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    Калиниченко назвал Зобнина лучшим игроком «Спартака»

    Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает Романа Зобнина лучшим игроком команды в весенней части сезона. Он отметил его незаменимость не только в клубе, но и в сборной России.

    «Зобнин, на мой взгляд, весной в «Спартаке» – лучший! Егор Титов еще в прошлом году тепло о нем отзывался. Хвалил за отношение к делу, говорил, что у парня огромный потенциал.

    Зобнин из категории незаметных героев. Не обладает выдающейся техникой, не стремится на поле к внешним эффектам и мишуре. Зато надежен, благодаря отличной физической готовности успевает везде. Сегодня без него уже тяжело представить не только «Спартак», но и сборную», – считает Калиниченко.

    В 2017 году Зобнин сыграл шесть матчей в чемпионате России, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 08:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      МС79 17 апреля 2017, 19:24

      отлично играет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 10:48

      Роман очень быстро влился в коллектив и стал фактически не заменимым.
      Очень хороший трансфер организовали спартаковские селекционеры.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 апреля 2017, 10:29

      Рома и вправду хорош, один из лучших точно!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 апреля 2017, 10:16

      Честно, летом сомневался в надобности его брать, да еще и за 3... Как и Джикия, но сейчас видно парни разумные, работяги, еще бы Селихова на конец чемпа выпустить, посмотреть 2-3 матча подряд

      5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 09:56

      Это действительно так!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 17 апреля 2017, 09:40

      что да, то да) ооочень удачные трансферы провёл Спартак за этот сезон

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 09:05

      Зобнин молодец, но промес вчера был ещё лучше

      9
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 17 апреля 2017, 09:04

      Верно сказано! Зобнин пашет весь сезон из матча в матч неизменно с высочайшей самоотдачей. Отличный футболист!

      11
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