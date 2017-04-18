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    Мюллер: «Выход «Баварии» в полуфинал Лиги чемпионов не является невыполнимой задачей»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что мюнхенцы не потеряли шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Реала» (1:2) в четвертьфинальной встрече.

    «В футболе не существует невозможного. Мы осознаем, что проигрываем после первого матча, но выход «Баварии» в полуфинал не является невыполнимой задачей», – сказал Мюллер.

    Поединок «Реал» – «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля в Мадриде. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию матча.

    Источник: ФК «Бавария»

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    18.04.2017 17:23
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