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    Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по числу матчей, проведенных на скамейке запасных

    Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов остался на скамейке запасных в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Данная игра стала для 31-летнего вратаря 189-й, которую он провел в запасе. Таким образом, футболист вышел в лидеры по данному показателю за всю историю чемпионата России, обогнав экс-голкипера армейцев Евгения Помазана.

    Напомним, Чепчугов выступает за ЦСКА с 2010 года. В рамках РФПЛ вратарь появлялся на поле в стартовом составе лишь 14 раз. В нынешнем сезоне россиянин провел за московский клуб два матча (один – в рамках чемпионата России, второй – в национальном Кубке).

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 22:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 5 марта 2017, 10:40

      31 год - досидит?

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 5 марта 2017, 10:05

      что не конь,то рекордсмен)

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 марта 2017, 02:49

      тепленькая скамейка цска это лучше, чем ворота "Сибири" в непогоду оборонять, а потом будет детям и внукам рассказывать как он без "ракушки" за мячами прыгал..

      0
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      Рейтинг: +212

      Kalida 5 марта 2017, 01:58

      Отличное достижение, то к чему каждый вратарь должен стремиться)

      0
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 5 марта 2017, 01:36

      красава,ЗОЛОТУЮ СКАМЬЮ ДАТЬ ЕМУ)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 марта 2017, 00:23

      это круто не одни штаны уже просидел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 марта 2017, 00:14

      Два рекордсмена: один на скамейке историю творит, другой на поле.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 4 марта 2017, 23:36

      Огласите весь список, пожалуйста)

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 22:54

      деньги капают... че еще надо..

      3
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 4 марта 2017, 22:53

      Будет чем детям похвастаться....

      1
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