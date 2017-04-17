Калиниченко назвал Зобнина лучшим игроком «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает Романа Зобнина лучшим игроком команды в весенней части сезона. Он отметил его незаменимость не только в клубе, но и в сборной России.

«Зобнин, на мой взгляд, весной в «Спартаке» – лучший! Егор Титов еще в прошлом году тепло о нем отзывался. Хвалил за отношение к делу, говорил, что у парня огромный потенциал.

Зобнин из категории незаметных героев. Не обладает выдающейся техникой, не стремится на поле к внешним эффектам и мишуре. Зато надежен, благодаря отличной физической готовности успевает везде. Сегодня без него уже тяжело представить не только «Спартак», но и сборную», – считает Калиниченко.

В 2017 году Зобнин сыграл шесть матчей в чемпионате России, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.