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    Натхо: «ЦСКА обязан побеждать «Краснодар», иного выбора нет»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо отметил, что команда обязана побеждать в предстоящем матче с «Краснодаром» в 22-м туре РФПЛ. Встреча пройдет сегодня и начнется в в 16:30 по московскому времени.

    «Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд в России. Против них сложно играть, но мы должны их превзойти, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», — заявил Натхо.

    ЦСКА после 21 матча занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» – четвертое.

    Источник: Twitter

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    09.04.2017 11:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +354

      REDAT 9 апреля 2017, 15:28

      «Краснодар» тоже должен побеждать,тем более для это все есть!!!!!!!!!Уважаю "ЦСКА" и пусть победит сильнейший!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 9 апреля 2017, 15:17

      Центральный матч тура, где ничья не устроит обе команды.За Краснодаром - свое поле, Федя и Классон, за армейцами - удача (может Вите повезет отличиться) и защита.

      0
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 9 апреля 2017, 14:55

      ЦСКА вперёд!!!

      Витёк Беларусь за тебя.

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 апреля 2017, 14:46

      Победит сильнейший и тот - кому больше повезёт. Краснодар играет дома - обязаны выигрывать !

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 9 апреля 2017, 11:43

      ГОРЯЧИЙ КРОВЬ ГОРЯЧЕГО ЧЕРКЕСА!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 11:39

      Но не победит.

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