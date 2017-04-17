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    «Галатасарай» предлагает Маскерано двухлетний контракт

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано ближайшим летом может перейти в «Галатасарай», сообщает Sözcü. Стороны уже провели предварительные переговоры. В случае удачного проведения сделки турецкая сторона готова выплатить каталонскому клубу 5 миллионов евро. Самому 32-летнему футболисту будет предложен двухлетний контракт.

    Ранее сообщалось, что в следующем сезоне «Барселона» не будет рассчитывать на Маскерано. Действующий контракт Маскерано с клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 09:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 17 апреля 2017, 13:26

      Для него хороший вариант

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