Семак: «В эпизоде с первым голом у «Спартака» было нарушение»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что в эпизоде с первым голом красно-белых был фол со стороны полузащитника гостей Фернандо.

«В первом тайме присутствовала нервозность. Несмотря на это, у «Спартака» было только один-два острых момента. При этом в эпизоде с падением Аликина его зацепил Промес, а в эпизоде с забитым мячом тоже было нарушение, Фернандо сыграл опасно.

В какой-то мере это была игра до гола. Во втором тайме мы смотрелись неплохо, но пропускали опасные контратаки», — сказал Семак.