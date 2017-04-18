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    Эррера считает Азара лучшим игроком нынешнего сезона АПЛ

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера выразил мнение, что хавбек «Челси» Эден Азар должен быть признан лучшим футболистом нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.

    Ранее сообщалось, что на награду претендуют Эден Азар и Н'Голо Канте (оба — «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

    «Думаю, лучшим игроком этого сезона является Азар. Он один из лучших футболистов в мире. После Месси и Роналду идут Неймар, Азар, Гризманн и Погба», — приводит слова Эрреры NBC.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 06:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 18 апреля 2017, 09:48

      И это правильно!

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