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    Мельгарехо: «В раздевалке «Спартака» много радости»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо признался, что в стане красно-белых на данный момент царит хорошая атмосфера. Также парагвайский футболист отметил важность предстоящего поединка против «Зенита».

    – Как сейчас обстановка в команде? Нет ли чрезмерной эйфории?

    – Действительно, в нашей раздевалке сейчас много радости, однако все понимают, что важно не переборщить с этим. Атмосфера просто супер – мне кажется, она все лучше и лучше. Думаю, нам это нисколько не мешает, только помогает. Впереди ответственная неделя, и мы намерены как следует поработать.

    – «Зенит» – ваш главный соперник?

    – Один из двух главных. Вместе с ЦСКА это наш основной преследователь. Не могу сказать, кто опаснее, не хочу сравнивать. Оба клуба сильны. Но так как мы всегда настраиваемся на ближайший матч и думаем только о нем, сейчас самый серьезный оппонент для нас – «Зенит». Потому что встречаемся уже в воскресенье, и это наш очередной финал. Их осталось восемь.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». За восемь туров до конца сезона красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2017 09:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 апреля 2017, 10:42

      Накажите Зенит и тогда все вместе будем этому радоваться! Это приблизит нас к титулу!

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 11 апреля 2017, 09:37

      Удачи в игре с Зенитом именно Мельгарехо! В отсутствии травмированных основных нападающих ему предоставляется шанс проявить себя и помочь команде на острие атаки.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 11 апреля 2017, 09:40

      Лишь бы они восстановились, на Мельгарехо надежды нет!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > klifS 11 апреля 2017, 10:28

      Вроде как у Адриано серьезная травма. А За Луиш должен играть против Зенита

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > 11 апреля 2017, 10:29

      Мельгарехо, если честно, вообще не нравится мне его игра.. для полузащитника слаб, а форвардом язык не поворачивается назвать

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