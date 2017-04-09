Щенников не намерен уходить из ЦСКА в другую команду РФПЛ

Защитник ЦСКА Георгий Щенников не собирается в ближайшее время покидать армейский клуб. Об этом сообщил агент российского футболиста Сергей Пушкин.

«Контракт игрока с клубом действует до конца следующего сезона, хотя некоторые порталы пишут о декабре 2017 года, но это неправда. Сам игрок хочет остаться в ЦСКА, и в России точно не планирует менять армейцев на другую команду. За стол переговоров с руководством ЦСКА мы еще не садились, но если они предложат, обязательно это сделаем», – заявил агент.

В нынешнем сезоне чемпионата России Щенников провел 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.