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    Яковлев: «От ничьи с «Зенитом» у «Анжи» больше разочарования, чем радости»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал игру команды в матче с «Зенитом» (1:1) в 22-м туре РФПЛ. Форвард стал автором гола в ворота питерцев.

    «По итогу матча, осадок, конечно, неприятный оттого, что упустили победу в такой игре. Но отобрать очки у такой серьезной команды, тем более на выезде, тоже многого стоит. Все важные игры у нас еще впереди, и главное продолжать играть с такой же самоотдачей и таким желанием. И показать всем, что у нас строится новая команда, мы можем играть футбол, и играть хорошо.

    Что больше преобладает после такой игры — разочарование оттого, что не удержали победу или радость оттого, что сыграли вничью с «Зенитом»? Больше разочарование. В концовке были три момента, когда могли забить и вырвать победу. Хотя надо отметить, что после удаления нам стало даже тяжелее. Все приходит с опытом, нужно было просто контролировать больше мяч. Но осадок, конечно, остался, что не увезли с Питера три очка. И еще хотелось бы отметить наших болельщиков, которых было сегодня много. Они молодцы, поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы их слышали, и хотелось бы, чтобы побольше их приезжало, мы их всегда рады видеть.

    Какую установку давал главный тренер в перерыве? Коррективы были в основном командные. Продолжать так же играть, как мы действовали в первом тайме. Где-то добавить, а где-то спокойней поиграть. Мы все осознавали ответственность, все футболисты уже с опытом, поэтому понимали, как нужно действовать. Единственное обидно было, что из-за отскока, вообще непонятно, что в штрафной произошло. В принципе единственный опасный момент, который они создали, и привел к голу», – заявил Яковлев.
    «Анжи» после 22-го тура занимает в турнирной таблице РФПЛ 11-е место.

    Источник: ФК «Анжи»

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    09.04.2017 06:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 9 апреля 2017, 15:57

      Очень хорошо играли!!! Красавцы!!!

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      Рейтинг: +11234

      alp 9 апреля 2017, 11:50

      отлично сыграли, че... были к победе ближе ..

      0
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 9 апреля 2017, 08:48

      не добили.жаль..

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 апреля 2017, 06:58

      Ну в принципе всё так и есть.Не добавить, не убавить.

      -1
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