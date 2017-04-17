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    Горлукович: «Иванович? Лучше его вообще не выпускать. Это РФПЛ, а не чемпионат Беларуси»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович подвел итоги матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Горлукович подверг критике игру защитника сине-бело-голубых Бранислава Ивановича, а также назвал петербургский клуб середняком.

    – Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Даже не в середняка, а в какую-то банду. Это безобразие, ей богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься... А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу.

    – А что Иванович?

    – Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси.

    Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 00:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 06:18

      Иванович чет совсем сдал.. деградирует

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 17 апреля 2017, 06:14

      а чем чемпионат Белоруссии хуже этой блевотины

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 05:45

      Перефразируя другими словами самый крутой по версии ВЦИОМа клуб жидко обосрался. Как в анекдоте:
      - Кто не трахал невесту ?
      - Я.
      - А ты кто ?
      - Жених.
      - Ещё успеешь.
      Так и здесь.Кто только Зениту и его игрокам не пихал.Даже Дед решил свои пять копеек вставить, хотя Иванович действительно слабое звено.С такой игрой скоро и Дзюба себе аусвайс сделает,наденет тюбетейку и в Кайрат намылится.
      В Китай уже не возьмут.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 апреля 2017, 05:16

      А теперь его еще и не продать.

      1
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      Рейтинг: +600

      dimar 17 апреля 2017, 01:39

      жёстко, конечно.

      1
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      Рейтинг: +18

      TaPaHTuHo 17 апреля 2017, 00:24

      Иванович на фланге надо а не в центре.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 апреля 2017, 00:22

      Да,защита зенита сегодня напривозила

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