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    Освальдо признался, что курил в раздевалке сборной Италии вместе с Буффоном и Пранделли

    Экс-форвард сборной Италии Пабло Освальдо признался, что курил в раздевалке национальной команды вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном и главным тренером.

    Напомним, что 31-летний игрок закончил выступления в футболе семь месяцев назад, чтобы сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

    «Раньше я курил в раздевалке сборной Италии, но я был не один. Я курил там вместе с Буффоном и тренером», – сказал Освальдо.

    Учитывая период выступлений нападающего за «скуадру адзурру», он, скорее всего, имеет в виду Чезаре Пранделли, возглавлявшего сборную с 2010 по 2014 год.

    Отметим, что вредная привычка Буффона уже давно не является новостью, но стоит отметить, что подобное среди футболистов не является чем-то необычным. К примеру, ранее полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан неоднократно признавался в том, что он курильщик.

    Источник: Football Italia

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    15.04.2017 12:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      Romal'imperatore 15 апреля 2017, 17:03

      Еще бы признался, что курили)))

      0
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 15 апреля 2017, 16:43

      куряки

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 апреля 2017, 15:37

      Ха-ха, Джи Джи еще и курит

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 15 апреля 2017, 13:20

      Ну просто шокирующая новость, я в шоке!!!!! Супер сайт, разоблачает спортсменов о применении доппинга. МЕГА НОВОСТЬ

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