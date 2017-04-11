Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние 10 лет»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в этом сезоне не сможет выиграть чемпионат России. По мнению Червиченко, руководство сине-бело-голубых допустило ошибку, пригласив на пост главного тренера команды румынского специалиста Мирчу Луческу.

    – Сейчас «Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние десять лет. Поэтому питерцам про чемпионство можно забыть. Еще в начале сезона было видно, что у них нет игры. Команда выглядит бесхарактерно, бесхребетно. Есть там ребята, которые убиваются, например, Дзюба. Но большинство этот порыв не поддерживают. К тому же в команде существуют конфликт между тренером и российскими игроками. Поэтому «Зенит» полностью разбалансирован. Конечно, они могут на каких-то эмоциях, вопреки всему, собраться и обыграть «Спартак», но это будет именно на уровне противостояния Москвы и Санкт-Петербурга, не более того.

    – Луческу соответствует уровню «Зенита»?

    – На мой взгляд, приглашение этого специалиста было ошибкой руководства клуба. Не нужно было приглашать человека из чемпионата, где результаты игр известны заранее и весь чемпионат «распилен» между тремя олигархами. Одному три команды принадлежат, другому – четыре. С одними – играют, под других – ложатся. С судьями там ситуация еще веселее, чем у нас. В общем, считаю, чем быстрее руководство клуба признается в ошибочности своего выбора, тем лучше будет для всей команды. Но «Зенит» последние два-три года очень странно себя ведет. Там руководство настолько уже привыкло почивать на лаврах, что они, как на охоте, потеряли задор и жажду крови. Плывут по течению, не понимая, что течение развернулось уже в другую сторону.

    – Как «Спартак» будет играть против «Зенита»?

    – «Спартак» будет играть только на победу. Спартаковцы молодцы в этом сезоне – они выглядят интереснее других команд. Хотя вопросы с обороной по-прежнему не решены, но за счет своей атаки и средней линии «Спартак» не дает сопернику этой проблемой воспользоваться. Они с начала игры начинают напирать, и соперник скатывается к оборонительным действиям. А это именно то, что красно-белым нужно. В этом сезоне против них практически никто не сыграл на встречных курсах.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». За восемь туров до конца сезона красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков в турнирной таблице.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 07:40
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 12 апреля 2017, 09:54

      на встречных курсах играли только Краснодар и Зенит, больше не припомню

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 11 апреля 2017, 17:33

      Да, состояние плохое. Но! Тем не менее, Зенит борется за призовое место. А не как Спартак 16 лет в глубокой жопе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 11 апреля 2017, 17:26

      «Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние 10 лет» - к сожалению, это ФАКТ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 11 апреля 2017, 11:13

      Все гораздо проще. Поскольку Газпром деньги не считает, то в Зените решили, что можно все продавить деньгами. Но это не так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 11 апреля 2017, 11:05

      бездомные и кони-смиритесь уже,примите всё как должное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 апреля 2017, 10:27

      "на каких-то эмоциях, вопреки всему" - ну не знаю не знаю, по мне так как раз паспортистам это прекрасный шанс слить Луча за один только этот матч, сколько уже тренеров летело именно после провальных игр в принципиальных матчах.
      А свои Анжи, Тереки, Амкары были и у Зенита и у других тренеров.
      Вот только Леги могут начать мешать, так чтоб уж совсем в дно проиграть, чтобы на верняка Луч в отставку подал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2017, 08:36

      ну не бывает так, чтоб все были сбалансированы или разбалансированны))) так что кто то слабже, кто то сильнее) кто то чемпион, а кому то чуточку не хватило до титула.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 11 апреля 2017, 08:33

      Да не считайте наши очки посмотрим кто будет чемпионом вам еще с ЦСКА играть и с нами так что посмотрим

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > FCZenit1990 11 апреля 2017, 09:36

      Скорее Вам с нами! Мы можем себе позволить даже проигрыш, а Вам нужна только победа, но на это ДАЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > filosof sparty 11 апреля 2017, 09:49

      Всё таки мы надеемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 11 апреля 2017, 08:07

      Спартак - красно-белая машина!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 апреля 2017, 07:56

      Да действительно с тренером Зеня лоханулась, за такое бабло можно было найти тренера покруче))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11