ЦСКА не будет продлевать контракт с Чепчуговым

Руководство ЦСКА не собирается продлевать контракт с голкипером Сергеем Чепчуговым. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2017 года.

Чепчугов играет в ЦСКА с 2010 года. До этого он выступал за «Сибирь», которую покинул на правах свободного агента. В текущем сезоне 31-летний вратарь сыграл в двух матчах и пропустил два гола. Всего за семь лет он провел за столичный клуб 28 матчей, в которых пропустил 33 гола.