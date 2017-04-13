Бабаев: «ЦСКА не будет продлевать контракт с Чепчуговым? Эта информация не соответствует действительности»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию, согласно которой московский клуб не планирует продлевать контракт с голкипером Сергеем Чепчуговым.

Напомним, действующее соглашение 31-летнего россиянина с красно-синими рассчитано до лета 2017 года. За армейцев вратарь выступает с 2010 года.

«Информация о нежелании ЦСКА продолжать трудовые отношения с Чепчуговым не соответствует действительности. Мы сядем с Сергеем и все обсудим. Тоже есть ряд нюансов. Сережа достаточно давно у нас второй номер и выполняет честно свою работу, будем действовать по обстоятельствам.

Пока говорить однозначно – продлим или не продлим – преждевременно. Понятно, что Сергей хочет играть, ему уже не 20 лет. Будем учитывать его мнение тоже», – сказал Бабаев.

Отметим, что Чепчугов является рекордсменом чемпионата России по количеству матчей, проведенных на скамейке запасных.

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