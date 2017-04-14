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    Озил просит уважать Венгера за заслуги

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил считает, что игроки не вправе реагировать на слухи о возможной тренерской перестановке. При этом он отметил, что именно Арсен Венгер является главной причиной его перехода в «Арсенал».

    «Игроки не могут выбирать главного тренера. Не нам решать вопрос о том, кому управлять командой.

    Но я всегда говорил, что Венгер – главная причина, по которой я перешел в «Арсенал». Он работал здесь 20 лет, и многое отдал «Арсеналу». Арсен заслуживает уважения за то, чего он достиг здесь и чего при нем добился клуб», – цитирует Озила Sky Sports.

    Напомним, что на протяжении нескольких недель в британской прессе активно обсуждается уход французского специалиста со своего поста по окончании сезона из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 09:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6913

      батог 15 апреля 2017, 19:42

      Я то же уважаю, но пусть уходит! Засиделся!

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      Рейтинг: +93

      Borz1 14 апреля 2017, 10:16

      Да Арсен заслуживает уважение

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