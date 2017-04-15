Комиссия РФС рассмотрит эпизод с переломом носа у Кудряшова в матче с ЦСКА

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит эпизод с травмой защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). Напомним, по завершении встречи главный тренер ростовчан Иван Данильянц сообщил, что игрок получил перелом носовой перегородки после удара локтем нападающего армейцев Витиньо. Примечательно, что данный эпизод не был замечен главным арбитром поединка Кириллом Левниковым.

«Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит комиссия», – сказал Будогосский.

После 23-х туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 44 очка, и отстает от лидирующего «Спартака» на семь баллов. «Ростов» занимает восьмое место с 33 очками в активе.