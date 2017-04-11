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  • Рейнгольд: «Арбитра матча «Уфа» – «Спартак» можно назвать подлецом»

Рейнгольд: «Арбитра матча «Уфа» – «Спартак» можно назвать подлецом»

11 апреля 2017, 09:45
31

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы над «Уфой» (3:1) высказал мнение о шансах красно-белых на завоевание титула в нынешнем сезоне чемпионата России. По словам Рейнгольда, команде Массимо Карреры еще предстоит провести ряд сложных поединков с сильными соперниками.

«Нет, в чемпионской гонке еще ничего не ясно, еще играть и играть. Восемь очков отыгрывается на раз-два, и их нету. «Спартаку» играть еще с «Зенитом», ЦСКА, «Ростовом», «Амкаром». Расслабляться нельзя. Я радуюсь от души, что увидел в лице «Спартака» конкурентоспособную команду.

Матч с «Уфой»? Арбитра этого матча можно назвать подлецом. Пенальти на Кутепове был высосан из пальца. Таких за игру можно давать 15-20 штук. Наши власти футбольные должны обратить внимание, но все молчат.

Ошибки в обороне? Ошибки есть. Ошибки тактического плана. У меня много вопросов к центральным защитникам, а в первую очередь к Кутепову. Но это отдельная тема», – сказал Рейнгольд.

Напомним, что за восемь туров до конца сезона «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Кутепов Илья Рейнгольд Валерий
Комментарии (31)
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gunstilzit
1491893345
Дедушка болеет.
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Sergil
1491893932
Культяпов непонятно за какие заслуги играет. Как по мне, обыкновенная жертва лимита, которая выходит исключительно из за безвыходности...
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directorpg
1491895976
Даже, если судья ошибся, это не даёт право называть его подлецом. Не красиво такому человеку так говорить, не делает ему чести.
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RedGreenHooligan
1491896233
т.е когда Кутепов в наглую фолил в своей штрафной против Оренбурга и пенальти не ставили - это норма, а как против УФЫ высосали из пальца, так судья подлец? железная логика...
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oyabun
1491896675
Пенальти на Кутепове здесь конечно был совершенно левый, но следует отметить тот неприятный и крайне огорчающий факт, что в последнее время Кутепов почти в каждом матче привозит пенальти в ворота Спартака. Очень неаккуратно играет в обороне. Но какая ему сейчас альтернатива? Лимит однако..
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piligrim1986
1491898019
не надо уподобляться цыгану
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ProstoPolzovatel
1491898320
Ну, справедливости ради и пенальти в ворота Беленова был неоднозначным, мяч сперва угодил в ногу защищающемуся, а потом уже в руку...но это постфактум бесполезно обсуждать...как и игру в случае, если бы Фатай забил пенальти...уже прошло
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Pro100Kid
1491898582
Нормальное было судейство в этом матче, ошибки были в обе стороны, но каких-то неверных решений, которые в итоге решили исход матча - не было, на мой взгляд.
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Вервольф
1491909386
Можно. Но не нужно.
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super.zenitchik
1491925260
А по-моему подлецом можно назвать Рейнгольда, а еще старым маразматиком.
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