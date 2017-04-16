Ринат Билялетдинов считает, что ЦСКА не хватает атакующей мощи

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал закономерным счет 0:0 в матче ЦСКА с «Ростовом». По мнению специалиста, у армейцев есть проблемы в атаке.

«Счет 0:0 в целом объективен, потому что у ЦСКА никак не восстановится атакующая мощь после ухода Мусы и из-за отсутствия Еременко. И к тому же не играли Дзагоев и Тошич – не совсем понятно, какими силами ЦСКА был намерен забивать. И армейцы уже выбыли из борьбы за первое место. Если только «Спартак» где-то не «начудит», то станет чемпионом. Но если они раньше времени посчитают, что дело уже сделано, то могут, конечно, начаться чудеса в ликвидации очкового отставания», – заявил Билялетдинов.

ЦСКА после 23 матчей занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.