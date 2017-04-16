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    Ринат Билялетдинов считает, что ЦСКА не хватает атакующей мощи

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал закономерным счет 0:0 в матче ЦСКА с «Ростовом». По мнению специалиста, у армейцев есть проблемы в атаке.

    «Счет 0:0 в целом объективен, потому что у ЦСКА никак не восстановится атакующая мощь после ухода Мусы и из-за отсутствия Еременко. И к тому же не играли Дзагоев и Тошич – не совсем понятно, какими силами ЦСКА был намерен забивать. И армейцы уже выбыли из борьбы за первое место. Если только «Спартак» где-то не «начудит», то станет чемпионом. Но если они раньше времени посчитают, что дело уже сделано, то могут, конечно, начаться чудеса в ликвидации очкового отставания», – заявил Билялетдинов.

    ЦСКА после 23 матчей занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    16.04.2017 11:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 16 апреля 2017, 19:06

      Играть надо, а не в чудеса верить.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 14:59

      Нет нападения,вот и проблемы,пора делать ротацию,нужна свежая кровь,старым составам не уедешь далеко

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2017, 12:38

      Чудеса им устроят, если другие не лягут.

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