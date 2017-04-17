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    Хусаинов: «В матче «Спартак» – «Зенит» Егоров показал высокий уровень судейства»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поставил высокую оценку судье Александру Егорову за работу на матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). По его мнению, рефери из Саранска отлично справился с игрой и продемонстрировал высокий уровень судейства.

    «Судейство было достойным. Гол Квинси Промеса засчитан верно. Есть рекомендация: если нет явного положения вне игры, то надо руководствоваться зрелищностью матча и принимать решение по эпизоду в пользу атаки. Но такое отношение должно быть одинаково ко всем участникам матча. Что касается момента с рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной, то движение рук было четко направлено на то, чтобы защитить лицо, они не были выставлены умышленно вверх с целью увеличения зоны обороны.

    В подтверждение тому, что Егоров показал высокий уровень судейства, приведу эпизод в концовке игры, когда Промес с Доменико Кришито на бровке вступили в перепалку. Спартаковцу была показана жeлтая карточка, несмотря на то что Промес – герой матча, и игра проходила на «Открытии». Зачем было откидывать мяч? Это была подлость по отношению к игре. Кришито тоже можно было вынести предупреждение, но инициатором выступил Квинси, и арбитр ограничился одним предупреждением», – сказал Хусаинов.

    После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2017 14:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 17 апреля 2017, 19:57

      ...если бы играл Рубин и Спартак и на месте Промеса был,допустим,Карадениз и он забил бы гол спартаковцам (всё равно кому) и судья Егоров его засчитал. Кто из любителей честного футбола согласится со мной??? Да ни за что!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2017, 16:23

      Полностью согласен со статьей.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 апреля 2017, 15:40

      Что то плохо он эпизод на бровке разобрал, мелкий провокатор (кришито) цеплял Промеса, Квинси конечно не стоило реагировать, но все таки среагировал на эмоциях, его ж постоянно валили, а судья молчал

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