согласованных в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, определяются организатором официального спортивного соревнования или лицом, им уполномоченным. Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им уполномоченное, обязано письменно уведомить представителя территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, ответственного за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования, о количестве и местах размещения согласованных средств поддержки в месте проведения официального спортивного соревнования. 14. В случае принятия организатором официального спортивного соревнования решения об использовании сектора для активной поддержки одного из участников официального спортивного соревнования пронос в этот сектор средств поддержки, предназначенных для другого участника, не допускается. IV. Заключительные положения 15. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 16. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, возлагается на организаторов официального спортивного соревнования, собственников (пользователей) объектов спорта, а также на иных лиц, принимающих участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения официальных спортивных соревнований. 17. Организаторы официальных спортивных соревнований и (или) собственники (пользователи) объектов спорта вправе устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, которые не могут противоречить требованиям Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и положениям настоящих Правил. 18. Настоящие Правила размещаются организаторами официальных спортивных соревнований и (или) собственниками (пользователями) объектов спорта на информационных щитах (стендах) перед кассами по продаже входных билетов, перед входами в место проведения официального спортивного соревнования, перед входами на трибуны и сектора, а также публикуются на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций по видам спорта и организаторов официальных спортивных соревнований. 19. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна доводиться до сведения зрителей на русском языке, в случае организации международных спортивных соревнований — дополнительно на иностранных языках, а также по усмотрению организатора официального спортивного соревнования — на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 20. Перечень предметов, запрещенных к проносу в места проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил, размещается на входных билетах. Флаг-полотнище любой Правила поведения на стадионе "Уэмбли" Примечание: Лицо, намеревающееся посетить стадионный комплекс «Уэмбли», обязано ознакомиться и следовать данным Правилам поведения, а также (при посещении футбольных матчей) правилам и директивам ФИФА, УЕФА, Футбольной Ассоциации и Футбольной Лиги, действующим в отношении указанного матча. Правила поведения на территории стадионного комплекса включают в себя положения службы по работе с клиентами ООО «Национальный стадион Уэмбли». Вход на территорию стадионного комплекса возможен только при условии соблюдения указанных правил поведения. • Под «стадионным комплексом» понимается сам стадион «Уэмбли» и все объекты, находящиеся в собственности, занимаемые и используемы ООО «Национальный стадион Уэмбли». • Под «мероприятием» понимается любое действо происходящее на территории стадионного комплекса. • Под «НСУ» понимается ООО «Национальный стадион Уэмбли». 1. Разрешение на вход и нахождение на территории стадионного комплекса (несмотря на наличие билета) находится в компетенции НСУ, офицера полиции или уполномоченного стюарда. На проводимые на территории комплекса мероприятия не допускаются лица, не имеющие действующего входного билета. На футбольный матч не допускаются лица, которые значатся в действующем Списке запрета на вход. 2. НСУ, руководствуясь нормами закона, не несет ответственности за утерянные вещи, травмы или ущерб, нанесенный человеку/имуществу на территории или вокруг комплекса. 3. НСУ не может гарантировать, что указанное мероприятие пройдет в назначенное время или в назначенную дату. НСУ оставляет за собой право изменить расписание указанного мероприятия без предварительного уведомления или дополнительных обязательств. 4. В случае переноса или отмены проведения указанного мероприятия, возмещение средств (если таковое предусмотрено) будет проводиться в соответствие с основными правилами и положениями билетной политики организатора указанного мероприятия (или же правилами и положениями НСУ, действующими в отношении распространяемых НСУ билетов). НСУ не несет каких бы то ни было дополнительных обязательств, включая (но не ограничиваясь ими) любые косвенные потери или ущерб, такие как (но не ограничиваясь ими) испорченное удовольствие или транспортные расходы. 5. НСУ имеет право провести обыск любого посетителя на территории или около комплекса и отказать в допуске или выдворить за его пределы любое лицо, выступающее против обыска. 6. Следующие предметы запрещены для проноса на территорию комплекса: ножи, пиротехника, дымовые шашки, горны, файеры, оружие, опасные предметы, лазерные приборы, бутылки, стеклянная посуда, жестяные банки, арматура и любые предметы, которые могут быть использованы как оружие и/или могут угрожать общественной безопасности. Любому лицу, имеющему при себе указанные предметы, будет отказано в допуске на территорию комплекса. 7. Строго запрещено поведение, представляющее угрозу для окружающих, использование ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Подобные действия могут привести к аресту или выдворению с территории комплекса. НСУ может наложить запрет на дальнейшее посещение стадионного комплекса этими лицами. 7.1. Строго запрещено проявление расизма и гомофобии, скандирование ненормативных лозунгов, непристойное поведение, что может привести к аресту и/или выдворению с территории комплекса. НСУ может наложить запрет на дальнейшее посещение стадионного комплекса этими лицами. 7.2. Согласно Футбольному Акту 1991 года и принятыми к нему поправками следующее поведение классифицируется как нарушение: 7.2.1. Бросание на территории комплекса любых предметов без законных оснований и веских причин; 7.2.2. Скандирование вульгарных или расистских выражений; 7.2.3. Выход на поле или прилегающую территорию, закрытую для обычных посетителей, без законных оснований и веских причин. Подобное поведение может привести к включению в Список запрета на вход. 8. Все посетители комплекса могут занимать только те места, которые указаны на их билетах, и не должны перемещаться из одной части комплекса в другую без специального разрешения или инструкций со стороны стюарда, официального лица, представителя НСУ и/или офицера полиции. 9. Запрещается находиться на трибуне в стоячем положении непосредственно во время игры. Постоянное нахождение в стоячем положении на трибуне во время матча может привести к выдворению со стадиона. 10. Затруднение движения в проходах, на выходах и входах, лестничных проемах строго запрещено. Ни один посетитель не имеет права взбираться на объекты на территории комплекса. 11. Строго запрещено курение в помещениях для некурящих. 12. На территории комплекса разрешено использование мобильных телефонов и других приборов связи только в личных целях. 13. Согласно Акту о спортивных мероприятиях 1985 года (контроль за алкоголем и т.д.) человек может быть арестован офицером полиции и внесен в Список запрета на вход за следующие правонарушения: 13.1.1. Попытки пройти на территорию комплекса или нахождение на территории комплекса в нетрезвом состоянии; 13.1.2. Пронос на территорию комплекса, трибуны и в другие общес
