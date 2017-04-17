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  • Хусаинов: «В матче «Спартак» – «Зенит» Егоров показал высокий уровень судейства»

Хусаинов: «В матче «Спартак» – «Зенит» Егоров показал высокий уровень судейства»

17 апреля 2017, 14:43
3

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поставил высокую оценку судье Александру Егорову за работу на матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). По его мнению, рефери из Саранска отлично справился с игрой и продемонстрировал высокий уровень судейства.

«Судейство было достойным. Гол Квинси Промеса засчитан верно. Есть рекомендация: если нет явного положения вне игры, то надо руководствоваться зрелищностью матча и принимать решение по эпизоду в пользу атаки. Но такое отношение должно быть одинаково ко всем участникам матча. Что касается момента с рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной, то движение рук было четко направлено на то, чтобы защитить лицо, они не были выставлены умышленно вверх с целью увеличения зоны обороны.

В подтверждение тому, что Егоров показал высокий уровень судейства, приведу эпизод в концовке игры, когда Промес с Доменико Кришито на бровке вступили в перепалку. Спартаковцу была показана жeлтая карточка, несмотря на то что Промес – герой матча, и игра проходила на «Открытии». Зачем было откидывать мяч? Это была подлость по отношению к игре. Кришито тоже можно было вынести предупреждение, но инициатором выступил Квинси, и арбитр ограничился одним предупреждением», – сказал Хусаинов.

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Егоров Александр
Комментарии (3)
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ufos73
1492432829
Что то плохо он эпизод на бровке разобрал, мелкий провокатор (кришито) цеплял Промеса, Квинси конечно не стоило реагировать, но все таки среагировал на эмоциях, его ж постоянно валили, а судья молчал
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Диктор
1492435416
Полностью согласен со статьей.
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FaTeK1945ru
1492448254
...если бы играл Рубин и Спартак и на месте Промеса был,допустим,Карадениз и он забил бы гол спартаковцам (всё равно кому) и судья Егоров его засчитал. Кто из любителей честного футбола согласится со мной??? Да ни за что!!!
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