Освальдо признался, что курил в раздевалке сборной Италии вместе с Буффоном и Пранделли

Экс-форвард сборной Италии Пабло Освальдо признался, что курил в раздевалке национальной команды вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном и главным тренером.

Напомним, что 31-летний игрок закончил выступления в футболе семь месяцев назад, чтобы сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

«Раньше я курил в раздевалке сборной Италии, но я был не один. Я курил там вместе с Буффоном и тренером», – сказал Освальдо.

Учитывая период выступлений нападающего за «скуадру адзурру», он, скорее всего, имеет в виду Чезаре Пранделли, возглавлявшего сборную с 2010 по 2014 год.

Отметим, что вредная привычка Буффона уже давно не является новостью, но стоит отметить, что подобное среди футболистов не является чем-то необычным. К примеру, ранее полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан неоднократно признавался в том, что он курильщик.