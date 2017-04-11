Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адамс: «Я пришел в «Гранаду», чтобы надрать задницы футболистам и выиграть ближайшие семь матчей»

    Новый главный тренер «Гранады» Тони Адамс заявил, что будет до конца сражаться с командой за право остаться в Примере.

    «Я буду бороться с командой до конца, чтобы попытаться добиться своей цели. Формула достижения этой цели – тренировки и еще раз тренировки. Я пришел, чтобы надрать задницы футболистам и выиграть ближайшие семь матчей», – сказал Адамс.

    После 31-го тура «Гранада» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от спасительной 17-й строчки на семь очков.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 апреля 2017, 17:05

      Я не понял, он пришел тренировать футболистов гранады или драть им задницы????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Mamont88 11 апреля 2017, 19:00

      по роже видно, тот еще извращенец!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11