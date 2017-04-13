Панченко: «От всей души поздравляю болельщиков «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко поделился эмоциями от выхода команды в Премьер-лигу. Напомним, сегодня бело-голубые разошлись миром с «Химками». В другом матче тура «Балтика» и «СКА-Хабаровск» также сыграли вничью, что позволило подопечным Юрия Калитвинцева досрочно оформить выход в РФПЛ на следующий сезон.

«Понимали, что эта игра очень важна, настраивались исключительно на победу, но, к сожалению, не забили. После финального свистка в раздевалке стали ждать, как сыграют в Калининграде «Балтика» и «СКА-Хабаровск». И когда сказали, что там счет 0:1, ребята успели начать разъезжаться. Я тоже. Доехал до Ленинградки. Но вдруг смотрю, поправка – там 0:0! Помчался назад.

Но это детали. Я от всей души поздравляю наших болельщиков. Мы вышли в Премьер-лигу – это главное. Каждый матч был сложным. «Динамо» – большой клуб, и у всех была на нас запредельная самоотдача. Впереди еще семь матчей. Теперь наша задача – удержать лидерство. Будем играть раскрепощено.

Мое будущее? Я подписал контракт с «Динамо»!» – заявил Панченко.