Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Диетолог Месси: «Лео не устроит просто быть в топ-10 лучших игроков мира»

    Итальянский диетолог лидера «Барселоны» Лионеля Месси отметил, что игрок способен и дальше оставаться лучшим в мировом футболе. Свою роль Джулиано Позер видит в некой настройке организма игрока.

    «Месси по-прежнему может быть прежним. Он умный и хочет сохранить свой нынешний статус. Лео не будет счастлив, являесь одним из 10 лучших игроков. Он хочет быть номером один.

    Я же считаю, что должен сделать точную настройку мощного суперкара, поощряя использование органических продуктов питания – зерна, сезонных фруктов, овощей, оливкового масла, свежей рыбы», – заявил Позер.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2017 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 9 апреля 2017, 10:54

      Лео и вторым или третьим не устроит быть,это нормально

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11