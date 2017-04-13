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    Панченко: «От всей души поздравляю болельщиков «Динамо»

    Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко поделился эмоциями от выхода команды в Премьер-лигу. Напомним, сегодня бело-голубые разошлись миром с «Химками». В другом матче тура «Балтика» и «СКА-Хабаровск» также сыграли вничью, что позволило подопечным Юрия Калитвинцева досрочно оформить выход в РФПЛ на следующий сезон.

    «Понимали, что эта игра очень важна, настраивались исключительно на победу, но, к сожалению, не забили. После финального свистка в раздевалке стали ждать, как сыграют в Калининграде «Балтика» и «СКА-Хабаровск». И когда сказали, что там счет 0:1, ребята успели начать разъезжаться. Я тоже. Доехал до Ленинградки. Но вдруг смотрю, поправка – там 0:0! Помчался назад.

    Но это детали. Я от всей души поздравляю наших болельщиков. Мы вышли в Премьер-лигу – это главное. Каждый матч был сложным. «Динамо» – большой клуб, и у всех была на нас запредельная самоотдача. Впереди еще семь матчей. Теперь наша задача – удержать лидерство. Будем играть раскрепощено.

    Мое будущее? Я подписал контракт с «Динамо»!» – заявил Панченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 00:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +26

      tehno 17 апреля 2017, 16:06

      Поздравляю Динамо! Болею за них 25 лет. Пора заходить в пятерку лидеров РПФЛ. Как это было раньше. Обожглись один раз и хватит.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 14 апреля 2017, 20:19

      мда..ну если б не Панченко ещё б на сезончик..

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 13 апреля 2017, 11:40

      ураааа ))))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 апреля 2017, 10:29

      Присоединяюсь к поздравлениям, в общем-то и не сомневалась, что этот вылет не надолго

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 апреля 2017, 08:36

      Баб менять -- только время терять.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 апреля 2017, 00:11

      Молодцы ! Надеюсь это будет настоящее " Динамо - Москва " !

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > VikNMar 13 апреля 2017, 00:32

      у динамы как у хохлов долги куды то рассосались,ну ну флаг вам в руки

      0
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      Рейтинг: +16

      slipoi > himik2-62 13 апреля 2017, 10:27

      ни куда-то, а за счет стадиона. и не рассосались, а частично покрылись. все равно еще долгов немерено

      1
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