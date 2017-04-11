Митрофанов: «Если было бы можно, «Зенит» не играл бы сейчас матчи на «Крестовском»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что петербуржцы не хотели бы сейчас играть на стадионе на Крестовском острове. Однако, по его словам, ФИФА выдвинула требования провести три мероприятия на новой арене перед Кубком конфедераций.

«Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи.

Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить – байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно футбольные матчи», – сказал Митрофанов.

Напомним, первый футбольный поединок на «Крестовском» состоится 22 апреля: в 24-м туре РФПЛ сине-бело-голубые примут «Урал».