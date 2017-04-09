Яковлев: «От ничьи с «Зенитом» у «Анжи» больше разочарования, чем радости»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал игру команды в матче с «Зенитом» (1:1) в 22-м туре РФПЛ. Форвард стал автором гола в ворота питерцев.

«По итогу матча, осадок, конечно, неприятный оттого, что упустили победу в такой игре. Но отобрать очки у такой серьезной команды, тем более на выезде, тоже многого стоит. Все важные игры у нас еще впереди, и главное продолжать играть с такой же самоотдачей и таким желанием. И показать всем, что у нас строится новая команда, мы можем играть футбол, и играть хорошо.

Что больше преобладает после такой игры — разочарование оттого, что не удержали победу или радость оттого, что сыграли вничью с «Зенитом»? Больше разочарование. В концовке были три момента, когда могли забить и вырвать победу. Хотя надо отметить, что после удаления нам стало даже тяжелее. Все приходит с опытом, нужно было просто контролировать больше мяч. Но осадок, конечно, остался, что не увезли с Питера три очка. И еще хотелось бы отметить наших болельщиков, которых было сегодня много. Они молодцы, поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы их слышали, и хотелось бы, чтобы побольше их приезжало, мы их всегда рады видеть.

Какую установку давал главный тренер в перерыве? Коррективы были в основном командные. Продолжать так же играть, как мы действовали в первом тайме. Где-то добавить, а где-то спокойней поиграть. Мы все осознавали ответственность, все футболисты уже с опытом, поэтому понимали, как нужно действовать. Единственное обидно было, что из-за отскока, вообще непонятно, что в штрафной произошло. В принципе единственный опасный момент, который они создали, и привел к голу», – заявил Яковлев.

«Анжи» после 22-го тура занимает в турнирной таблице РФПЛ 11-е место.