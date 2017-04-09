Матч «Динамо» — «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Суркиса

Встреча 26-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером», намеченная на 22-е апреля, состоится на день раньше. По данным издания «Обозреватель», причиной послужила свадьба дочери владельца киевского клуба Игоря Суркиса.

Церемония бракосочетания Марины Суркис состоится 22-го апреля в ресторане киевского отеля Fairmont.

Ранее сообщалось о желании обоих клубов перенести матч из-за встреч Кубка Украины.