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  • Горлукович: «Иванович? Лучше его вообще не выпускать. Это РФПЛ, а не чемпионат Беларуси»

Горлукович: «Иванович? Лучше его вообще не выпускать. Это РФПЛ, а не чемпионат Беларуси»

17 апреля 2017, 00:17
7

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович подвел итоги матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Горлукович подверг критике игру защитника сине-бело-голубых Бранислава Ивановича, а также назвал петербургский клуб середняком.

– Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Даже не в середняка, а в какую-то банду. Это безобразие, ей богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься... А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу.

– А что Иванович?

– Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси.

Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Горлукович Сергей
Комментарии (7)
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Asbjorn
1492377749
Да,защита зенита сегодня напривозила
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TaPaHTuHo
1492377869
Иванович на фланге надо а не в центре.
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dimar
1492382353
жёстко, конечно.
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КЭТиК
1492395370
А теперь его еще и не продать.
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Мары
1492397139
Перефразируя другими словами самый крутой по версии ВЦИОМа клуб жидко обосрался. Как в анекдоте: - Кто не трахал невесту ? - Я. - А ты кто ? - Жених. - Ещё успеешь. Так и здесь.Кто только Зениту и его игрокам не пихал.Даже Дед решил свои пять копеек вставить, хотя Иванович действительно слабое звено.С такой игрой скоро и Дзюба себе аусвайс сделает,наденет тюбетейку и в Кайрат намылится. В Китай уже не возьмут.
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Axe111
1492398892
а чем чемпионат Белоруссии хуже этой блевотины
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Д Альбертини
1492399097
Иванович чет совсем сдал.. деградирует
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