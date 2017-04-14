Лига Европы. «Лион» победил «Бешикташ», уступая в счете до 83-й минуты

«Лион» на своем поле вырвал победу у «Бешикташа» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. На гол Райана Бабела в первом тайме хозяева ответили забитыми мячами Корентина Толиссо и Жереми Мореля в концовке встречи.
Напомним, что игра была отложена на час из-за беспорядков, вызванных болельщиками гостей.
Ответная встреча между командами пройдет 20 апреля в Турции.
Лига Европы, 1/4 финала. Первый матч
Лион (Франция) – Бешикташ (Турция) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Бабел, 15; 1:1 – Толиссо, 83; 2:1 – Морель, 85.
Источник: Бомбардир.ру