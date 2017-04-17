Горлукович: «Иванович? Лучше его вообще не выпускать. Это РФПЛ, а не чемпионат Беларуси»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович подвел итоги матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Горлукович подверг критике игру защитника сине-бело-голубых Бранислава Ивановича, а также назвал петербургский клуб середняком.

– Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Даже не в середняка, а в какую-то банду. Это безобразие, ей богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься... А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу.

– А что Иванович?

– Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси.

Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков.