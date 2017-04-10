Романцев: «Уфе» не хватило на поле лидера по фамилии Семак»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые закономерно победили «Уфу» в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Он отметил, что уфимской команде не хватило лидера на поле, чтобы попытаться переломить ход этой встречи. После этой встречи «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

– То, что «Спартак» во втором тайме действовал по счету, оправданно?

– Вне всякого сомнения. Тем более что из-за травм поле покинули Адриано и Зе Луиш. Уверен, что любой другой клуб действовал бы точно так же.

– Лидерство обычно давит на игроков и тренеров?

– Конечно. Тем более» «Спартак» столько лет не находился так близко к чемпионству. Но на встречу с «Уфой» москвичи выходили с дополнительным зарядом энергии, полученным после потери очков «Зенитом» во встрече с «Анжи».

– Третий гол Мельгарехо подтвердил логичность победы спартаковцев?

– Все по игре. «Спартак» был мощнее, мобильнее, точнее в выполнении установки.

– А чего не хватило «Уфе»?

– Футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера.