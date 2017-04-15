Петржела: «Когда в «Зенит» приходил новичок, все игроки тут же бежали к Фурсенко с просьбой поднять им зарплату»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как изменилась ситуация в петербургском клубе после прихода «Газпрома». По словам специалиста, с появлением больших денег футболисты сине-бело-голубых стали все чаще обращать внимание на финансовую сторону, а не на свою игру.

«Правда ли, что отдельные игроки за моей спиной ходили к Фурсенко и жаловались на меня? Не знаю, может быть. Все журналисты мне говорили, что игроки ходили к нему за деньгами. Как только в команду приходила новая звезда, они бежали к Фурсенко и просили поднять им зарплату. Даже если это правда, то вините в этом его. Хороший президент никогда не позволит игрокам разговаривать за спиной у тренера. В Чехии бы его сразу же уволили.

После того, как пришел «Газпром», все начало меняться. В команде появились большие деньги, футболисты начали играть только для себя – чтобы зарплата была выше, чем у другого. Спортивный интерес начал подменяться денежным. Помню, когда пришел новый игрок – Эрик Хаген, капитан сборной Норвегии – все ходили к руководству и узнавали, сколько он получает. Все хотели хоть на копейку поднять свою зарплату. Ни в одной команде такого не видел», – сказал Петржела.

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