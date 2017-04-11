Адамс: «Я пришел в «Гранаду», чтобы надрать задницы футболистам и выиграть ближайшие семь матчей»

Новый главный тренер «Гранады» Тони Адамс заявил, что будет до конца сражаться с командой за право остаться в Примере.

«Я буду бороться с командой до конца, чтобы попытаться добиться своей цели. Формула достижения этой цели – тренировки и еще раз тренировки. Я пришел, чтобы надрать задницы футболистам и выиграть ближайшие семь матчей», – сказал Адамс.

После 31-го тура «Гранада» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от спасительной 17-й строчки на семь очков.