Отец Колашинаца: «Мой сын еще не перешел в «Арсенал»

Фаик Колашинац, отец защитника «Шальке» Сеада Колашинаца, прокомментировал информацию о переходе 23-летнего футболиста в «Арсенал».

«Сеад пока ничего и ни с кем не подписывал. То, что мы контактировали с «Арсеналом» — правда, но на данный момент мой сын еще не перешел в этот клуб.

Где Сеад начнет следующий сезон? Посмотрим. На неделе я встречусь с сыном и его агентом. Сядем и примем окончательное решение», — сказал Колашинац-старший в эфире боснийской радиостанции N1.

В нынешнем сезоне футболист забил три гола и отдал семь результативных передач в 31-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.