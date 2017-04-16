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    Источник: «Трабзонспор» вновь проявляет интерес к Таски

    Защитник «Спартака» Сердар Таски продолжает входить в сферу интересов «Трабзонспора». Турецкий клуб вернулся к идее подписать 29-летнего футболиста, утверждает Fotomaç. По данным источника, «Трабзонспор» надеется заполучить защитника в статусе свободного агента. Ранее Таски сообщал о заинтересованности к нему со стороны стамбульского клуба. Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

    Защитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 08:19
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