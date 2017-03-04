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  • Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по числу матчей, проведенных на скамейке запасных

Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по числу матчей, проведенных на скамейке запасных

4 марта 2017, 22:44
12

Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов остался на скамейке запасных в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Данная игра стала для 31-летнего вратаря 189-й, которую он провел в запасе. Таким образом, футболист вышел в лидеры по данному показателю за всю историю чемпионата России, обогнав экс-голкипера армейцев Евгения Помазана.

Напомним, Чепчугов выступает за ЦСКА с 2010 года. В рамках РФПЛ вратарь появлялся на поле в стартовом составе лишь 14 раз. В нынешнем сезоне россиянин провел за московский клуб два матча (один – в рамках чемпионата России, второй – в национальном Кубке).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чепчугов Сергей
Комментарии (12)
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ilichkadr
1488656873
Лавка зарплате не мешает...........
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Aleksandeer
1488657210
Будет чем детям похвастаться....
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mihail200606
1488657263
деньги капают... че еще надо..
Ответить
VVM1964
1488660671
У ЦСКА ВСЕ ГОЛКИПЕРЫ В КАКОЙ ТО МЕРЕ РЕКОРДСМЕНЫ .
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Tostao
1488662071
Два рекордсмена: один на скамейке историю творит, другой на поле.)
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1488662597
это круто не одни штаны уже просидел
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KuPe4iK
1488666975
красава,ЗОЛОТУЮ СКАМЬЮ ДАТЬ ЕМУ)
Ответить
Kalida
1488668308
Отличное достижение, то к чему каждый вратарь должен стремиться)
Ответить
Каратель помойников
1488697544
что не конь,то рекордсмен)
Ответить
aurora5858
1488699635
31 год - досидит?
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