Сарсания: «Зенит» может стать чемпионом. Теоретически это возможно»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не торопится подводить итоги сезона в российской Премьер-лиги для команды из Санкт-Петербурга. Он продолжает верить в теоретические шансы на чемпионство. Напомним, что в чемпионате лидирует «Спартак», отставание «Зенита» составляет восемь очков.

– Кто должен ответить за то, что команда может не попасть второй год подряд в Лигу чемпионов?

– В принципе основную ответственность за результат несет главный тренер. А вообще ответственность также лежит на всех работниках клуба.

– В этой ситуации выгодно во всем обвинить Луческу?

– А почему сейчас его нужно в чем-то обвинять?

– Но «Зенит» плох, почти потерял шансы на титул.

– Но не все еще закончилось, команда может стать чемпионом. Теоретически это возможно.