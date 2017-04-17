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    ФНЛ. «Динамо» взяло верх над «Сибирью», «Спартак-2» разгромил «Луч-Энергию»

    В поединке 32-го тура ФНЛ лидер «Динамо» без проблем одолело «Сибирь» благодаря голам Луценко, Бечирая и Зотова. У новосибирцев мяч на счету Чеботару.

    В другой встрече «Спартак-2» с крупным счетом переиграл «Луч-Энергию». В составе красно-белых отличились Мелкадзе, Давыдов и Савичев.

    Первенство России. ФНЛ. 32-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Луч-Энергия (Владивосток) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мелкадзе, 48; 2:0 – Давыдов, 53; 3:0 – Савичев, 75.

    Сибирь (Новосибирск) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Чеботару, 4; 1:1 – Луценко, 21; 1:2 – Бечирай, 67; 1:3 – Зотов, 75.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 16:53
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