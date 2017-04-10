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    Суркис: «У дочки брата 22-го апреля свадьба, но матч с «Шахтером» перенесли из-за игр Кубка»

    Владелец «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию о том, что встреча чемпионата Украины между киевским клубом и «Шахтером» перенесена из-за свадьбы его дочери Марины. По словам предпринимателя, причина — в неудобном календаре команды.

    Вместо 22-го апреля матч состоится на день раньше.

    «Моя дочка вышла замуж ровно год назад. У дочки брата 22 апреля свадьба. Если люди считают, что матч перенесли из-за свадьбы, то они ошибаются.

    Мы договорились с «Шахтером» сыграть в пятницу. Нам это удобно, в среду принципиальные матчи в Кубке, полуфинал все-таки. Как хозяева, мы имеем право перенести матч. И я считаю, что это не связано ни со свадьбами, ни с чем. 20 часов в пятницу – удобное время. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас», – сказал украинец.

    Источник: YouTube

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    10.04.2017 20:26
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