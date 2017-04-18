Источник: Ваньека подозревают в покупке наркотиков в Чехии

По информации Radiozurnal, полузащитник «Уфы» Ондрей Ваньек подозревается в покупке наркотиков во время выступления за «Викторию».

Вместе со своим экс-партнером по чешской команде Яном Копицем 26-летний игрок вызван в суд в качестве свидетеля по делу о торговле наркотиками. Как сообщает следствие, в мае 2016 года Ваньек принял участие в приобретении запрещенных веществ у наркодилера Витезслава Мейснера.

Чех перебрался в «Уфу» летом 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 19-ти поединках, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.