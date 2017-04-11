Рейнгольд: «Арбитра матча «Уфа» – «Спартак» можно назвать подлецом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы над «Уфой» (3:1) высказал мнение о шансах красно-белых на завоевание титула в нынешнем сезоне чемпионата России. По словам Рейнгольда, команде Массимо Карреры еще предстоит провести ряд сложных поединков с сильными соперниками.

«Нет, в чемпионской гонке еще ничего не ясно, еще играть и играть. Восемь очков отыгрывается на раз-два, и их нету. «Спартаку» играть еще с «Зенитом», ЦСКА, «Ростовом», «Амкаром». Расслабляться нельзя. Я радуюсь от души, что увидел в лице «Спартака» конкурентоспособную команду.

Матч с «Уфой»? Арбитра этого матча можно назвать подлецом. Пенальти на Кутепове был высосан из пальца. Таких за игру можно давать 15-20 штук. Наши власти футбольные должны обратить внимание, но все молчат.

Ошибки в обороне? Ошибки есть. Ошибки тактического плана. У меня много вопросов к центральным защитникам, а в первую очередь к Кутепову. Но это отдельная тема», – сказал Рейнгольд.

Напомним, что за восемь туров до конца сезона «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.