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    Щенников не намерен уходить из ЦСКА в другую команду РФПЛ

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников не собирается в ближайшее время покидать армейский клуб. Об этом сообщил агент российского футболиста Сергей Пушкин.

    «Контракт игрока с клубом действует до конца следующего сезона, хотя некоторые порталы пишут о декабре 2017 года, но это неправда. Сам игрок хочет остаться в ЦСКА, и в России точно не планирует менять армейцев на другую команду. За стол переговоров с руководством ЦСКА мы еще не садились, но если они предложат, обязательно это сделаем», – заявил агент.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Щенников провел 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: ТАСС

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    09.04.2017 13:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 18:35

      Можно подумать он кому то нужен?

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 9 апреля 2017, 16:09

      Щенников и Акинфеев единственные настоящие КОНИ ни сестры из торпедо ни игна из локо про остальных вообще говорить нечего. Он должен быть в команде.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 9 апреля 2017, 14:21

      ну и правильно... что дергаться...

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