Хусаинов: «В матче «Спартак» – «Зенит» Егоров показал высокий уровень судейства»

...если бы играл Рубин и Спартак и на месте Промеса был,допустим,Карадениз и он забил бы гол спартаковцам (всё равно кому) и судья Егоров его засчитал. Кто из любителей честного футбола согласится со мной??? Да ни за что!!!
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поставил высокую оценку судье Александру Егорову за работу на матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). По его мнению, рефери из Саранска отлично справился с игрой и продемонстрировал высокий уровень судейства.
«Судейство было достойным. Гол Квинси Промеса засчитан верно. Есть рекомендация: если нет явного положения вне игры, то надо руководствоваться зрелищностью матча и принимать решение по эпизоду в пользу атаки. Но такое отношение должно быть одинаково ко всем участникам матча. Что касается момента с рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной, то движение рук было четко направлено на то, чтобы защитить лицо, они не были выставлены умышленно вверх с целью увеличения зоны обороны.
В подтверждение тому, что Егоров показал высокий уровень судейства, приведу эпизод в концовке игры, когда Промес с Доменико Кришито на бровке вступили в перепалку. Спартаковцу была показана жeлтая карточка, несмотря на то что Промес – герой матча, и игра проходила на «Открытии». Зачем было откидывать мяч? Это была подлость по отношению к игре. Кришито тоже можно было вынести предупреждение, но инициатором выступил Квинси, и арбитр ограничился одним предупреждением», – сказал Хусаинов.
После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.