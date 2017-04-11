«Ливерпуль» является главным претендентом на Сессеньона

Левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации СМИ, мерсисайдцы являются главными претендентами на 16-летнего игрока, которым также интересуются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». При этом юный футболист находится в поле зрения еще трех английских клубов – «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Главный тренер красных Юрген Клопп видит в Сессеньоне замену Джеймсу Милнеру на левом фланге.

В нынешнем сезоне защитник провел 27 поединков, записав в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.