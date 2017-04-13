Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА не будет продлевать контракт с Чепчуговым

    Руководство ЦСКА не собирается продлевать контракт с голкипером Сергеем Чепчуговым. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2017 года.

    Чепчугов играет в ЦСКА с 2010 года. До этого он выступал за «Сибирь», которую покинул на правах свободного агента. В текущем сезоне 31-летний вратарь сыграл в двух матчах и пропустил два гола. Всего за семь лет он провел за столичный клуб 28 матчей, в которых пропустил 33 гола.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2017 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 13 апреля 2017, 20:46

      Голкипер клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» 22-летний Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия». В расположении «армейцев» он будет находиться с 1 по 4 мая, рассказал главный тренер ижевской команды Игорь Меньщиков.
      Прошлой зимой из «Зенита-Ижевск» в «Ростов» перебрался вратарь Никита Медведев, который в этом сезоне дебютировал в РФПЛ и в Лиге Европы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 апреля 2017, 18:12

      Спасибо парню! Здоровья и, удачи в другом клубе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Tseha 13 апреля 2017, 18:00

      Удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      daunis 13 апреля 2017, 13:38

      Очень жаль парня, не смог реализовать себя. Еще в 2009 удивлялся зачем ему переходить в ЦСКА. С другой стороны 31 год для вратаря самый возраст что бы начать все с чистого листа. Удачи ему.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 13 апреля 2017, 12:51

      Ну хоть чемпион России ...и неоднократный...Вряд ли он жалеет(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 апреля 2017, 12:31

      Чепчугов сидит на скамейке в ЦСКА с 2010 года и вот, наконец клуб предоставил ему возможность стать основным вратарем ... в другом клубе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 апреля 2017, 12:22

      Вот так поворот. Ну знал, на что идет. Акинфеева было нереально сместить. А тут есть Помазун, который моложе и играет получше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 апреля 2017, 12:14

      Отлично карьера сложилась...7лет-28 матчей..это конечно мощно...через пару лет про такого вратаря и не вспомнят

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 13 апреля 2017, 12:13

      да пусть мужик хоть немного поиграет, взрослый уже лавку протирать, да на шее у клуба сидеть и медали на халяву получать....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11