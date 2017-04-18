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    Источник: Ваньека подозревают в покупке наркотиков в Чехии

    По информации Radiozurnal, полузащитник «Уфы» Ондрей Ваньек подозревается в покупке наркотиков во время выступления за «Викторию».

    Вместе со своим экс-партнером по чешской команде Яном Копицем 26-летний игрок вызван в суд в качестве свидетеля по делу о торговле наркотиками. Как сообщает следствие, в мае 2016 года Ваньек принял участие в приобретении запрещенных веществ у наркодилера Витезслава Мейснера.

    Чех перебрался в «Уфу» летом 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 19-ти поединках, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 14:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 18 апреля 2017, 17:01

      Он не для себя, он другу на день рождения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 18 апреля 2017, 16:28

      Источник: Бомбардир.ру - Пиздец

      2
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 18 апреля 2017, 15:21

      Покупал и покупал в крови не нашли значит до свидания

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Liverpool#krasnodar 18 апреля 2017, 15:24

      Смотря сколько покупал.

      -1
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Liverpool#krasnodar 18 апреля 2017, 16:48

      Ну-ну, "в крови не наши" - до свидания))) Если докажут что приобретали с целью переподажи, то с разу будет "здравствуйте"... места не столь отдаленные!

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 18 апреля 2017, 14:59

      Пара косяков не криминал, тем более в Чехии...

      2
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