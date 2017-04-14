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  • Сарсания: «Зенит» может стать чемпионом. Теоретически это возможно»

Сарсания: «Зенит» может стать чемпионом. Теоретически это возможно»

14 апреля 2017, 06:02
3

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не торопится подводить итоги сезона в российской Премьер-лиги для команды из Санкт-Петербурга. Он продолжает верить в теоретические шансы на чемпионство. Напомним, что в чемпионате лидирует «Спартак», отставание «Зенита» составляет восемь очков.

– Кто должен ответить за то, что команда может не попасть второй год подряд в Лигу чемпионов?

– В принципе основную ответственность за результат несет главный тренер. А вообще ответственность также лежит на всех работниках клуба.

– В этой ситуации выгодно во всем обвинить Луческу?

– А почему сейчас его нужно в чем-то обвинять?

– Но «Зенит» плох, почти потерял шансы на титул.

– Но не все еще закончилось, команда может стать чемпионом. Теоретически это возможно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин Луческу Мирча
Комментарии (3)
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Мары
1492150341
В принципе прав. Не стоит делить шкуру не убитого медведя.
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polt
1492167858
Надеяться на промашки соперников - вот что остается Зениту. Сами же себя в этом сезоне похоронили. Доиграйте сезон нормально, чтобы хоть в ЛЕ попасть.
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LINED
1492190355
Теоретически то может быть возможно, но логически нет
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