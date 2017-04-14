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    Лига Европы. «Лион» победил «Бешикташ», уступая в счете до 83-й минуты

    «Лион» на своем поле вырвал победу у «Бешикташа» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. На гол Райана Бабела в первом тайме хозяева ответили забитыми мячами Корентина Толиссо и Жереми Мореля в концовке встречи.

    Напомним, что игра была отложена на час из-за беспорядков, вызванных болельщиками гостей.

    Ответная встреча между командами пройдет 20 апреля в Турции.

    Лига Европы, 1/4 финала. Первый матч

    Лион (Франция) – Бешикташ (Турция) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бабел, 15; 1:1 – Толиссо, 83; 2:1 – Морель, 85.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 00:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 14 апреля 2017, 07:39

      Футбола нет. Ставок нет. Бардак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 апреля 2017, 07:16

      Почему Возврат ставки??????? Игра состоялась!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 14 апреля 2017, 07:16

      а почему в конкурсе прогнозов ВОЗВРАТ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 14 апреля 2017, 07:09

      с победой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 апреля 2017, 04:12

      Красавцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 14 апреля 2017, 01:17

      молодцы!

      0
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