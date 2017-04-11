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  • Митрофанов: «Средняя посещаемость 45 тысяч зрителей на «Крестовском» позволит «Зениту» зарабатывать на нем больше, чем на «Петровском»

Митрофанов: «Средняя посещаемость 45 тысяч зрителей на «Крестовском» позволит «Зениту» зарабатывать на нем больше, чем на «Петровском»

11 апреля 2017, 17:35
11

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, при каких условиях и в какие сроки сможет окупиться стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Как будет формироваться ценовая политика на новом стадионе? В перспективе общая логика должна быть такая: дорогие билеты, в которые включаются различные сервисные услуги, станут дороже, так как сервисных функций больше, и привилегий у такого болельщика станет больше; дешевые, простые категории билетов станут дешевле. То есть роста в массовом сегменте не будет, скорее, удешевление.

Сколько в таком случае нужно собирать зрителей на стадионе, чтобы получить прибыль? Только когда мы выйдем на среднюю посещаемость 45 тысяч зрителей, мы начнем зарабатывать на этом стадионе больше, чем на «Петровском». По первым трем сезонам мы ждем отрицательную динамику по сравнению с «Петровским». Это не значит, что мы будем работать в убыток, но чистой прибыли мы будем получать меньше. Я читал какие-то домыслы, что за 10 лет стадион может окупиться. Я не уверен, что те 5,5 миллиарда, которые мы потратим, чтобы матчи нормально проводить, можно окупить за первые 5-10 лет. Но на самом деле оптимизма много, не думайте, что все так уж плохо. Как только стадион будет доведен до состояния штатной, регламентной работы, все системы будут работать исправно в автоматическом режиме, мы начнем вкладывать деньги в сервисные функции. Мы ведь хотим сделать так, чтобы болельщику было максимально удобно и комфортно», – сказал Митрофанов.

Напомним, первый матч на «Крестовском» состоится 22 апреля: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Урал».

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Митрофанов Максим
Комментарии (11)
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alex1951
1491922331
Товарищи Марихуанов и товарищ Пивнюков в содружестве с товарищем Вобловым,также разработали ряд мер по увеличению фанатов на время проведения ЧМ....
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super.zenitchik
1491925142
Чтобы 45 тыщ набрать, нужно грамотно с ценником работать. На Кирова билет 80 коп стоил и 1 рупь. Тогда битком набивался, по 60 тыщ народу ходило.
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Тазит
1491925455
То есть строили всей страной, а зарабатывать будут бомжи?
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Garrincha58
1491927212
никогда в нашей стране в нашем чемпионате не выйти на эту цифру 45 тыс сейчас на Петровиче и то битком не бывает только если приезжают Спартак или ЦСКА на остальные команды приходят порядка 15-16 тыс так спрашивается откуда придут 45 да тем более команда стала плохо играть меня лично и бесплатно не заманить смотреть как играют Дзюба и Кокорин иногда блевать хочется так что Митрофанов тут погорячился может по началу и придут посмотреть новый стадион но потом ажиотаж спадет тем более добираться туда будет сложней
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filosof sparty
1491927960
Будем только рады такой вашей посещаемости, но верится с трудом... Я думаю в России только один клуб, способный на это, по крайней мере на ближайшие лет 10-20
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shinnik
1491930217
22-го апреля Владимир Ильич всё видит...
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Павелий
1491936448
Средняя посещаемость будет 20-25 тысяч. 45 придёт только на Спартак, из них как минимум 10 будет нас, красно-белых!
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jet andy
1491937784
800 рублей за убогие места под козырьком - это значит дешево?
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polt
1491944052
Как вы далеки от народа...
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Beim
1491969297
Так и не понял под словом "мы" он кого в частности подразумевал?
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