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    Месси и Неймар отказались тренироваться с «Барселоной»

    В «Барселоне» произошел конфликт между главным тренером сине-гранатовых Луисом Энрике и нападающими Лионелем Месси и Неймаром.

    Футболисты отказались выходить на тренировку команды. Сообщается, что форварды остались крайне недовольны высказываниями специалиста после поражения клуба от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). Энрике заявил, что его подопечные плохо выступили в игре с туринцами и не выложились по максимуму.

    Сегодня Месси и Неймар занимались отдельно от остальных в тренажерном зале.

    Источник: Marca

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    13.04.2017 00:29
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 апреля 2017, 10:49

      Обиделись ? На обиженных воду возят

      0
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      Рейтинг: +10

      игоорь 13 апреля 2017, 16:26

      а как по мне все верно .. если тренер не делает правильных выводов по поводу всего сезона и уперто выпускает игроков которые не соответствуют уровню барселоны матье гомеш статистика не просто так говорит процент побед с гомешом в составе 63 процента без него 78 .. и оставляет на запасе альбу который бы усилил игру

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 > игоорь 14 апреля 2017, 22:43

      Тренер выпускает Матье, Гомеша потому что считает тики-таки достаточно
      изученной,он хотит играть в другую игру, однако Месси этому противится,
      а он большой авторитет,его на скамью особо не посадишь.Отсюда весь
      этот разлад

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 13 апреля 2017, 14:48

      Руководство «Барселоны» намерено произвести революционные изменения в составе команды на следующий сезон, сообщает испанское интернет-издание Sport (вот и произойдет чистка) Однако речь в смысле революции идёт не о количественных изменениях. «Барселона» приобретёт немного игроков, но они все будут достаточно дорогостоящими. Кроме того, клуб не забудет о своей «кантере» и не колеблясь освободится от некоторых футболистов.

      0
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      Рейтинг: +14

      Valex 13 апреля 2017, 14:48

      Messi единственный, кто играл в том матче...

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 13 апреля 2017, 11:37

      надо их играющими тренерами сделать - сами пусть почувствуют, почем фунт лиха

      0
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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 13 апреля 2017, 09:57

      красавцы))) в россию их)))

      -1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 13 апреля 2017, 09:43

      В игре с Ювой, Месси мне напомнил увядающего в Арсенале Аршавина. Кратковременные вспышки на фоне неспешных прогулок по газону.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > neveldomha 13 апреля 2017, 10:04

      Тебе очки нужны купить срочна

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > de bruyne 13 апреля 2017, 12:26

      Такие же розовые, как у тебя?

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 09:39

      Мне кажется, что в стане "сине-гранатовых" назревает бунт. Месси отказывается тренировать и Неймар туда же, это не правильная позиция. Винить в том, что вы провалили игру со "старой сеньорой", нужно только себя. Атака выгоядела бледно, не знала, что и как ей делать. Но проблема была еще и в серидине поля. Иньеста, часто не попадал в темп игры, годы конечно берут свое, но он доя своего уровня сыграл просто плохо. Маскерано в опорной зоне, тоже " бабочек ловил" сачком. Дибала убегал от него и Пике, как от стоячих. Хотя "Барса" и выдала не плохой второй тайм,но не стоит забывать, что "Ювентус" это не ПСЖ. Оборона и вратарь там наивсшего класса и так раскатывать как ПСЖ, "Ювентус" не позволит. Я думаю, что на "Камп ноу" "Ювентус", уйдет в оборону и сыграет на контр атаках. Оборона и шикарная опорная зона в виде Хедиры и Пьянича, смогут сдержать Месси и компанию. Я вообще очень жалею, что Реал так просто расстался Хедирой и так просто его отпустил. Шикарный опорник, который и в атаку ходит не плохо, Слава Богу, что у Реала появился Каземиро. В противном случае, Реал бы терзали куда сильнее.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 13 апреля 2017, 09:35

      пацанчики воОбще зазвездились, считают себя "центром вселенной" ...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 апреля 2017, 09:22

      Хвост начинает крутить собакой!

      2
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