Тошич: «ЦСКА такой клуб, который хочет выигрывать»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, что помешало его команде одержать победу в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который закончился со счетом 1:1. Он добавил, что ЦСКА не теряет надежды догнать «Спартак» в чемпионской гонке. Отставание от красно-белых составляет восемь очков.

– В Краснодаре нам всегда тяжело играть, в этот раз было тоже самое. У нас были хорошие голевые моменты в первом тайме, но мы не успели их реализовать. Хорошо, что сумели отыграться. Жалко, что в первом тайме не смогли первыми выйти вперед.

– Что сказал тренер, когда вы выходили на замену?

– Он как всегда попросил обострять игру. Но мы сразу после моего выхода забили и стали играть не то чтобы оборонительно, но осторожно. Не хотели пропустить еще.

– Вы довольны результатом?

– Мы всегда настраиваемся на победу, ЦСКА такой клуб, который хочет выигрывать. Но лучше сыграть вничью, чем проиграть.

– Есть надежда догнать «Спартак»?

– Мы никогда не опускаем руки, а там посмотрим.

– Но все-таки, если реально оценивать шансы команды, теперь главное занять второе место, чтобы попасть в Лигу Чемпионов?

– Не соглашусь. Пока есть шансы добиться первого места, мы будем стараться это сделать