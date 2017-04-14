Озил просит уважать Венгера за заслуги

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил считает, что игроки не вправе реагировать на слухи о возможной тренерской перестановке. При этом он отметил, что именно Арсен Венгер является главной причиной его перехода в «Арсенал».

«Игроки не могут выбирать главного тренера. Не нам решать вопрос о том, кому управлять командой.

Но я всегда говорил, что Венгер – главная причина, по которой я перешел в «Арсенал». Он работал здесь 20 лет, и многое отдал «Арсеналу». Арсен заслуживает уважения за то, чего он достиг здесь и чего при нем добился клуб», – цитирует Озила Sky Sports.

Напомним, что на протяжении нескольких недель в британской прессе активно обсуждается уход французского специалиста со своего поста по окончании сезона из-за неудовлетворительных результатов.