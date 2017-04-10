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    Семак: «В эпизоде с первым голом у «Спартака» было нарушение»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что в эпизоде с первым голом красно-белых был фол со стороны полузащитника гостей Фернандо.

    «В первом тайме присутствовала нервозность. Несмотря на это, у «Спартака» было только один-два острых момента. При этом в эпизоде с падением Аликина его зацепил Промес, а в эпизоде с забитым мячом тоже было нарушение, Фернандо сыграл опасно.

    В какой-то мере это была игра до гола. Во втором тайме мы смотрелись неплохо, но пропускали опасные контратаки», — сказал Семак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2017 01:24
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 10 апреля 2017, 15:38

      Хоть чему-то успел научиться у луческу......!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 10 апреля 2017, 14:08

      Вот она бомжатская школа скулить по поводу и без.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > takca 10 апреля 2017, 14:34

      Скулить, ты что собака с поломаной судьбой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 10 апреля 2017, 10:52

      А о том, что в ворота Спартака левый пеналь поставили, молчит...

      6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 апреля 2017, 10:07

      Ну вот ещё один судофил,
      Впрочем не удивил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 апреля 2017, 09:19

      вирус цыганский.. надеюсь Семак это с обиды от поражения на эиоциях, а не от разума

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 апреля 2017, 09:16

      Зенитовская школа даёт о себе знать ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ded-53 10 апреля 2017, 08:51

      Ну конечно - всегда виноваты судьи

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 10 апреля 2017, 08:48

      хватит скулить---короче Спартак забил все голы с нарушениями Семак не позорься

      5
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 10 апреля 2017, 08:21

      Что ещё было ожидать от этого конебомжа... Не понимаю хайпа вокруг него.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 10 апреля 2017, 08:18

      Опять начинается. Заколебали уже...

      1
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