Олбрайтон: «Лестеру» надо стремиться выйти в финал Лиги чемпионов»

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон признался, что рассчитывает продвинуться со своей командой как можно дальше текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Англичане рассчитывают пробиться не только в полуфинал, но и сыграть в финале турнира.

«Естественно, здорово выйти в четвертьфинал, но вместе с тем... Раз уж ты добрался так далеко, жалко на этом останавливаться.

Мы наслаждаемся моментом, и если нам дано продолжить этот путь и выйти в полуфинал или, может, дальше, то к этому и надо стремиться. Не хотим заканчивать. Мы уже многого достигли, но хотим идти дальше и радоваться дальше», – сказал Олбрайтон.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.