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Блох закрыт ! Все сибас на soccer с вещами ! Ccылка вверху ! Неизвестные подвиги комбата Мельничука colonelcassad 26 июля, 15:04 О том, как командир "Айдара" Мельничук захватил 55 псковских десантников. Героические подвиги бывшего командира "Айдара" Можно ли понять и спрогнозировать, как тот или иной человек поведет себя в экстренной, нестандартной ситуации? Нет, конечно, есть определенные методики, тесты, опросники, которые позволяют предположить реакцию среднестатистического человека на конкретную ситуацию. Но все это дает весьма приблизительные результаты, так как на практике все намного сложнее, чем в теории. Как человек становится героем на войне? Быть может, им движет какой-то спонтанный, неподконтрольный ему порыв, или он готовится к неким поступкам сознательно, год за годом тренируя в себе определенные качества и навыки? Вот это для меня загадка, даже несмотря на то, что я являюсь очевидцем неких событий, которые могут пролить свет на саму суть внезапного героизма. Я видел как чудеса мужества проявляют те, кто, в моем понимании, ничего, по сути, из себя не представляли и жили обычной жизнью простого обывателя, стараясь не выделяться из общей массы. Но при этом я становился и очевидцем ситуаций, в которых люди, позиционирующие себя настоящими воинами, готовыми рвать врага голыми руками, впадали в ступор от первой же пролетевшей над их головой шальной пули. В общем, на мой взгляд, способность к проявлению героизма разглядеть в человеке практически невозможно. Вот взять, допустим, Сергея Мельничука, первого командира «легендарного» батальона «Айдар». На первый взгляд – обычный заурядный человек. Да, кадровый военный. Радиоинженер. Служил в ракетных войсках. В 2004 году уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья в звании майора. Ни чем себя не проявил и наверняка за всю службу стрелял из автомата не более трех раз, и то по мишеням. Но сегодня нам стали известные некие подробности его биографии, которые заставляют посмотреть на Мельничука совсем под другим ракурсом. Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных. Запись эфира опубликована на YouTube. По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера». Несомненно, этот эпизод противостояния на Донбассе заслуживает того, чтобы его внесли в учебники по истории. Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом якобы были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «Они же (ополченцы Донбасса — прим.) вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю, лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел», — утверждает Мельничук. Я даже представил себе картину, довольно красочно описывающую события тех далеких дней. Позиции батальона «Айдар», буквально разорванные в клочья непрерывными бомбардировками российской авиации. Горстка смельчаков, героев Майдана, уже который час отражающая остервенелые атаки российских десантников, пытающихся расколоть независимую Украину на части и поработить ее непокорный народ. И в самый разгар боя, буквально из огня и пепла, под градом пуль и снарядов, не обращая внимания на падающие с неба бомбы, над позицией поднимается подполковник Мельничук, радиоинженер и настоящий патриот украинского народа. И вот он, изможденный но не дрогнувший, смахнув со лба заливающие глаза пот и кровь, шагнул на встречу противнику, сжимая в одной руке наградной пистолет с одним патроном, а в другой - гранату. И псковские десантники, элита российской армии, увидев решимость в его глазах, попадали на колени, моля о пощаде. Их было 55. Тех, кого лично взял в плен подполковник Мельничук 13 августа 2014 года. Нет, возможно, пройдут годы, и выяснится, что их было 200 или 300 человек, а у Мельничука в руках был автомат с погнутым от взрыва бомбы дулом. Возможно, их было 500, а может быть он единолично взял в плен всю псковскую дивизию, тем самым сорвав коварные планы Путина о наступлении на Киев. Время все расставит на свои места. Как вам картина? Полный бред! Во-первых, в те дни «Айдар» не участвовал ни в каких крупномасштабных войсковых операциях, а уже ближе к концу августа и вовсе оказался в окружении в районе Георгиевки. Во-вторых, единственным, в чем прославился Мельничук и его подчиненные, было мародерство. Грабили, насиловали, убивали, похищали с целью выкупа – стандартный набор подвигов любого тербата, которым может похвастаться и «Айдар». Подвигов, которые были документально зафиксированы наблюдателями ОБСЕ, ООН, Amnesty International и Human Rights Monitoring Mission in Ukraine. Других подвигов за Мельничуком и его «командой» документально зафиксировано не было. Хотя, нет! Постойте! Была одна история, в которой фигурировали бойцы батальона «Айдар» и десантники, правда украинские, бойцы 80-й отдельной аэромобильной бригады. Правда, было это не в августе, а в первых числах сентября. Тогда «героически» отступавшие из поселка Металлист айдаровцы напоролись на бойцов ГБР «Бэтмен» и ДШРГ «Русич». Не знаю, где в этот момент находился «непобедимый» Мельничук, но бойцы его не проявили себя от слова совсем. Луганские шахтеры и прочие представители рабочих профессий разнесли «легендарных» патриотов Украины в пух и прах, обильно усеяв их телами все придорожные обочины. Лишь двоим удалось спастись, и именно они, попав в расположение 80-й отдельной аэромобильной бригады, смогли убедить старших офицеров выдвинуть группу для уничтожения устроивших засаду «диверсантов». Героических непсковских десантников ждала та же участь, что и бойцов «Айдара». После объявления перемирия ополченцы передали представителям ВСУ более 40 тел убитых айдаровцев и украинских десантников. Сколько в той истории фигурировало пленных и раненых – статистика умалчивает. К слову сказать, бойцы подразделений ЛНР в том бою не потеряли ни одного человека. Это все, что нужно знать про Айдар, Мельничука и «псковских десантников». Других «героических» историй про подполковника Мельничука у меня для вас просто нет. Алексей Зотьев http://asd.news/articles/persony/sergey-melnichuk-i-55-pskovskikh-desantnikov/ - цинк Ну как же, был же еще один "подвиг". Осенью 2014 года именно по приказу Мельничука подорвали электростанцию в Счастье, в результате чего без света осталась как часть ЛНР, так и часть территории оккупированной ВСУ. Потом это мотивировали "угрозой захвата Счастья" войсками ЛНР, а затем и вовсе объявили, что никто ничего взрывал, а "сепаратисты сами взорвали электростанцию", неудачно обстреляв ее из 152-мм артиллерии. Ну а видео, где люди Беднова размолотили карателей из "Айдара", было одним из лучших за тот период, особенно которое без купюр и замыливания. Правила поведения зрителей Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований I. Общие положения 1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права и обязанности при проведении официальных спортивных соревнований. 