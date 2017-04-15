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    Петржела: «Когда в «Зенит» приходил новичок, все игроки тут же бежали к Фурсенко с просьбой поднять им зарплату»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как изменилась ситуация в петербургском клубе после прихода «Газпрома». По словам специалиста, с появлением больших денег футболисты сине-бело-голубых стали все чаще обращать внимание на финансовую сторону, а не на свою игру.

    «Правда ли, что отдельные игроки за моей спиной ходили к Фурсенко и жаловались на меня? Не знаю, может быть. Все журналисты мне говорили, что игроки ходили к нему за деньгами. Как только в команду приходила новая звезда, они бежали к Фурсенко и просили поднять им зарплату. Даже если это правда, то вините в этом его. Хороший президент никогда не позволит игрокам разговаривать за спиной у тренера. В Чехии бы его сразу же уволили.

    После того, как пришел «Газпром», все начало меняться. В команде появились большие деньги, футболисты начали играть только для себя – чтобы зарплата была выше, чем у другого. Спортивный интерес начал подменяться денежным. Помню, когда пришел новый игрок – Эрик Хаген, капитан сборной Норвегии – все ходили к руководству и узнавали, сколько он получает. Все хотели хоть на копейку поднять свою зарплату. Ни в одной команде такого не видел», – сказал Петржела.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2017 17:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2389

      serglider 16 апреля 2017, 05:22

      Да Кержу смотрю уже надоело полировать задницей скамейку, теперь он стоит возле поля и что-то постоянно орет партнерам))) Теперь понятно, спрашивает кому сколько начислили в зарплатной ведомости...

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 апреля 2017, 22:42

      Похоже в данный момент это и есть сущность сегодняшнего Зенита. Бабло-это цель их игры и плевать они хотят на престиж команды. А бабло им капает хорошее и за топтание на поле и за скамейку.

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 15 апреля 2017, 22:18

      Я всегда знал,что Зинит это скотобаза.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 апреля 2017, 21:10

      После этого Зенит как команда и кончилась, стал какой то клуб мажоров, которым и на страну наплевать и на город. Остались единицы, но они уже не решают ничего.

      В пердив опустить для очищения, как то же Динамо может и тол будет.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 апреля 2017, 18:58

      Да врёт, он много. Каких это звёзд он набирал? Гартига, Шумуляковски, Хаген, что ли звезда?
      Горака, Текке? Это звезды? Он набирал игроков, заведомо слабее питерских. Потом их перепродавали, а он получал свои комиссионные.
      У нас тогда в Питере игроков можно было на 2 состава набрать. Но он на них даже смотреть не хотел. Еле уговорили разок посмотререть на игру молодёжи. После этого появились и наши. Но закрепился только Денисов. С остальными после 03 г. не перезаключили контракт.
      Помню был скандал, когда Аршавин узнал, что Текке больше получает
      чем он. Он возмутился и был прав. Тогда Аршавин был на порядок сильнее всех. Петржелу он доставал: " В Зените должны играть только россияне". Ну а кто против? Но Петржела так не считал, ему это просто было невыгодно.

      2
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      Рейтинг: +628

      somn 15 апреля 2017, 18:21

      Тоже мне, удивил. Это Россия, мать.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 апреля 2017, 18:12

      Петржела, тот ещё фрукт. Команда при нём была разбита на группировки, легионеры держались друг друга. Мой кореш как-то побывал на тренировке "Зенита", по обмену опытом. И что увидел? Радимов спецаком бил Быстрова по ногам, довёл того до слёз и Вова закончил тренировку. А пан Петржела, отвернувшись, смотрел в другую сторону.

      4
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 апреля 2017, 18:00

      Не футболисты,а бабы

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > swot1205 15 апреля 2017, 18:52

      зашем ты так, они хуже баб....

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 15 апреля 2017, 17:59

      после прихода газпрома бомжи забросили сбор бутылок

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 апреля 2017, 17:52

      А сегодня будет так ....
      Газпром ,если...если выиграет Мясопрома,
      то каждому по нефтяной вышке в Сибири,
      Ну ,а ежель не судьба,то шконка и тоже в Сибири! :0)!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > alex1951 15 апреля 2017, 20:21

      Ты давай там Бронзового Солдата тащи обратно,а не бред неси..А,..тебеж 9-мая не к лицу теперь...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > lra 16 апреля 2017, 07:04

      при чём тут спартак? куриные твои мозги! бывший тренер зины рассказал как было при нём в зине,а ты блажишь про спартак,откуда ты знаешь что там и как?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > shinnik 16 апреля 2017, 08:57

      Слышь придурок,как насчет чувства юмора?
      Вместо мозгов шины...
      И вообще - завидуй молча.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > alex1951 16 апреля 2017, 17:53

      Слышь, придурок,как насчёт чувства юмора?

      Вместо мозгов- шины...

      И вообще - завидуй молча.



      две.ладно.. ошибки,толераст..

      диктант просрал))

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