Месси и Неймар отказались тренироваться с «Барселоной»

В «Барселоне» произошел конфликт между главным тренером сине-гранатовых Луисом Энрике и нападающими Лионелем Месси и Неймаром.

Футболисты отказались выходить на тренировку команды. Сообщается, что форварды остались крайне недовольны высказываниями специалиста после поражения клуба от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Энрике заявил, что его подопечные плохо выступили в игре с туринцами и не выложились по максимуму.

Сегодня Месси и Неймар занимались отдельно от остальных в тренажерном зале.