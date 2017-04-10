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    Тошич: «ЦСКА такой клуб, который хочет выигрывать»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, что помешало его команде одержать победу в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который закончился со счетом 1:1. Он добавил, что ЦСКА не теряет надежды догнать «Спартак» в чемпионской гонке. Отставание от красно-белых составляет восемь очков.

    – В Краснодаре нам всегда тяжело играть, в этот раз было тоже самое. У нас были хорошие голевые моменты в первом тайме, но мы не успели их реализовать. Хорошо, что сумели отыграться. Жалко, что в первом тайме не смогли первыми выйти вперед.

    – Что сказал тренер, когда вы выходили на замену?

    – Он как всегда попросил обострять игру. Но мы сразу после моего выхода забили и стали играть не то чтобы оборонительно, но осторожно. Не хотели пропустить еще.

    – Вы довольны результатом?

    – Мы всегда настраиваемся на победу, ЦСКА такой клуб, который хочет выигрывать. Но лучше сыграть вничью, чем проиграть.

    – Есть надежда догнать «Спартак»?

    – Мы никогда не опускаем руки, а там посмотрим.

    – Но все-таки, если реально оценивать шансы команды, теперь главное занять второе место, чтобы попасть в Лигу Чемпионов?

    – Не соглашусь. Пока есть шансы добиться первого места, мы будем стараться это сделать

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2017 07:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 10 апреля 2017, 07:45

      В этом матче не повезло. В первом тайме особенно, а краснодар как всегда забивает с пенальти.

      2
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      Рейтинг: +320

      T 72 10 апреля 2017, 07:27

      Все хотят выигрывать,не у всех получается

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2017, 07:20

      Хотенья одного мало-надо еще уметь играть.

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 10 апреля 2017, 07:14

      Вы сами себе помешали выиграть.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 апреля 2017, 07:10

      Ну так и выигрывайте, что то не особо получается...

      0
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