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    Семин: «Если бы не великолепный удар Фернандеша, нам было бы тяжело»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0). По словам специалиста, если бы не гол Мануэля Фернандеша, его команде было бы сложно.

    «Арсенал» хорошо играл в обороне, у нас были большие проблемы, потому что идти в атаку на 10 человек, которые хорошо располагаются, было сложно. Нужен был гол, и он состоялся. Если бы не великолепный удар Фернандеша, нам было бы тяжело даже против 10 игроков соперника.

    Игра атаки? В чем-то доволен, в чем-то нет. Когда появилось пространство – пошли атаки сходу, но не хватает реализации. Тем не менее, недоволен игрой с точки зрения реализации плана на игру. Первый наш гол сыграл очень важную роль, дальше нам было легче.

    Тула – футбольный город. Здесь великолепное поле. Ведь можем же сделать хороший газон даже в такой период, хотя здесь климат такой же, как и во многих наших регионах. Желаю «Арсеналу» сохранить место в РФПЛ», – сказал Семин в эфире канала «Наш Футбол».

    «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 17 апреля 2017, 09:13

      Арсенал-то неплохо играл. Стадион (поле) зачет. Дренаж работал исправно. Молодцы. Но пока что Локо сильнее

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