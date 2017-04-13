ЦСКА не будет продлевать контракт с Чепчуговым

Голкипер клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» 22-летний Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия». В расположении «армейцев» он будет находиться с 1 по 4 мая, рассказал главный тренер ижевской команды Игорь Меньщиков.
Прошлой зимой из «Зенита-Ижевск» в «Ростов» перебрался вратарь Никита Медведев, который в этом сезоне дебютировал в РФПЛ и в Лиге Европы.
Руководство ЦСКА не собирается продлевать контракт с голкипером Сергеем Чепчуговым. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2017 года.
Чепчугов играет в ЦСКА с 2010 года. До этого он выступал за «Сибирь», которую покинул на правах свободного агента. В текущем сезоне 31-летний вратарь сыграл в двух матчах и пропустил два гола. Всего за семь лет он провел за столичный клуб 28 матчей, в которых пропустил 33 гола.