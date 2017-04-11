Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» является главным претендентом на Сессеньона

    Левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации СМИ, мерсисайдцы являются главными претендентами на 16-летнего игрока, которым также интересуются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». При этом юный футболист находится в поле зрения еще трех английских клубов – «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

    Главный тренер красных Юрген Клопп видит в Сессеньоне замену Джеймсу Милнеру на левом фланге.

    В нынешнем сезоне защитник провел 27 поединков, записав в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +114

      REX_AmIgO_13RUS 11 апреля 2017, 19:31

      Требуется охранник лавки!!! Дорого!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11