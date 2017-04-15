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  • Комиссия РФС рассмотрит эпизод с переломом носа у Кудряшова в матче с ЦСКА

Комиссия РФС рассмотрит эпизод с переломом носа у Кудряшова в матче с ЦСКА

15 апреля 2017, 17:55
3

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит эпизод с травмой защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). Напомним, по завершении встречи главный тренер ростовчан Иван Данильянц сообщил, что игрок получил перелом носовой перегородки после удара локтем нападающего армейцев Витиньо. Примечательно, что данный эпизод не был замечен главным арбитром поединка Кириллом Левниковым.

«Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит комиссия», – сказал Будогосский.

После 23-х туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 44 очка, и отстает от лидирующего «Спартака» на семь баллов. «Ростов» занимает восьмое место с 33 очками в активе.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (3)
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порт
1492268830
«Выводы делать рано, тур еще не закончен. Все решит комиссия», --------------------------------------------------------------------------------------- Комиссия? Она разве что то может решать без указа сверху?
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Бестолковый
1492275370
А я уже выводы сделал, -Будогосский чмо, ставленник Спартака. Чего тут воду в ступе толочь? Все судейство в РФПЛ предвзятое, тянут из года в год к чемпионству столичные клубы. Отсюда и безобразное судейство в отношении иных клубов, Ростов в РФПЛ весь сезон тупо гасят чтоб не выпрыгивал. И еще к этому привлекают алкашей типа Бубнова, которые во все услышанье поливают говном Бердыева. Одним словом - болото. Откуда тут взяться классным игрокам в сборной, та и вообще о каком развитии футбола можно говорить?
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Serjoga
1492277394
Левников сегодня "ослеп" на один матч! За фол Вернблума в штрафной (повалил рукой игрока Ростова) в Европе дали бы 11-метровый! Не делаю акцент на фамилии, но был перехват рукой игроком ЦСКА-Левников опять не увидел! Завалили толчком в спину Ерохина в штрафной площадке, даже повтор момента не показали-опять ничего! Так что не удивительно, что так судят Ростов!
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