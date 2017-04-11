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  • Червиченко: «Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние 10 лет»

Червиченко: «Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние 10 лет»

11 апреля 2017, 07:40
17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в этом сезоне не сможет выиграть чемпионат России. По мнению Червиченко, руководство сине-бело-голубых допустило ошибку, пригласив на пост главного тренера команды румынского специалиста Мирчу Луческу.

– Сейчас «Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние десять лет. Поэтому питерцам про чемпионство можно забыть. Еще в начале сезона было видно, что у них нет игры. Команда выглядит бесхарактерно, бесхребетно. Есть там ребята, которые убиваются, например, Дзюба. Но большинство этот порыв не поддерживают. К тому же в команде существуют конфликт между тренером и российскими игроками. Поэтому «Зенит» полностью разбалансирован. Конечно, они могут на каких-то эмоциях, вопреки всему, собраться и обыграть «Спартак», но это будет именно на уровне противостояния Москвы и Санкт-Петербурга, не более того.

– Луческу соответствует уровню «Зенита»?

– На мой взгляд, приглашение этого специалиста было ошибкой руководства клуба. Не нужно было приглашать человека из чемпионата, где результаты игр известны заранее и весь чемпионат «распилен» между тремя олигархами. Одному три команды принадлежат, другому – четыре. С одними – играют, под других – ложатся. С судьями там ситуация еще веселее, чем у нас. В общем, считаю, чем быстрее руководство клуба признается в ошибочности своего выбора, тем лучше будет для всей команды. Но «Зенит» последние два-три года очень странно себя ведет. Там руководство настолько уже привыкло почивать на лаврах, что они, как на охоте, потеряли задор и жажду крови. Плывут по течению, не понимая, что течение развернулось уже в другую сторону.

– Как «Спартак» будет играть против «Зенита»?

– «Спартак» будет играть только на победу. Спартаковцы молодцы в этом сезоне – они выглядят интереснее других команд. Хотя вопросы с обороной по-прежнему не решены, но за счет своей атаки и средней линии «Спартак» не дает сопернику этой проблемой воспользоваться. Они с начала игры начинают напирать, и соперник скатывается к оборонительным действиям. А это именно то, что красно-белым нужно. В этом сезоне против них практически никто не сыграл на встречных курсах.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». За восемь туров до конца сезона красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков в турнирной таблице.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча Червиченко Андрей
Комментарии (17)
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Danish Dynamite
1491886053
Хорошо сказал про хохляцкий чемпионат. В точку.
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a-rakhmatov
1491886602
Да действительно с тренером Зеня лоханулась, за такое бабло можно было найти тренера покруче))
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Чеба
1491887243
Спартак - красно-белая машина!)
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FCZenit1990
1491888792
Да не считайте наши очки посмотрим кто будет чемпионом вам еще с ЦСКА играть и с нами так что посмотрим
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Д Альбертини
1491889005
ну не бывает так, чтоб все были сбалансированы или разбалансированны))) так что кто то слабже, кто то сильнее) кто то чемпион, а кому то чуточку не хватило до титула.
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Valera-Verim
1491897920
бездомные и кони-смиритесь уже,примите всё как должное.
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kanav67
1491898427
Все гораздо проще. Поскольку Газпром деньги не считает, то в Зените решили, что можно все продавить деньгами. Но это не так.
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qwera 1969
1491920781
«Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние 10 лет» - к сожалению, это ФАКТ!
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Kollljan
1491921214
Да, состояние плохое. Но! Тем не менее, Зенит борется за призовое место. А не как Спартак 16 лет в глубокой жопе.
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Кинстифа
1491980059
на встречных курсах играли только Краснодар и Зенит, больше не припомню
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