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    Рейнгольд: «Арбитра матча «Уфа» – «Спартак» можно назвать подлецом»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы над «Уфой» (3:1) высказал мнение о шансах красно-белых на завоевание титула в нынешнем сезоне чемпионата России. По словам Рейнгольда, команде Массимо Карреры еще предстоит провести ряд сложных поединков с сильными соперниками.

    «Нет, в чемпионской гонке еще ничего не ясно, еще играть и играть. Восемь очков отыгрывается на раз-два, и их нету. «Спартаку» играть еще с «Зенитом», ЦСКА, «Ростовом», «Амкаром». Расслабляться нельзя. Я радуюсь от души, что увидел в лице «Спартака» конкурентоспособную команду.

    Матч с «Уфой»? Арбитра этого матча можно назвать подлецом. Пенальти на Кутепове был высосан из пальца. Таких за игру можно давать 15-20 штук. Наши власти футбольные должны обратить внимание, но все молчат.

    Ошибки в обороне? Ошибки есть. Ошибки тактического плана. У меня много вопросов к центральным защитникам, а в первую очередь к Кутепову. Но это отдельная тема», – сказал Рейнгольд.

    Напомним, что за восемь туров до конца сезона «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

    Источник: Спорт FM

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    11.04.2017 09:45
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 11 апреля 2017, 18:41

      А по-моему подлецом можно назвать Рейнгольда, а еще старым маразматиком.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > super.zenitchik 11 апреля 2017, 21:43

      А ты то тогда кто ?
      Просто мудак ?
      Рейнгольд всё что было нужно уже доказал, хотя я тоже с ним не всегда согласен. Однако ума хватает не говорить того, чего не знаю.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2017, 15:05

      старик опять встал не стой ноги и брюзжит, а чем он не доволен его любимый Спартак уже чемпион надо радоваться, а Кутепов для него отдельная тема его он любит больше всех

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 11 апреля 2017, 14:16

      Можно. Но не нужно.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 апреля 2017, 11:16

      Нормальное было судейство в этом матче, ошибки были в обе стороны, но каких-то неверных решений, которые в итоге решили исход матча - не было, на мой взгляд.

      6
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 апреля 2017, 11:12

      Ну, справедливости ради и пенальти в ворота Беленова был неоднозначным, мяч сперва угодил в ногу защищающемуся, а потом уже в руку...но это постфактум бесполезно обсуждать...как и игру в случае, если бы Фатай забил пенальти...уже прошло

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ProstoPolzovatel 11 апреля 2017, 11:15

      да уже Коллина разбирал подобный момент в игре Сталь -Динамо... за такое не ставят пенальти...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 апреля 2017, 11:06

      не надо уподобляться цыгану

      2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 11 апреля 2017, 10:44

      Пенальти на Кутепове здесь конечно был совершенно левый, но следует отметить тот неприятный и крайне огорчающий факт, что в последнее время Кутепов почти в каждом матче привозит пенальти в ворота Спартака. Очень неаккуратно играет в обороне. Но какая ему сейчас альтернатива? Лимит однако..

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > oyabun 11 апреля 2017, 11:07

      если только Джикию вместо него.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Д Альбертини 11 апреля 2017, 11:15

      вот Джикия по игре с Уфой очень понравился... вполне реально, что он заменит Кутепова

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 11:18

      надо смотреть дальше. Кутепов играет 22 игры, а Джикия только один матч от играл) посмотрим что будет дальше.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Д Альбертини 11 апреля 2017, 11:20

      факт в том, что он в Амкаре играл здорово на этой позиции и сейчас в новой команде... пусть толкьо 1 игру, но он уже довольно таки долго в Спартаке и сборы прошел... значит его не выпускали пока он не сыграется на все 100%, а сейчас я уверено, что он отвоюет место у Кутепова да еще и в сборную позовут на КК....

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 10:37

      т.е когда Кутепов в наглую фолил в своей штрафной против Оренбурга и пенальти не ставили - это норма, а как против УФЫ высосали из пальца, так судья подлец? железная логика...

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      Д Альбертини 11 апреля 2017, 10:35

      "Пенальти на Кутепове был высосан из пальца. Таких за игру можно давать 15-20 штук" тут Рейнголд прав на все 100%. В ворота Уфы пенальти был более очевидный.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Д Альбертини 11 апреля 2017, 10:45

      это смотря с какой стороны посмотреть! в моменте с Кутеповым контакт был? был! а это уже повод для пенальти!
      так же и в пенальти в ворота Уфы двоякая ситуация... игрок Спартак бил по воротам и мяч рикошетом от ноги попадает в руку! рука находилась в естественном положении и не искала мяч, а наоборот мяч нашел руку, в такой ситуации 1 игрок из 10 только сможет убрать руку! а значит по правилу 12 где сказано: Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:

      движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)

      расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)

      положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение , а значит и пенальти в ворота уфы тоже высосан из пальца, единственное чем руководствовался судья в том моменте так это то, что мяч попал рикошетом в руку и изменил траекторию, это тоже повод для пенальти, но момент без повтора на все 100% не разобрать... поэтому судья поставил пенальти в ворота уфы, а потом и в ворота Спартака за мелкий фол т.к оба момента не тянут на 100%-ные пенальти

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      Д Альбертини > RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 10:51

      Посмотрел экспертизу бубнова))

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Д Альбертини 11 апреля 2017, 10:52

      причем тут бубнов? это тот еще маразматик... на повторе все видно и есть правила в сети... если есть мозги можно и самому сделать выводы...

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      Д Альбертини > RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 10:56

      судья на поле сделал уже все выводы)

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      RedGreenHooligan > Д Альбертини 11 апреля 2017, 10:58

      сдалал, но такие судьи как Коллина, Клаттенбург, Ирматов не дали бы ни в том ни в другом моменте пенальти.... я даже больше скажу, если бы этот же судья не поставил пенальти в ворота УФЫ в первом моменте то потому он бы и не дал во втором... поэтому Рендгольц не имеет ни какого права называть судью подлецом!

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      Рейтинг: +281

      nem00700 > RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 10:59

      Контакт - это повод для пенальти? Получается при штрафных и угловых можно одновременно выдавать по 7-8 пенальти. Ну ты не плох, тебе бы судейский корпус возглавить.

      А по поводу руки - он ее выставил перед ударом, до удара она у него на корпусе лежала, так что не надо тут придумывать, что он ее не могу убрать. Он мог ее не выставлять.

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      Д Альбертини > RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 11:01

      то что старый обзывается, так это не от большого ума))) а эпизоды с пенальти, так это как говорится на усмотрение судьи) он так видел, так и трактовал эти пенальти.

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      RedGreenHooligan > nem00700 11 апреля 2017, 11:03

      выставил руку потому, что нога пошла вперед! это естественное положение руки в таких моментах! попробуй сам вытянуть ногу, накрывая удар и держать руку на корпусе и за спиной, не дергая! ты либо мяч не накроешь либо руку выдернешь вперед!
      Да контакт - это повод! но все зависит от того, какой контакт был! если обычные толчки, обниманиянебольшие зацепы то это не фол! а в моменте с Кутеповым он подсек Засеева, да там был контакт и повод для пенальти, но не 100%-ный, а процентов на 10 только! но вот за счет того, что такой же пенальти был поставлен в ворота Уфы он и поставил пенальти в ворота Спартака!

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      RedGreenHooligan > nem00700 11 апреля 2017, 11:16

      для достоверности посмотри разбор игры Коллины Сталь Динамо Киев... там в моменте Велозу, когда идет навес в штрафную, велозу выпрыгивает и выбивает мяч головой, а от головы мяч рикошетит в руку(которые так же разбросаны в разные стороны, но это естественное положение, так же как и у игрока Уфы!) - Коллина со 100% уверенностью говорит, что пенальти не было!

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      Рейтинг: +979

      directorpg 11 апреля 2017, 10:32

      Даже, если судья ошибся, это не даёт право называть его подлецом. Не красиво такому человеку так говорить, не делает ему чести.

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