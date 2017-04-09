Диетолог Месси: «Лео не устроит просто быть в топ-10 лучших игроков мира»

Итальянский диетолог лидера «Барселоны» Лионеля Месси отметил, что игрок способен и дальше оставаться лучшим в мировом футболе. Свою роль Джулиано Позер видит в некой настройке организма игрока.

«Месси по-прежнему может быть прежним. Он умный и хочет сохранить свой нынешний статус. Лео не будет счастлив, являесь одним из 10 лучших игроков. Он хочет быть номером один.

Я же считаю, что должен сделать точную настройку мощного суперкара, поощряя использование органических продуктов питания – зерна, сезонных фруктов, овощей, оливкового масла, свежей рыбы», – заявил Позер.