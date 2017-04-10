Пепе: «До последней секунды буду ждать и надеяться на продление контракта с «Реалом»

Защитник «Реала» Пепе признался, что верит в продление своего контракта, который рассчитан до середины 2017 года.

«Сейчас могу сказать, что только одному Богу известно, как сложится мое будущее. Мой контракт истекает 30 июня, но я до последней секунды буду ждать и надеяться, что мы продлим соглашение», – сказал Пепе.

На данный момент стороны не могут договориться о продлении контракта на выгодных для всех условиях. Футболист рассчитывает на двухлетнее соглашение, а клуб готов продлить контракт лишь на сезон.