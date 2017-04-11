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    Митрофанов: «Средняя посещаемость 45 тысяч зрителей на «Крестовском» позволит «Зениту» зарабатывать на нем больше, чем на «Петровском»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, при каких условиях и в какие сроки сможет окупиться стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    «Как будет формироваться ценовая политика на новом стадионе? В перспективе общая логика должна быть такая: дорогие билеты, в которые включаются различные сервисные услуги, станут дороже, так как сервисных функций больше, и привилегий у такого болельщика станет больше; дешевые, простые категории билетов станут дешевле. То есть роста в массовом сегменте не будет, скорее, удешевление.

    Сколько в таком случае нужно собирать зрителей на стадионе, чтобы получить прибыль? Только когда мы выйдем на среднюю посещаемость 45 тысяч зрителей, мы начнем зарабатывать на этом стадионе больше, чем на «Петровском». По первым трем сезонам мы ждем отрицательную динамику по сравнению с «Петровским». Это не значит, что мы будем работать в убыток, но чистой прибыли мы будем получать меньше. Я читал какие-то домыслы, что за 10 лет стадион может окупиться. Я не уверен, что те 5,5 миллиарда, которые мы потратим, чтобы матчи нормально проводить, можно окупить за первые 5-10 лет. Но на самом деле оптимизма много, не думайте, что все так уж плохо. Как только стадион будет доведен до состояния штатной, регламентной работы, все системы будут работать исправно в автоматическом режиме, мы начнем вкладывать деньги в сервисные функции. Мы ведь хотим сделать так, чтобы болельщику было максимально удобно и комфортно», – сказал Митрофанов.

    Напомним, первый матч на «Крестовском» состоится 22 апреля: в рамках 24-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Урал».

    Источник: Fontanka.ru

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    11.04.2017 17:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +319

      Beim 12 апреля 2017, 06:54

      Так и не понял под словом "мы" он кого в частности подразумевал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 11 апреля 2017, 23:54

      Как вы далеки от народа...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 11 апреля 2017, 22:09

      800 рублей за убогие места под козырьком - это значит дешево?

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 11 апреля 2017, 21:47

      Средняя посещаемость будет 20-25 тысяч. 45 придёт только на Спартак, из них как минимум 10 будет нас, красно-белых!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий > 3a zenit 11 апреля 2017, 23:38

      Вы какой-то невоспитанный и дерзкий. Я живу в Питере давно и прекрасно себе представляю, сколько народу будет ходить.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 апреля 2017, 20:03

      22-го апреля
      Владимир Ильич всё видит...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 апреля 2017, 19:26

      Будем только рады такой вашей посещаемости, но верится с трудом... Я думаю в России только один клуб, способный на это, по крайней мере на ближайшие лет 10-20

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2017, 19:13

      никогда в нашей стране в нашем чемпионате не выйти на эту цифру 45 тыс сейчас на Петровиче и то битком не бывает только если приезжают Спартак или ЦСКА на остальные команды приходят порядка 15-16 тыс так спрашивается откуда придут 45 да тем более команда стала плохо играть меня лично и бесплатно не заманить смотреть как играют Дзюба и Кокорин иногда блевать хочется так что Митрофанов тут погорячился может по началу и придут посмотреть новый стадион но потом ажиотаж спадет тем более добираться туда будет сложней

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 11 апреля 2017, 18:44

      То есть строили всей страной, а зарабатывать будут бомжи?

      2
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 11 апреля 2017, 18:39

      Чтобы 45 тыщ набрать, нужно грамотно с ценником работать. На Кирова билет 80 коп стоил и 1 рупь. Тогда битком набивался, по 60 тыщ народу ходило.

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 апреля 2017, 17:52

      Товарищи Марихуанов и товарищ Пивнюков в содружестве с товарищем Вобловым,также разработали ряд мер по увеличению фанатов на время проведения ЧМ....

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