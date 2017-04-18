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Источник: Ваньека подозревают в покупке наркотиков в Чехии

18 апреля 2017, 14:23
6

По информации Radiozurnal, полузащитник «Уфы» Ондрей Ваньек подозревается в покупке наркотиков во время выступления за «Викторию».

Вместе со своим экс-партнером по чешской команде Яном Копицем 26-летний игрок вызван в суд в качестве свидетеля по делу о торговле наркотиками. Как сообщает следствие, в мае 2016 года Ваньек принял участие в приобретении запрещенных веществ у наркодилера Витезслава Мейснера.

Чех перебрался в «Уфу» летом 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 19-ти поединках, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Ваньек Ондрей
Комментарии (6)
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kostyandr
1492516773
Пара косяков не криминал, тем более в Чехии...
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Liverpool#krasnodar
1492518117
Покупал и покупал в крови не нашли значит до свидания
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Mr. Tony Stark
1492522128
Источник: Бомбардир.ру - Пиздец
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Вервольф
1492524076
Он не для себя, он другу на день рождения!
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