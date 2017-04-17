«Галатасарай» предлагает Маскерано двухлетний контракт

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано ближайшим летом может перейти в «Галатасарай», сообщает Sözcü. Стороны уже провели предварительные переговоры. В случае удачного проведения сделки турецкая сторона готова выплатить каталонскому клубу 5 миллионов евро. Самому 32-летнему футболисту будет предложен двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне «Барселона» не будет рассчитывать на Маскерано. Действующий контракт Маскерано с клубом рассчитан до середины 2019 года.