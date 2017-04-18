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    Черевченко: «Арбитр матча «Химки» — «Балтика» не имеет права судить даже матчи детей»

    Встреча 32-го тура чемпионата ФНЛ между «Химками» и «Балтикой» завершилась победой подмосковного клуба с минимальным счетом. По завершении матча главный тренер калининградской команды Игорь Черевченко прокомментировал работу главного арбитра Антона Анопы.

    «Две одинаковые команды играли, мы свои моменты забили. Судья… Я не знаю, где они их находят таких.

    Из Благовещенска? Наверное, долго летел, с головой не все в порядке. Подустал чуток в полете. Это просто цирк, это называется цирк.

    Если такие люди будут дальше судить, я не знаю, куда российский футбол придет. Я никогда в жизни о судьях не говорил, но этот беспредел, что сегодня устроил этот молодой человек. Этот судья не имеет права даже детей судить. Правда это не мое дело. Он сегодня цирковой номер исполнил сегодня», – сказал экс-тренер «Локомотива».

    На 76-й минуте судья удалил защитника «Балтики» Виталия Каленковича.

    Источник: YouTube

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    18.04.2017 00:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 апреля 2017, 06:29

      Действительно, странно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Salim_07_ 18 апреля 2017, 01:03

      Судья реально моросит ! Парень чисто перекрыл мяч корпусом , а он за это уделяет

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