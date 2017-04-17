Хусаинов: «В матче «Спартак» – «Зенит» Егоров показал высокий уровень судейства»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поставил высокую оценку судье Александру Егорову за работу на матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). По его мнению, рефери из Саранска отлично справился с игрой и продемонстрировал высокий уровень судейства.

«Судейство было достойным. Гол Квинси Промеса засчитан верно. Есть рекомендация: если нет явного положения вне игры, то надо руководствоваться зрелищностью матча и принимать решение по эпизоду в пользу атаки. Но такое отношение должно быть одинаково ко всем участникам матча. Что касается момента с рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной, то движение рук было четко направлено на то, чтобы защитить лицо, они не были выставлены умышленно вверх с целью увеличения зоны обороны.

В подтверждение тому, что Егоров показал высокий уровень судейства, приведу эпизод в концовке игры, когда Промес с Доменико Кришито на бровке вступили в перепалку. Спартаковцу была показана жeлтая карточка, несмотря на то что Промес – герой матча, и игра проходила на «Открытии». Зачем было откидывать мяч? Это была подлость по отношению к игре. Кришито тоже можно было вынести предупреждение, но инициатором выступил Квинси, и арбитр ограничился одним предупреждением», – сказал Хусаинов.

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.