Лига Европы. «Лион» победил «Бешикташ», уступая в счете до 83-й минуты

«Лион» на своем поле вырвал победу у «Бешикташа» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. На гол Райана Бабела в первом тайме хозяева ответили забитыми мячами Корентина Толиссо и Жереми Мореля в концовке встречи.

Напомним, что игра была отложена на час из-за беспорядков, вызванных болельщиками гостей.

Ответная встреча между командами пройдет 20 апреля в Турции.

Лига Европы, 1/4 финала. Первый матч

Лион (Франция) – Бешикташ (Турция) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бабел, 15; 1:1 – Толиссо, 83; 2:1 – Морель, 85.

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