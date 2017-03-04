Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по числу матчей, проведенных на скамейке запасных

Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов остался на скамейке запасных в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Данная игра стала для 31-летнего вратаря 189-й, которую он провел в запасе. Таким образом, футболист вышел в лидеры по данному показателю за всю историю чемпионата России, обогнав экс-голкипера армейцев Евгения Помазана.

Напомним, Чепчугов выступает за ЦСКА с 2010 года. В рамках РФПЛ вратарь появлялся на поле в стартовом составе лишь 14 раз. В нынешнем сезоне россиянин провел за московский клуб два матча (один – в рамках чемпионата России, второй – в национальном Кубке).