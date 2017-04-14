Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандеш назвал Фарфана суперфутболистом

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил мнение, что с приходом в команду нападающего Ари схема игры железнодорожников не претерпела изменений. Также португалец сделал комплимент в адрес еще одного новичка красно-зеленых – форварда Джефферсона Фарфана, назвав 32-летнего перуанца суперфутболистом.

    «Я бы не сказал, что с приходом Ари поменялась схема игры «Локомотива». Но Ари – это игрок штрафной. У нас появился футболист, который великолепно завершает атаки. Так что нужно как можно чаще доставлять ему мяч в штрафную.

    Что могу сказать о Фарфане? Джефферсон – суперфутболист. Думаю, ему удобнее играть на фланге. Он уже адаптировался в команде. «Локомотив» приобрел очень сильного игрока. Можно только поздравить клуб с этим трансфером», – сказал Фернандеш.

    Напомним, Фарфан присоединился к «Локомотиву» в январе. В нынешнем розыгрыше РФПЛ игрок принял участие в двух матчах, забив один гол. Также он принял участие в одном поединке в Кубке России.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2017 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 14 апреля 2017, 23:09

      "За что кукушка хвалит петуха,за то,что хвалит он кукушку".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11