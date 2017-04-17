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    Отец Колашинаца: «Мой сын еще не перешел в «Арсенал»

    Фаик Колашинац, отец защитника «Шальке» Сеада Колашинаца, прокомментировал информацию о переходе 23-летнего футболиста в «Арсенал».

    «Сеад пока ничего и ни с кем не подписывал. То, что мы контактировали с «Арсеналом» — правда, но на данный момент мой сын еще не перешел в этот клуб.

    Где Сеад начнет следующий сезон? Посмотрим. На неделе я встречусь с сыном и его агентом. Сядем и примем окончательное решение», — сказал Колашинац-старший в эфире боснийской радиостанции N1.

    В нынешнем сезоне футболист забил три гола и отдал семь результативных передач в 31-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 22:50
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