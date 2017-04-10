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  • Семак: «В эпизоде с первым голом у «Спартака» было нарушение»

Семак: «В эпизоде с первым голом у «Спартака» было нарушение»

10 апреля 2017, 01:24
31

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что в эпизоде с первым голом красно-белых был фол со стороны полузащитника гостей Фернандо.

«В первом тайме присутствовала нервозность. Несмотря на это, у «Спартака» было только один-два острых момента. При этом в эпизоде с падением Аликина его зацепил Промес, а в эпизоде с забитым мячом тоже было нарушение, Фернандо сыграл опасно.

В какой-то мере это была игра до гола. Во втором тайме мы смотрелись неплохо, но пропускали опасные контратаки», — сказал Семак.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Фернандо Семак Сергей
Комментарии (31)
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B.G.
1491782988
Семак: у «Спартака» было только один-два острых момента. Да Спартак просто расстреливал ворота Уфы....скажите спасибо Беленову который тащил неберущиеся мячи
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VIPded
1491794974
Серёга думает, что если будет ныть, его вместо Луческу в Зенит позовут?
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Диктор
1491796872
Фу Серега-ты еще не начинай ныть.Стыдно.
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a_who
1491797117
Респект Беленову ! был бы разгром !
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Мары
1491799154
С кем поведёшься, того и тапки. Сергей плохим совсем не отличался, Но зря ему Луческу повстречался.
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filosof sparty
1491800495
Богданыч заканчивай! Лучше таблицу вырежи и на стенку повесь
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Футболозавр Рекс
1491801696
Что ещё было ожидать от этого конебомжа... Не понимаю хайпа вокруг него.
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nik55
1491803328
хватит скулить---короче Спартак забил все голы с нарушениями Семак не позорься
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spartach n1
1491805014
Зенитовская школа даёт о себе знать ))
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Filllllll
1491810776
А о том, что в ворота Спартака левый пеналь поставили, молчит...
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