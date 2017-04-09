Натхо: «ЦСКА обязан побеждать «Краснодар», иного выбора нет»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо отметил, что команда обязана побеждать в предстоящем матче с «Краснодаром» в 22-м туре РФПЛ. Встреча пройдет сегодня и начнется в в 16:30 по московскому времени.

«Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд в России. Против них сложно играть, но мы должны их превзойти, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», — заявил Натхо.

ЦСКА после 21 матча занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» – четвертое.