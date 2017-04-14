Фернандеш назвал Фарфана суперфутболистом

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил мнение, что с приходом в команду нападающего Ари схема игры железнодорожников не претерпела изменений. Также португалец сделал комплимент в адрес еще одного новичка красно-зеленых – форварда Джефферсона Фарфана, назвав 32-летнего перуанца суперфутболистом.

«Я бы не сказал, что с приходом Ари поменялась схема игры «Локомотива». Но Ари – это игрок штрафной. У нас появился футболист, который великолепно завершает атаки. Так что нужно как можно чаще доставлять ему мяч в штрафную.

Что могу сказать о Фарфане? Джефферсон – суперфутболист. Думаю, ему удобнее играть на фланге. Он уже адаптировался в команде. «Локомотив» приобрел очень сильного игрока. Можно только поздравить клуб с этим трансфером», – сказал Фернандеш.

Напомним, Фарфан присоединился к «Локомотиву» в январе. В нынешнем розыгрыше РФПЛ игрок принял участие в двух матчах, забив один гол. Также он принял участие в одном поединке в Кубке России.