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  • Митрофанов: «Если было бы можно, «Зенит» не играл бы сейчас матчи на «Крестовском»

Митрофанов: «Если было бы можно, «Зенит» не играл бы сейчас матчи на «Крестовском»

11 апреля 2017, 16:17
27

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что петербуржцы не хотели бы сейчас играть на стадионе на Крестовском острове. Однако, по его словам, ФИФА выдвинула требования провести три мероприятия на новой арене перед Кубком конфедераций.

«Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи.

Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить – байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно футбольные матчи», – сказал Митрофанов.

Напомним, первый футбольный поединок на «Крестовском» состоится 22 апреля: в 24-м туре РФПЛ сине-бело-голубые примут «Урал».

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Зенит Митрофанов Максим
Комментарии (27)
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APchelov
1491916987
Рукодство Зенита однозначно не в адеквате
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Garrincha58
1491917446
просто видимо стадион еще не доработан как всегда в России и СССР помню сдадут объект отчитаются к какому нибудь съезду или дате премию отхватят а потом еще полгода достраивают недоделки вот тут тоже самое но перед ФИФА нельзя так просто отделаться
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Тяп-Ляп.
1491918083
НадА жЫ испытать "Батут-Арену".
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ufos73
1491918511
Позор арена, конца сериала еще даже не видно )))
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polt
1491919394
Тьфу, аж блевать хочется...
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Qranat
1491923156
Полное вью на спорт-экспрессе... Циркачи - миллиарды в болото и давай еще и еще - доделывать НАДО !!! Газон угробили - его НЕТ. Оказывается крыша нового стадиона не раздвигается, а поле не будет выкатываться до окончания ЧМ-18 !!! Да и как оно должно выдвигаться, если висит на домкратах, после обнаружения ФИФА вибрации - сейчас закрепили и боятся дышать, чтобы не сбить настройки... Вот оно и будет не выдвижным до ЧМ-18.. Временные постройки на прилегающей территории, лишь отмазы. А потом РФПЛ может и на батутах матчи проводить, НИКТО не посмеет вякнуть об угробленном стадионе и миллиардах государственного бабла, выброшенного ради РОДНОГО города.
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super.zenitchik
1491924653
Когда тебя выгонят, Митрофанушка, за развал работы по всем направлениям.
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ateist90
1491926261
Видимо,не все в порядке с данным сооружением, если такие заявления звучат. Мы строили, строили, хy# пойми что построили (
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vshter76
1491927753
Позорище, конечно, а не стадион.
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ks75
1491939698
парни,вы не видели что в Самаре происходит, Крестовский просто нервно курит в стороне))))! У нас ни стадиона, на гостинниц, ни чистоты в городе)))!!! А дороги будто американские томагавки не в сирии упали,а у нас на дорогах!!!!! В этот город гостей страшно тащить будет, пропадут в наших ямах и котлованах на дорогах
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