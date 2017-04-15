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  • Петржела: «Когда в «Зенит» приходил новичок, все игроки тут же бежали к Фурсенко с просьбой поднять им зарплату»

Петржела: «Когда в «Зенит» приходил новичок, все игроки тут же бежали к Фурсенко с просьбой поднять им зарплату»

15 апреля 2017, 17:44
16

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как изменилась ситуация в петербургском клубе после прихода «Газпрома». По словам специалиста, с появлением больших денег футболисты сине-бело-голубых стали все чаще обращать внимание на финансовую сторону, а не на свою игру.

«Правда ли, что отдельные игроки за моей спиной ходили к Фурсенко и жаловались на меня? Не знаю, может быть. Все журналисты мне говорили, что игроки ходили к нему за деньгами. Как только в команду приходила новая звезда, они бежали к Фурсенко и просили поднять им зарплату. Даже если это правда, то вините в этом его. Хороший президент никогда не позволит игрокам разговаривать за спиной у тренера. В Чехии бы его сразу же уволили.

После того, как пришел «Газпром», все начало меняться. В команде появились большие деньги, футболисты начали играть только для себя – чтобы зарплата была выше, чем у другого. Спортивный интерес начал подменяться денежным. Помню, когда пришел новый игрок – Эрик Хаген, капитан сборной Норвегии – все ходили к руководству и узнавали, сколько он получает. Все хотели хоть на копейку поднять свою зарплату. Ни в одной команде такого не видел», – сказал Петржела.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (16)
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Dellleone
1492267733
Уверен что и сейчас так. Это сущность мешка с деньгами !
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alex1951
1492267934
А сегодня будет так .... Газпром ,если...если выиграет Мясопрома, то каждому по нефтяной вышке в Сибири, Ну ,а ежель не судьба,то шконка и тоже в Сибири! :0)!!!!!!!
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kvm
1492268367
после прихода газпрома бомжи забросили сбор бутылок
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swot1205
1492268402
Не футболисты,а бабы
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Tostao
1492269139
Петржела, тот ещё фрукт. Команда при нём была разбита на группировки, легионеры держались друг друга. Мой кореш как-то побывал на тренировке "Зенита", по обмену опытом. И что увидел? Радимов спецаком бил Быстрова по ногам, довёл того до слёз и Вова закончил тренировку. А пан Петржела, отвернувшись, смотрел в другую сторону.
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Zeff
1492271928
Да врёт, он много. Каких это звёзд он набирал? Гартига, Шумуляковски, Хаген, что ли звезда? Горака, Текке? Это звезды? Он набирал игроков, заведомо слабее питерских. Потом их перепродавали, а он получал свои комиссионные. У нас тогда в Питере игроков можно было на 2 состава набрать. Но он на них даже смотреть не хотел. Еле уговорили разок посмотререть на игру молодёжи. После этого появились и наши. Но закрепился только Денисов. С остальными после 03 г. не перезаключили контракт. Помню был скандал, когда Аршавин узнал, что Текке больше получает чем он. Он возмутился и был прав. Тогда Аршавин был на порядок сильнее всех. Петржелу он доставал: " В Зените должны играть только россияне". Ну а кто против? Но Петржела так не считал, ему это просто было невыгодно.
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FanatSerj
1492279833
После этого Зенит как команда и кончилась, стал какой то клуб мажоров, которым и на страну наплевать и на город. Остались единицы, но они уже не решают ничего. В пердив опустить для очищения, как то же Динамо может и тол будет.
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Клим Чугункин.
1492283912
Я всегда знал,что Зинит это скотобаза.
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polt
1492285349
Похоже в данный момент это и есть сущность сегодняшнего Зенита. Бабло-это цель их игры и плевать они хотят на престиж команды. А бабло им капает хорошее и за топтание на поле и за скамейку.
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serglider
1492309349
Да Кержу смотрю уже надоело полировать задницей скамейку, теперь он стоит возле поля и что-то постоянно орет партнерам))) Теперь понятно, спрашивает кому сколько начислили в зарплатной ведомости...
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