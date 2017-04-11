Червиченко: «Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние 10 лет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в этом сезоне не сможет выиграть чемпионат России. По мнению Червиченко, руководство сине-бело-голубых допустило ошибку, пригласив на пост главного тренера команды румынского специалиста Мирчу Луческу.

– Сейчас «Зенит» находится в самом ужасном состоянии за последние десять лет. Поэтому питерцам про чемпионство можно забыть. Еще в начале сезона было видно, что у них нет игры. Команда выглядит бесхарактерно, бесхребетно. Есть там ребята, которые убиваются, например, Дзюба. Но большинство этот порыв не поддерживают. К тому же в команде существуют конфликт между тренером и российскими игроками. Поэтому «Зенит» полностью разбалансирован. Конечно, они могут на каких-то эмоциях, вопреки всему, собраться и обыграть «Спартак», но это будет именно на уровне противостояния Москвы и Санкт-Петербурга, не более того.

– Луческу соответствует уровню «Зенита»?

– На мой взгляд, приглашение этого специалиста было ошибкой руководства клуба. Не нужно было приглашать человека из чемпионата, где результаты игр известны заранее и весь чемпионат «распилен» между тремя олигархами. Одному три команды принадлежат, другому – четыре. С одними – играют, под других – ложатся. С судьями там ситуация еще веселее, чем у нас. В общем, считаю, чем быстрее руководство клуба признается в ошибочности своего выбора, тем лучше будет для всей команды. Но «Зенит» последние два-три года очень странно себя ведет. Там руководство настолько уже привыкло почивать на лаврах, что они, как на охоте, потеряли задор и жажду крови. Плывут по течению, не понимая, что течение развернулось уже в другую сторону.

– Как «Спартак» будет играть против «Зенита»?

– «Спартак» будет играть только на победу. Спартаковцы молодцы в этом сезоне – они выглядят интереснее других команд. Хотя вопросы с обороной по-прежнему не решены, но за счет своей атаки и средней линии «Спартак» не дает сопернику этой проблемой воспользоваться. Они с начала игры начинают напирать, и соперник скатывается к оборонительным действиям. А это именно то, что красно-белым нужно. В этом сезоне против них практически никто не сыграл на встречных курсах.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». За восемь туров до конца сезона красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков в турнирной таблице.