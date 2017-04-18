Эррера считает Азара лучшим игроком нынешнего сезона АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера выразил мнение, что хавбек «Челси» Эден Азар должен быть признан лучшим футболистом нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что на награду претендуют Эден Азар и Н'Голо Канте (оба — «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

«Думаю, лучшим игроком этого сезона является Азар. Он один из лучших футболистов в мире. После Месси и Роналду идут Неймар, Азар, Гризманн и Погба», — приводит слова Эрреры NBC.