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    Романцев: «Уфе» не хватило на поле лидера по фамилии Семак»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые закономерно победили «Уфу» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Он отметил, что уфимской команде не хватило лидера на поле, чтобы попытаться переломить ход этой встречи. После этой встречи «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

    – То, что «Спартак» во втором тайме действовал по счету, оправданно?

    – Вне всякого сомнения. Тем более что из-за травм поле покинули Адриано и Зе Луиш. Уверен, что любой другой клуб действовал бы точно так же.

    – Лидерство обычно давит на игроков и тренеров?

    – Конечно. Тем более» «Спартак» столько лет не находился так близко к чемпионству. Но на встречу с «Уфой» москвичи выходили с дополнительным зарядом энергии, полученным после потери очков «Зенитом» во встрече с «Анжи».

    – Третий гол Мельгарехо подтвердил логичность победы спартаковцев?

    – Все по игре. «Спартак» был мощнее, мобильнее, точнее в выполнении установки.

    – А чего не хватило «Уфе»?

    – Футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 08:30
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