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    Олбрайтон: «Лестеру» надо стремиться выйти в финал Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон признался, что рассчитывает продвинуться со своей командой как можно дальше текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Англичане рассчитывают пробиться не только в полуфинал, но и сыграть в финале турнира.

    «Естественно, здорово выйти в четвертьфинал, но вместе с тем... Раз уж ты добрался так далеко, жалко на этом останавливаться.

    Мы наслаждаемся моментом, и если нам дано продолжить этот путь и выйти в полуфинал или, может, дальше, то к этому и надо стремиться. Не хотим заканчивать. Мы уже многого достигли, но хотим идти дальше и радоваться дальше», – сказал Олбрайтон.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2017 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 12 апреля 2017, 10:57

      После того как вы с тренером обошлись,такой команды для меня больше нет

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      Рейтинг: +324

      hellkid 12 апреля 2017, 10:24

      ЛЧ - не АПЛ, тут такой сказки не будет.
      1. Атлетико сначала пройдите
      2. Реал, Бавария, Юве - кто-то из них точно вас остановят, если выполните п.1

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