2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: "входной билет" — документ установленной организатором официального спортивного соревнования формы, подтверждающий право лица на посещение официального спортивного соревнования; "громоздкий предмет" — любой объект, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров; "объединение зрителей" — группа лиц, состоящая из более чем 20 человек, поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнований, аккредитованная организатором официального спортивного соревнования в порядке, определяемом самим организатором; "сектор для активной поддержки" — обособленный блок зрительских мест, являющийся обязательным на объекте спорта, определяемый собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с организатором официального спортивного соревнования, предназначенный для поддержки зрителями участников официальных спортивных соревнований, в том числе с использованием средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам; "средства поддержки" — предметы, которые содержат информационные или графические данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут быть использованы зрителями, за исключением предметов, предусмотренных подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил; "организатор официального спортивного соревнования" — юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится официальное спортивное соревнование и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого спортивного соревнования. Понятия "зрители", "контролер-распорядитель", "место проведения официального спортивного соревнования", "объекты спорта", "волонтер" используются в настоящих Правилах в значении, определенном Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". II. Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые на зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 3. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют право: а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и участников официальных спортивных соревнований, собственников (пользователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований; б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований и выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением официальных спортивных соревнований; в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; г) на проход в места проведения официальных спортивных соревнований для просмотра официального спортивного соревнования при наличии входного билета на такое соревнование или документа, его заменяющего (в том числе аккредитации или приглашения), за исключением случаев, когда на зрителя наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Вход в места проведения официальных спортивных соревнований подразумевает принятие и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения зрителей в местах проведения официальных спортивных соревнований; д) на нахождение в месте проведения официального спортивного соревнования в течение всего времени проведения такого соревнования; е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения официальных спортивных соревнований организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами, уполномоченными организаторами официальных спортивных соревнований или собственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг; ж) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во входном билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места), с которого не ограничен зрительный обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка; з) на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения официальных спортивных соревнований; и) на пронос в места проведения официальных спортивных соревнований и использование при проведении таких соревнований: личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами; средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил; к) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей; л) на проезд к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, а также на парковочное место при наличии пропуска на автотранспорт, выдаваемого организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта; м) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в местах проведения официальных спортивных соревнований, без взимания платы; н) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную на объекте спорта; о) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых к организации официального спортивного соревнования организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта, в том числе на получение от указанных лиц информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из указанных мест. 4. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны: а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения официальных спортивных соревнований, занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места; б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта; в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи; г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос громоздких предметов в место проведения официального спортивного соревнования согласован с организатором официального спортивного соревнования; д) во время нахождения в месте проведения официального спортивного соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими Правилами; е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения официальных спортивных соревнований; ж) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения официальных спортивных соревнований; з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту; и) выполнять законные требования представителей организатора официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований; к) при получении информации об эвакуации из места проведения официального спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 5. Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается: а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории; в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории; г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии; д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально установленных организатором официального спортивного соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности; е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований; ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта; з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных); и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта; к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках; л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования; м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать: оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки); красящие вещества; духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок; алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; продукты питания (в т.ч. вода), приобретенные не на территории стадиона; пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам); громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования; н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты). 6. