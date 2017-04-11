Митрофанов: «Средняя посещаемость 45 тысяч зрителей на «Крестовском» позволит «Зениту» зарабатывать на нем больше, чем на «Петровском»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, при каких условиях и в какие сроки сможет окупиться стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Как будет формироваться ценовая политика на новом стадионе? В перспективе общая логика должна быть такая: дорогие билеты, в которые включаются различные сервисные услуги, станут дороже, так как сервисных функций больше, и привилегий у такого болельщика станет больше; дешевые, простые категории билетов станут дешевле. То есть роста в массовом сегменте не будет, скорее, удешевление.

Сколько в таком случае нужно собирать зрителей на стадионе, чтобы получить прибыль? Только когда мы выйдем на среднюю посещаемость 45 тысяч зрителей, мы начнем зарабатывать на этом стадионе больше, чем на «Петровском». По первым трем сезонам мы ждем отрицательную динамику по сравнению с «Петровским». Это не значит, что мы будем работать в убыток, но чистой прибыли мы будем получать меньше. Я читал какие-то домыслы, что за 10 лет стадион может окупиться. Я не уверен, что те 5,5 миллиарда, которые мы потратим, чтобы матчи нормально проводить, можно окупить за первые 5-10 лет. Но на самом деле оптимизма много, не думайте, что все так уж плохо. Как только стадион будет доведен до состояния штатной, регламентной работы, все системы будут работать исправно в автоматическом режиме, мы начнем вкладывать деньги в сервисные функции. Мы ведь хотим сделать так, чтобы болельщику было максимально удобно и комфортно», – сказал Митрофанов.

Напомним, первый матч на «Крестовском» состоится 22 апреля: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Урал».