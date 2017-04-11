Мельгарехо: «В раздевалке «Спартака» много радости»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо признался, что в стане красно-белых на данный момент царит хорошая атмосфера. Также парагвайский футболист отметил важность предстоящего поединка против «Зенита».

– Как сейчас обстановка в команде? Нет ли чрезмерной эйфории?

– Действительно, в нашей раздевалке сейчас много радости, однако все понимают, что важно не переборщить с этим. Атмосфера просто супер – мне кажется, она все лучше и лучше. Думаю, нам это нисколько не мешает, только помогает. Впереди ответственная неделя, и мы намерены как следует поработать.

– «Зенит» – ваш главный соперник?

– Один из двух главных. Вместе с ЦСКА это наш основной преследователь. Не могу сказать, кто опаснее, не хочу сравнивать. Оба клуба сильны. Но так как мы всегда настраиваемся на ближайший матч и думаем только о нем, сейчас самый серьезный оппонент для нас – «Зенит». Потому что встречаемся уже в воскресенье, и это наш очередной финал. Их осталось восемь.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». За восемь туров до конца сезона красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков в турнирной таблице.