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному лицу во входе или удалить его из места проведения официального спортивного соревнования, аннулировав входной билет или документ, его заменяющий, без возмещения его стоимости. Организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе или удалении из места проведения официального спортивного соревнования и передать указанное лицо представителям территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования. III. Средства поддержки 7. Средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных спортивных соревнований не требует предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны соответствовать следующим требованиям: а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные изображения; б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения; в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или) организаторов официального спортивного соревнования; г) для баннеров и флагов — не превышать размеров 2 метра х 1,5 метра, в том числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре; д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается законодательством Российской Федерации; е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и (или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и (или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либо организатором официального спортивного соревнования и представляется зрителем уполномоченному лицу при входе в место проведения официального спортивного соревнования. 8. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны размещаться в местах, где они не будут мешать просмотру официального спортивного соревнования другим зрителям. 9. В сектор для активной поддержки по предварительному согласованию с организатором официального спортивного соревнования в порядке, установленном пунктом 11 настоящих Правил, допускается пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам. 10. Пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам, не соответствующих установленным для них требованиям, допускается только при условии предварительного согласования объединением зрителей с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом, а также с лицами, обеспечивающими охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований. 11. В целях согласования средств поддержки, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, объединение зрителей в срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения официального спортивного соревнования имеет право подать письменную заявку организатору официального спортивного соревнования, если иной сокращенный срок не установлен организатором официального спортивного соревнования. Средства поддержки, не соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктами "а" — "в" пункта 7 настоящих Правил, не подлежат согласованию. Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им уполномоченное на согласование средств поддержки, обязано в течение суток со дня представления на согласование средств поддержки заявителем письменно уведомить заявителя о принятом решении. 12. На каждое средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, объединением зрителей должен быть назначен представитель объединения зрителей, ответственный за его использование при проведении официального спортивного соревнования, удостоверивший свою личность. Информация о лице, ответственном за средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, представляется объединением зрителей организатору официального спортивного соревнования либо лицу, им уполномоченному. 13. Количество и места размещения средств поддержки, согласованных в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, определяются организатором официального спортивного соревнования или лицом, им уполномоченным. Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им уполномоченное, обязано письменно уведомить представителя территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, ответственного за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования, о количестве и местах размещения согласованных средств поддержки в месте проведения официального спортивного соревнования. 14. В случае принятия организатором официального спортивного соревнования решения об использовании сектора для активной поддержки одного из участников официального спортивного соревнования пронос в этот сектор средств поддержки, предназначенных для другого участника, не допускается. IV. Заключительные положения 15. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 16. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, возлагается на организаторов официального спортивного соревнования, собственников (пользователей) объектов спорта, а также на иных лиц, принимающих участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения официальных спортивных соревнований. 17. Организаторы официальных спортивных соревнований и (или) собственники (пользователи) объектов спорта вправе устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, которые не могут противоречить требованиям Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и положениям настоящих Правил. 18. Настоящие Правила размещаются организаторами официальных спортивных соревнований и (или) собственниками (пользователями) объектов спорта на информационных щитах (стендах) перед кассами по продаже входных билетов, перед входами в место проведения официального спортивного соревнования, перед входами на трибуны и сектора, а также публикуются на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций по видам спорта и организаторов официальных спортивных соревнований. 19. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна доводиться до сведения зрителей на русском языке, в случае организации международных спортивных соревнований — дополнительно на иностранных языках, а также по усмотрению организатора официального спортивного соревнования — на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 20. Перечень предметов, запрещенных к проносу в места проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил, размещается на входных билетах. Флаг-полотнище любой Правила поведения на стадионе "Уэмбли" Примечание: Лицо, намеревающееся посетить стадионный комплекс «Уэмбли», обязано ознакомиться и следовать данным Правилам поведения, а также (при посещении футбольных матчей) правилам и директивам ФИФА, УЕФА, Футбольной Ассоциации и Футбольной Лиги, действующим в отношении указанного матча. Правила поведения на территории стадионного комплекса включают в себя положения службы по работе с клиентами ООО «Национальный стадион Уэмбли». Вход на территорию стадионного комплекса возможен только при условии соблюдения указанных правил поведения. • Под «стадионным комплексом» понимается сам стадион «Уэмбли» и все объекты, находящиеся в собственности, занимаемые и используемы ООО «Национальный стадион Уэмбли». • Под «мероприятием» понимается любое действо происходящее на территории стадионного комплекса. • Под «НСУ» понимается ООО «Национальный стадион Уэмбли». 1. Разрешение на вход и нахождение на территории стадионного комплекса (несмотря на наличие билета) находится в компетенции НСУ, офицера полиции или уполномоченного стюарда. На проводимые на территории комплекса мероприятия не допускаются лица, не имеющие действующего входного билета. На футбольный матч не допускаются лица, которые значатся в действующем Списке запрета на вход. 2. НСУ, руководствуясь нормами закона, не несет ответственности за утерянные вещи, травмы или ущерб, нанесенный человеку/имуществу на территории или вокруг комплекса. 