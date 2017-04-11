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    Митрофанов: «Если было бы можно, «Зенит» не играл бы сейчас матчи на «Крестовском»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что петербуржцы не хотели бы сейчас играть на стадионе на Крестовском острове. Однако, по его словам, ФИФА выдвинула требования провести три мероприятия на новой арене перед Кубком конфедераций.

    «Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи.

    Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить – байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно футбольные матчи», – сказал Митрофанов.

    Напомним, первый футбольный поединок на «Крестовском» состоится 22 апреля: в 24-м туре РФПЛ сине-бело-голубые примут «Урал».

    Источник: Fontanka.ru

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    11.04.2017 16:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 апреля 2017, 11:27

      боятся что рухнет аренка

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 12 апреля 2017, 13:18

      Этот стадион - СИМВОЛ НЫНЕШНЕЙ РОССИИ, во ВСЕХ сферах!

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 12 апреля 2017, 01:42

      Это интересно!?

      0
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      Рейтинг: +471

      ks75 11 апреля 2017, 22:41

      парни,вы не видели что в Самаре происходит, Крестовский просто нервно курит в стороне))))! У нас ни стадиона, на гостинниц, ни чистоты в городе)))!!! А дороги будто американские томагавки не в сирии упали,а у нас на дорогах!!!!! В этот город гостей страшно тащить будет, пропадут в наших ямах и котлованах на дорогах

      2
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      Рейтинг: +145

      Danjer > ks75 12 апреля 2017, 04:31

      Да у нас,в Алтайском крае,тоже самое,я конкретно про дороги,да везде они такие,никому ничего,нигде не надо!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > ks75 12 апреля 2017, 15:02

      А что Самара то ,дороги во всей России такие,и всё остальное не лучше,,,,только вот думаю вам к чемпианату и дороги сделают и чистату наведут однозначно

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 11 апреля 2017, 20:19

      Переход на Кресты ставит крест на чемпионстве

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 11 апреля 2017, 19:22

      Позорище, конечно, а не стадион.

      4
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 11 апреля 2017, 19:19

      Пускай Максимушка расскажет куда абонеменщиков посадит....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      ateist90 11 апреля 2017, 18:57

      Видимо,не все в порядке с данным сооружением, если такие заявления звучат. Мы строили, строили, хy# пойми что построили (

      3
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 11 апреля 2017, 18:30

      Когда тебя выгонят, Митрофанушка, за развал работы по всем направлениям.

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 11 апреля 2017, 18:17

      Антимонопольная служба посмотрела-посмотрела....
      И поехали домой...

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