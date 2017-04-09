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  • Натхо: «ЦСКА обязан побеждать «Краснодар», иного выбора нет»

Натхо: «ЦСКА обязан побеждать «Краснодар», иного выбора нет»

9 апреля 2017, 11:24
5

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо отметил, что команда обязана побеждать в предстоящем матче с «Краснодаром» в 22-м туре РФПЛ. Встреча пройдет сегодня и начнется в в 16:30 по московскому времени.

«Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» – одна из лучших команд в России. Против них сложно играть, но мы должны их превзойти, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть», — заявил Натхо.

ЦСКА после 21 матча занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» – четвертое.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (5)
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Диктор
1491727145
Но не победит.
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Krasnodar 123
1491727400
ГОРЯЧИЙ КРОВЬ ГОРЯЧЕГО ЧЕРКЕСА!
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Wolk36
1491738923
ЦСКА вперёд!!!
Витёк Беларусь за тебя.
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Dominator777
1491740231
Центральный матч тура, где ничья не устроит обе команды.За Краснодаром - свое поле, Федя и Классон, за армейцами - удача (может Вите повезет отличиться) и защита.
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REDAT
1491740921
«Краснодар» тоже должен побеждать,тем более для это все есть!!!!!!!!!Уважаю "ЦСКА" и пусть победит сильнейший!!!!!!!!!!!!!!
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