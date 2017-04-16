Семин: «Если бы не великолепный удар Фернандеша, нам было бы тяжело»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0). По словам специалиста, если бы не гол Мануэля Фернандеша, его команде было бы сложно.

«Арсенал» хорошо играл в обороне, у нас были большие проблемы, потому что идти в атаку на 10 человек, которые хорошо располагаются, было сложно. Нужен был гол, и он состоялся. Если бы не великолепный удар Фернандеша, нам было бы тяжело даже против 10 игроков соперника.

Игра атаки? В чем-то доволен, в чем-то нет. Когда появилось пространство – пошли атаки сходу, но не хватает реализации. Тем не менее, недоволен игрой с точки зрения реализации плана на игру. Первый наш гол сыграл очень важную роль, дальше нам было легче.

Тула – футбольный город. Здесь великолепное поле. Ведь можем же сделать хороший газон даже в такой период, хотя здесь климат такой же, как и во многих наших регионах. Желаю «Арсеналу» сохранить место в РФПЛ», – сказал Семин в эфире канала «Наш Футбол».

«Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.