3. НСУ не может гарантировать, что указанное мероприятие пройдет в назначенное время или в назначенную дату. НСУ оставляет за собой право изменить расписание указанного мероприятия без предварительного уведомления или дополнительных обязательств. 4. В случае переноса или отмены проведения указанного мероприятия, возмещение средств (если таковое предусмотрено) будет проводиться в соответствие с основными правилами и положениями билетной политики организатора указанного мероприятия (или же правилами и положениями НСУ, действующими в отношении распространяемых НСУ билетов). НСУ не несет каких бы то ни было дополнительных обязательств, включая (но не ограничиваясь ими) любые косвенные потери или ущерб, такие как (но не ограничиваясь ими) испорченное удовольствие или транспортные расходы. 5. НСУ имеет право провести обыск любого посетителя на территории или около комплекса и отказать в допуске или выдворить за его пределы любое лицо, выступающее против обыска. 6. Следующие предметы запрещены для проноса на территорию комплекса: ножи, пиротехника, дымовые шашки, горны, файеры, оружие, опасные предметы, лазерные приборы, бутылки, стеклянная посуда, жестяные банки, арматура и любые предметы, которые могут быть использованы как оружие и/или могут угрожать общественной безопасности. Любому лицу, имеющему при себе указанные предметы, будет отказано в допуске на территорию комплекса. 7. Строго запрещено поведение, представляющее угрозу для окружающих, использование ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Подобные действия могут привести к аресту или выдворению с территории комплекса. НСУ может наложить запрет на дальнейшее посещение стадионного комплекса этими лицами. 7.1. Строго запрещено проявление расизма и гомофобии, скандирование ненормативных лозунгов, непристойное поведение, что может привести к аресту и/или выдворению с территории комплекса. НСУ может наложить запрет на дальнейшее посещение стадионного комплекса этими лицами. 7.2. Согласно Футбольному Акту 1991 года и принятыми к нему поправками следующее поведение классифицируется как нарушение: 7.2.1. Бросание на территории комплекса любых предметов без законных оснований и веских причин; 7.2.2. Скандирование вульгарных или расистских выражений; 7.2.3. Выход на поле или прилегающую территорию, закрытую для обычных посетителей, без законных оснований и веских причин. Подобное поведение может привести к включению в Список запрета на вход. 8. Все посетители комплекса могут занимать только те места, которые указаны на их билетах, и не должны перемещаться из одной части комплекса в другую без специального разрешения или инструкций со стороны стюарда, официального лица, представителя НСУ и/или офицера полиции. 9. Запрещается находиться на трибуне в стоячем положении непосредственно во время игры. Постоянное нахождение в стоячем положении на трибуне во время матча может привести к выдворению со стадиона. 10. Затруднение движения в проходах, на выходах и входах, лестничных проемах строго запрещено. Ни один посетитель не имеет права взбираться на объекты на территории комплекса. 11. Строго запрещено курение в помещениях для некурящих. 12. На территории комплекса разрешено использование мобильных телефонов и других приборов связи только в личных целях. 13. Согласно Акту о спортивных мероприятиях 1985 года (контроль за алкоголем и т.д.) человек может быть арестован офицером полиции и внесен в Список запрета на вход за следующие правонарушения: 13.1.1. Попытки пройти на территорию комплекса или нахождение на территории комплекса в нетрезвом состоянии; 13.1.2. Пронос на территорию комплекса, трибуны и
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Блох закрыт ! Все сибас на soccer с вещами ! Ccылка вверху ! Неизвестные подвиги комбата Мельничука colonelcassad 26 июля, 15:04 О том, как командир "Айдара" Мельничук захватил 55 псковских десантников. Героические подвиги бывшего командира "Айдара" Можно ли понять и спрогнозировать, как тот или иной человек поведет себя в экстренной, нестандартной ситуации? Нет, конечно, есть определенные методики, тесты, опросники, которые позволяют предположить реакцию среднестатистического человека на конкретную ситуацию. Но все это дает весьма приблизительные результаты, так как на практике все намного сложнее, чем в теории. Как человек становится героем на войне? Быть может, им движет какой-то спонтанный, неподконтрольный ему порыв, или он готовится к неким поступкам сознательно, год за годом тренируя в себе определенные качества и навыки? Вот это для меня загадка, даже несмотря на то, что я являюсь очевидцем неких событий, которые могут пролить свет на саму суть внезапного героизма. Я видел как чудеса мужества проявляют те, кто, в моем понимании, ничего, по сути, из себя не представляли и жили обычной жизнью простого обывателя, стараясь не выделяться из общей массы. Но при этом я становился и очевидцем ситуаций, в которых люди, позиционирующие себя настоящими воинами, готовыми рвать врага голыми руками, впадали в ступор от первой же пролетевшей над их головой шальной пули. В общем, на мой взгляд, способность к проявлению героизма разглядеть в человеке практически невозможно. Вот взять, допустим, Сергея Мельничука, первого командира «легендарного» батальона «Айдар». На первый взгляд – обычный заурядный человек. Да, кадровый военный. Радиоинженер. Служил в ракетных войсках. В 2004 году уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья в звании майора. Ни чем себя не проявил и наверняка за всю службу стрелял из автомата не более трех раз, и то по мишеням. Но сегодня нам стали известные некие подробности его биографии, которые заставляют посмотреть на Мельничука совсем под другим ракурсом. Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных. Запись эфира опубликована на YouTube. По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера». Несомненно, этот эпизод противостояния на Донбассе заслуживает того, чтобы его внесли в учебники по истории. Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом якобы были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «Они же (ополченцы Донбасса — прим.) вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю, лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел», — утверждает Мельничук. Я даже представил себе картину, довольно красочно описывающую события тех далеких дней. Позиции батальона «Айдар», буквально разорванные в клочья непрерывными бомбардировками российской авиации. Горстка смельчаков, героев Майдана, уже который час отражающая остервенелые атаки российских десантников, пытающихся расколоть независимую Украину на части и поработить ее непокорный народ. И в самый разгар боя, буквально из огня и пепла, под градом пуль и снарядов, не обращая внимания на падающие с неба бомбы, над позицией поднимается подполковник Мельничук, радиоинженер и настоящий патриот украинского народа. И вот он, изможденный но не дрогнувший, смахнув со лба заливающие глаза пот и кровь, шагнул на встречу противнику, сжимая в одной руке наградной пистолет с одним патроном, а в другой - гранату. И псковские десантники, элита российской армии, увидев решимость в его глазах, попадали на колени, моля о пощаде. Их было 55. Тех, кого лично взял в плен подполковник Мельничук 