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    Матч «Динамо» — «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Суркиса

    Встреча 26-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером», намеченная на 22-е апреля, состоится на день раньше. По данным издания «Обозреватель», причиной послужила свадьба дочери владельца киевского клуба Игоря Суркиса.

    Церемония бракосочетания Марины Суркис состоится 22-го апреля в ресторане киевского отеля Fairmont.

    Ранее сообщалось о желании обоих клубов перенести матч из-за встреч Кубка Украины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 00:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 апреля 2017, 08:20

      Игра перенесена из-за расстройства желудка у дочери Саркиса. Весь чемпионат встал на две недели. Олени.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 апреля 2017, 06:42

      Бредятина, если оба клуба хотят перенести матч из-за кубка, тогда причём тут свадьба

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 апреля 2017, 05:41

      А она чё, центр нападения?
      А,.. форвард грехопадения.
      А может она будет матч судить?
      У них там всё может быть...

      0
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      Рейтинг: +786

      xakep01 9 апреля 2017, 00:58

      Причём тут футбол и свадьба? Дочь че футбол хочет посмотреть? Бред какой-то

      0
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      Рейтинг: +86

      Luccot > xakep01 9 апреля 2017, 11:23

      ппц, сам суркис хотел посмотреть, он же не пойдет на футбол вместо свадьбы, ну ты гонишь

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      Рейтинг: +786

      xakep01 > Luccot 9 апреля 2017, 11:38

      какую-то хрень ты гонишь

      -1
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      Рейтинг: +86

      Luccot > xakep01 9 апреля 2017, 13:01

      бля, ну вот смотри свадьба дочери суркиса 22 апреля, верно? как он пойдет на футбол в этот день? поэтому перенесли на 21, если бы на 23 перенесли, то ему с дикого бодуна надо было бы идти, тоже не вариант

      -1
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      Рейтинг: +86

      Luccot > xakep01 10 апреля 2017, 15:03

      ну ты и тупица упрямый))) не можешь признать что затупил)))

      -1
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