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Тошич: «ЦСКА такой клуб, который хочет выигрывать»

10 апреля 2017, 07:06
5

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, что помешало его команде одержать победу в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который закончился со счетом 1:1. Он добавил, что ЦСКА не теряет надежды догнать «Спартак» в чемпионской гонке. Отставание от красно-белых составляет восемь очков.

– В Краснодаре нам всегда тяжело играть, в этот раз было тоже самое. У нас были хорошие голевые моменты в первом тайме, но мы не успели их реализовать. Хорошо, что сумели отыграться. Жалко, что в первом тайме не смогли первыми выйти вперед.

– Что сказал тренер, когда вы выходили на замену?

– Он как всегда попросил обострять игру. Но мы сразу после моего выхода забили и стали играть не то чтобы оборонительно, но осторожно. Не хотели пропустить еще.

– Вы довольны результатом?

– Мы всегда настраиваемся на победу, ЦСКА такой клуб, который хочет выигрывать. Но лучше сыграть вничью, чем проиграть.

– Есть надежда догнать «Спартак»?

– Мы никогда не опускаем руки, а там посмотрим.

– Но все-таки, если реально оценивать шансы команды, теперь главное занять второе место, чтобы попасть в Лигу Чемпионов?

– Не соглашусь. Пока есть шансы добиться первого места, мы будем стараться это сделать

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Тошич Зоран
Комментарии (5)
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Nerlinger
1491797424
Ну так и выигрывайте, что то не особо получается...
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Obi Wan
1491797697
Вы сами себе помешали выиграть.
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Диктор
1491798022
Хотенья одного мало-надо еще уметь играть.
Ответить
T 72
1491798465
Все хотят выигрывать,не у всех получается
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Алексей Гозиас
1491799502
В этом матче не повезло. В первом тайме особенно, а краснодар как всегда забивает с пенальти.
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