13 августа 2014 года. Нет, возможно, пройдут годы, и выяснится, что их было 200 или 300 человек, а у Мельничука в руках был автомат с погнутым от взрыва бомбы дулом. Возможно, их было 500, а может быть он единолично взял в плен всю псковскую дивизию, тем самым сорвав коварные планы Путина о наступлении на Киев. Время все расставит на свои места. Как вам картина? Полный бред! Во-первых, в те дни «Айдар» не участвовал ни в каких крупномасштабных войсковых операциях, а уже ближе к концу августа и вовсе оказался в окружении в районе Георгиевки. Во-вторых, единственным, в чем прославился Мельничук и его подчиненные, было мародерство. Грабили, насиловали, убивали, похищали с целью выкупа – стандартный набор подвигов любого тербата, которым может похвастаться и «Айдар». Подвигов, которые были документально зафиксированы наблюдателями ОБСЕ, ООН, Amnesty International и Human Rights Monitoring Mission in Ukraine. Других подвигов за Мельничуком и его «командой» документально зафиксировано не было. Хотя, нет! Постойте! Была одна история, в которой фигурировали бойцы батальона «Айдар» и десантники, правда украинские, бойцы 80-й отдельной аэромобильной бригады. Правда, было это не в августе, а в первых числах сентября. Тогда «героически» отступавшие из поселка Металлист айдаровцы напоролись на бойцов ГБР «Бэтмен» и ДШРГ «Русич». Не знаю, где в этот момент находился «непобедимый» Мельничук, но бойцы его не проявили себя от слова совсем. Луганские шахтеры и прочие представители рабочих профессий разнесли «легендарных» патриотов Украины в пух и прах, обильно усеяв их телами все придорожные обочины. Лишь двоим удалось спастись, и именно они, попав в расположение 80-й отдельной аэромобильной бригады, смогли убедить старших офицеров выдвинуть группу для уничтожения устроивших засаду «диверсантов». Героических непсковских десантников ждала та же участь, что и бойцов «Айдара». После объявления перемирия ополченцы передали представителям ВСУ более 40 тел убитых айдаровцев и украинских десантников. Сколько в той истории фигурировало пленных и раненых – статистика умалчивает. К слову сказать, бойцы подразделений ЛНР в том бою не потеряли ни одного человека. Это все, что нужно знать про Айдар, Мельничука и «псковских десантников». Других «героических» историй про подполковника Мельничука у меня для вас просто нет. Алексей Зотьев http://asd.news/articles/persony/sergey-melnichuk-i-55-pskovskikh-desantnikov/ - цинк Ну как же, был же еще один "подвиг". Осенью 2014 года именно по приказу Мельничука подорвали электростанцию в Счастье, в результате чего без света осталась как часть ЛНР, так и часть территории оккупированной ВСУ. Потом это мотивировали "угрозой захвата Счастья" войсками ЛНР, а затем и вовсе объявили, что никто ничего взрывал, а "сепаратисты сами взорвали электростанцию", неудачно обстреляв ее из 152-мм артиллерии. Ну а видео, где люди Беднова размолотили карателей из "Айдара", было одним из лучших за тот период, особенно которое без купюр и замыливания. Правила поведения зрителей Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований I. Общие положения 1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права и обязанности при проведении официальных спортивных соревнований. 2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: "входной билет" — документ установленной организатором официального спортивного соревнования формы, подтверждающий право лица на посещение официального спортивного соревнования; "громоздкий предмет" — любой объект, размеры которого по длине, ширине и высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров; "объединение зрителей" — группа лиц, состоящая из более чем 20 человек, поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнований, аккредитованная организатором официального спортивного соревнования в порядке, определяемом самим организатором; "сектор для активной поддержки" — обособленный блок зрительских мест, являющийся обязательным на объекте спорта, определяемый собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с организатором официального спортивного соревнования, предназначенный для поддержки зрителями участников официальных спортивных соревнований, в том числе с использованием средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам; "средства поддержки" — предметы, которые содержат информационные или графические данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут быть использованы зрителями, за исключением предметов, предусмотренных подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил; "организатор официального спортивного соревнования" — юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится официальное спортивное соревнование и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого спортивного соревнования. Понятия "зрители", "контролер-распорядитель", "место проведения официального спортивного соревнования", "объекты спорта", "волонтер" используются в настоящих Правилах в значении, определенном Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". II. Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые на зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 3. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют право: а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и участников официальных спортивных соревнований, собственников (пользователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований; б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации о порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований и выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением официальных спортивных соревнований; в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; г) на проход в места проведения официальных спортивных соревнований для просмотра официального спортивного соревнования при наличии входного билета на такое соревнование или документа, его заменяющего (в том числе аккредитации или приглашения), за исключением случаев, когда на зрителя наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Вход в места проведения официальных спортивных соревнований подразумевает принятие и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения зрителей в местах проведения официальных спортивных соревнований; д) на нахождение в месте проведения официального спортивного соревнования в течение всего времени проведения такого соревнования; е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения официальных спортивных соревнований организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами, уполномоченными организаторами официальных спортивных соревнований или собственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг; ж) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во входном билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места), с которого не ограничен зрительный обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка; з) на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, расположенных в местах проведения официальных спортивных соревнований; и) на пронос в места проведения официальных спортивных соревнований и использование при проведении таких соревнований: личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами; средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил; к) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей; л) на проезд к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, а также на парковочное место при наличии пропуска на автотранспорт, выдаваемого организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта; м) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в местах проведения официальных спортивных соревнований, без взимания платы; н) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную на объекте спорта; о) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых к организации официального спортивного соревнования организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта, в том числе на получение от указанных лиц информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из указанных мест. 4. