Романцев: «Уфе» не хватило на поле лидера по фамилии Семак»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые закономерно победили «Уфу» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Он отметил, что уфимской команде не хватило лидера на поле, чтобы попытаться переломить ход этой встречи. После этой встречи «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.
– То, что «Спартак» во втором тайме действовал по счету, оправданно?
– Вне всякого сомнения. Тем более что из-за травм поле покинули Адриано и Зе Луиш. Уверен, что любой другой клуб действовал бы точно так же.
– Лидерство обычно давит на игроков и тренеров?
– Конечно. Тем более» «Спартак» столько лет не находился так близко к чемпионству. Но на встречу с «Уфой» москвичи выходили с дополнительным зарядом энергии, полученным после потери очков «Зенитом» во встрече с «Анжи».
– Третий гол Мельгарехо подтвердил логичность победы спартаковцев?
– Все по игре. «Спартак» был мощнее, мобильнее, точнее в выполнении установки.
– А чего не хватило «Уфе»?
– Футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера.