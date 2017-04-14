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    Сарсания: «Зенит» может стать чемпионом. Теоретически это возможно»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не торопится подводить итоги сезона в российской Премьер-лиги для команды из Санкт-Петербурга. Он продолжает верить в теоретические шансы на чемпионство. Напомним, что в чемпионате лидирует «Спартак», отставание «Зенита» составляет восемь очков.

    – Кто должен ответить за то, что команда может не попасть второй год подряд в Лигу чемпионов?

    – В принципе основную ответственность за результат несет главный тренер. А вообще ответственность также лежит на всех работниках клуба.

    – В этой ситуации выгодно во всем обвинить Луческу?

    – А почему сейчас его нужно в чем-то обвинять?

    – Но «Зенит» плох, почти потерял шансы на титул.

    – Но не все еще закончилось, команда может стать чемпионом. Теоретически это возможно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 06:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +192

      LINED 14 апреля 2017, 20:19

      Теоретически то может быть возможно, но логически нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 14 апреля 2017, 14:04

      Надеяться на промашки соперников - вот что остается Зениту. Сами же себя в этом сезоне похоронили. Доиграйте сезон нормально, чтобы хоть в ЛЕ попасть.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 апреля 2017, 09:12

      В принципе прав.
      Не стоит делить шкуру не убитого медведя.

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