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны: а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность, при входе в место проведения официальных спортивных соревнований, занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места; б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнования или собственником (пользователем) объекта спорта; в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи; г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос громоздких предметов в место проведения официального спортивного соревнования согласован с организатором официального спортивного соревнования; д) во время нахождения в месте проведения официального спортивного соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими Правилами; е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения официальных спортивных соревнований; ж) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения официальных спортивных соревнований; з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту; и) выполнять законные требования представителей организатора официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований; к) при получении информации об эвакуации из места проведения официального спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 5. Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается: а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории; в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории; г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии; д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально установленных организатором официального спортивного соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности; е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований; ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта; з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных); и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта; к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках; л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования; м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать: оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки); красящие вещества; духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок; алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; продукты питания (в т.ч. вода), приобретенные не на территории стадиона; пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам); громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования; н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты). 6. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному лицу во входе или удалить его из места проведения официального спортивного соревнования, аннулировав входной билет или документ, его заменяющий, без возмещения его стоимости. Организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе или удалении из места проведения официального спортивного соревнования и передать указанное лицо представителям территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования. III. Средства поддержки 7. Средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных спортивных соревнований не требует предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны соответствовать следующим требованиям: а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные изображения; б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения; в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или) организаторов официального спортивного соревнования; г) для баннеров и флагов — не превышать размеров 2 метра х 1,5 метра, в том числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре; д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается законодательством Российской Федерации; е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и (или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и (или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либо организатором официального спортивного соревнования и представляется зрителем уполномоченному лицу при входе в место проведения официального спортивного соревнования. 8. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны размещаться в местах, где они не будут мешать просмотру официального спортивного соревнования другим зрителям. 9. В сектор для активной поддержки по предварительному согласованию с организатором официального спортивного соревнования в порядке, установленном пунктом 11 настоящих Правил, допускается пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам. 10. Пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам, не соответствующих установленным для них требованиям, допускается только при условии предварительного согласования объединением зрителей с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом, а также с лицами, обеспечивающими охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований. 11. В целях согласования средств поддержки, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, объединение зрителей в срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения официального спортивного соревнования имеет право подать письменную заявку организатору официального спортивного соревнования, если иной сокращенный срок не установлен организатором официального спортивного соревнования. Средства поддержки, не соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктами "а" — "в" пункта 7 настоящих Правил, не подлежат согласованию. Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им уполномоченное на согласование средств поддержки, обязано в течение суток со дня представления на согласование средств поддержки заявителем письменно уведомить заявителя о принятом решении. 12. На каждое средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, объединением зрителей должен быть назначен представитель объединения зрителей, ответственный за его использование при проведении официального спортивного соревнования, удостоверивший свою личность. Информация о лице, ответственном за средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, представляется объединением зрителей организатору официального спортивного соревнования либо лицу, им уполномоченному. 13. Количество и места размещения средств поддержки, согласованных в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, определяются организатором официального спортивного соревнования или лицом, им уполномоченным. Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им уполномоченное, обязано письменно уведомить представителя территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, ответственного за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования, о количестве и местах размещения согласованных средств поддержки в месте проведения официального спортивного соревнования. 14. В случае принятия организатором официального спортивного соревнования решения об использовании сектора для активной поддержки одного из участников официального спортивного соревнования пронос в этот сектор средств поддержки, предназначенных для другого участника, не допускается. IV. Заключительные положения 15. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 16. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, возлагается на организаторов официального спортивного соревнования, собственников (пользователей) объектов спорта, а также на иных лиц, принимающих участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения официальных спортивных соревнований. 17. Организаторы официальных спортивных соревнований и (или) собственники (пользователи) объектов спорта вправе устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, которые не могут противоречить требованиям Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и положениям настоящих Правил. 18. Настоящие Правила размещаются организаторами официальных спортивных соревнований и (или) собственниками (пользователями) объектов спорта на информационных щитах (стендах) перед кассами по продаже входных билетов, перед входами в место проведения официального спортивного соревнования, перед входами на трибуны и сектора, а также публикуются на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций по видам спорта и организаторов официальных спортивных соревнований. 19. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна доводиться до сведения зрителей на русском языке, в случае организации международных спортивных соревнований — дополнительно на иностранных языках, а также по усмотрению организатора официального спортивного соревнования — на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 20. Перечень предметов, запрещенных к проносу в места проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил, размещается на входных билетах. Флаг-полотнище любой Правила поведения на стадионе "Уэмбли" Примечание: Лицо, намеревающееся посетить стадионный комплекс «Уэмбли», обязано ознакомиться и следовать данным Правилам поведения, а также (при посещении футбольных матчей) правилам и директивам ФИФА, УЕФА, Футбольной Ассоциации и Футбольной Лиги, действующим в отношении указанного матча. Правила поведения на территории стадионного комплекса включают в себя положения службы по работе с клиентами ООО «Национальный стадион Уэмбли». Вход на территорию стадионного комплекса возможен только при условии соблюдения указанных правил поведения. • Под «стадионным комплексом» понимается сам стадион «Уэмбли» и все объекты, находящиеся в собственности, занимаемые и используемы ООО «Национальный стадион Уэмбли». • Под «мероприятием» понимается любое действо происходящее на территории стадионного комплекса. • Под «НСУ» понимается ООО «Национальный стадион Уэмбли». 1. Разрешение на вход и нахождение на территории стадионного комплекса (несмотря на наличие билета) находится в компетенции НСУ, офицера полиции или уполномоченного стюарда. На проводимые на территории комплекса мероприятия не допускаются лица, не имеющие действующего входного билета. На футбольный матч не допускаются лица, которые значатся в действующем Списке запрета на вход. 2. НСУ, руководствуясь нормами закона, не несет ответственности за утерянные вещи, травмы или ущерб, нанесенный человеку/имуществу на территории или вокруг комплекса. 3. НСУ не может гарантировать, что указанное мероприятие пройдет в назначенное время или в назначенную дату. НСУ оставляет за собой право изменить расписание указанного мероприятия без предварительного уведомления или дополнительных обязательств. 4. В случае переноса или отмены проведения указанного мероприятия, возмещение средств (если таковое предусмотрено) будет проводиться в соответствие с основными правилами и положениями билетной политики организатора указанного мероприятия (или же правилами и положениями НСУ, действующими в отношении распространяемых НСУ билетов). НСУ не несет каких бы то ни было дополнительных обязательств, включая (но не ограничиваясь ими) любые косвенные потери или ущерб, такие как (но не ограничиваясь ими) испорченное удовольствие или транспортные расходы. 5. НСУ имеет право провести обыск любого посетителя на территории или около комплекса и отказать в допуске или выдворить за его пределы любое лицо, выступающее против обыска. 6. Следующие предметы запрещены для проноса на территорию комплекса: ножи, пиротехника, дымовые шашки, горны, файеры, оружие, опасные предметы, лазерные приборы, бутылки, стеклянная посуда, жестяные банки, арматура и любые предметы, которые могут быть использованы как оружие и/или могут угрожать общественной безопасности. Любому лицу, имеющему при себе указанные предметы, будет отказано в допуске на территорию комплекса. 7. Строго запрещено поведение, представляющее угрозу для окружающих, использование ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Подобные действия могут привести к аресту или выдворению с территории комплекса. НСУ может наложить запрет на дальнейшее посещение стадионного комплекса этими лицами. 7.1. Строго запрещено проявление расизма и гомофобии, скандирование ненормативных лозунгов, непристойное поведение, что может привести к аресту и/или выдворению с территории комплекса. НСУ может наложить запрет на дальнейшее посещение стадионного комплекса этими лицами. 7.2. Согласно Футбольному Акту 1991 года и принятыми к нему поправками следующее поведение классифицируется как нарушение: 7.2.1. Бросание на территории комплекса любых предметов без законных оснований и веских причин; 7.2.2. Скандирование вульгарных или расистских выражений; 7.2.3. Выход на поле или прилегающую территорию, закрытую для обычных посетителей, без законных оснований и веских причин. Подобное поведение может привести к включению в Список запрета на вход. 8. Все посетители комплекса могут занимать только те места, которые указаны на их билетах, и не должны перемещаться из одной части комплекса в другую без специального разрешения или инструкций со стороны стюарда, официального лица, представителя НСУ и/или офицера полиции. 9. Запрещается находиться на трибуне в стоячем положении непосредственно во время игры. Постоянное нахождение в стоячем положении на трибуне во время матча может привести к выдворению со стадиона. 10. Затруднение движения в проходах, на выходах и входах, лестничных проемах строго запрещено. Ни один посетитель не имеет права взбираться на объекты на территории комплекса. 11. Строго запрещено курение в помещениях для некурящих. 12. На территории комплекса разрешено использование мобильных телефонов и других приборов связи только в личных целях. 13. Согласно Акту о спортивных мероприятиях 1985 года (контроль за алкоголем и т.д.) человек может быть арестован офицером полиции и внесен в Список запрета на вход за следующие правонарушения: 13.1.1. Попытки пройти на территорию комплекса или нахождение на территории комплекса в нетрезвом состоянии; 13.1.2. Пронос на территорию комплекса, трибуны и
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