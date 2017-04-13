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Месси и Неймар отказались тренироваться с «Барселоной»

13 апреля 2017, 00:29
51

В «Барселоне» произошел конфликт между главным тренером сине-гранатовых Луисом Энрике и нападающими Лионелем Месси и Неймаром.

Футболисты отказались выходить на тренировку команды. Сообщается, что форварды остались крайне недовольны высказываниями специалиста после поражения клуба от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Энрике заявил, что его подопечные плохо выступили в игре с туринцами и не выложились по максимуму.

Сегодня Месси и Неймар занимались отдельно от остальных в тренажерном зале.

Источник: Marca
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Месси Лионель Неймар Энрике Луис
Комментарии (51)
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the eternal knight
1492032789
представляю как сейчас у них бомбануло от победы реала на фоне их игры
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Павел Буре
1492032851
А че обижаться то??? вся барса стояла, кто был заметен в положительном смысле конечно??? ответ никто!!! У месси еще хватает наглости требовать самую высокую зарплату когда клуб в ж.опе!!!! Станьте как раньше самой грозной силой в мире начните все подряд выигрывать тогда требуй а так ЗА ЧТО ТАКОЕ БАБЛО ПЛАТИТЬ?????
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Ronaldinho R10
1492033448
Дет сад,ясельки. Маме пожаловаться непременно.Она в лобик поцемкает и слезки вытрет.А если серьезно,то отвратительно играла Барса.Полный хаос в атаке ,дыра в центре и бардак в обороне.Было стыдно смотреть и осознавать,что эта команда умудрилась забить 6 голов ПСЖ.
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loko-the_best
1492033899
Блять, вот молодцы, потому что Энрике хуесос, гнать его на хуй, делает из Барсы гавнище, с таким составом каждый матч должен быть как ответка с ПСЖ, а он хер знает что делает из команды. Если боссы Барсы хотят, чтобы их команда перестала быть такой унылой, нужно гнать тренера. А гнать, что эти двое расплакались, не стоит, у любого уважающего себя игрока сгорит жопа от той херни, что происходит.
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NEMETSRUS
1492047916
Вот так Роналду забивает 2 гола а Гномик выпендривается вот и вся разница !!!!!!
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Амба Нагорск
1492051611
Нет дыма без огня. Последствия мы видели
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Dgad
1492060171
Девчата обиделись,)
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Обер-КанцлерЪ
1492064562
Хвост начинает крутить собакой!
Ответить
pegas1276
1492065353
пацанчики воОбще зазвездились, считают себя "центром вселенной" ...
Ответить
lexa52rusnnVOLGA
1492066620
красавцы))) в россию их)))
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