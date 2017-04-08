Ловчев: «Что есть у «Зенита», кроме нервозности?»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 22-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Анжи» (1:1) выразил мнение, что петербургский клуб не демонстрирует игры, которая позволит команде стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего и имеющего одну игру в запасе «Спартака» на пять очков.

«После каждого тура говорю, что ни одна команда в РФПЛ не играет в чемпионский футбол. В матче против «Анжи» это в очередной раз подтвердил «Зенит». Питерцы безобразно играли в атаке, ужасно – в защите. И, в целом, предстали какой-то разрозненной командой, будто раньше ни разу друг друга не видели. Хотя в первые месяца работы Луческу казалось, что в комбинационной игре «Зенит» как раз прибавляет. Но, видимо, это был эффект Жулиано.

Тем не менее, для «Зенита» еще ничего не потеряно. Все лидеры будут терять очки, без вопросов. Вот увидите, и «Спартак» с «Уфой» помучается, и ЦСКА – с «Краснодаром». Другое дело, что у «Спартака в атаке есть игроки, которые могут решить эпизод в одиночку. У ЦСКА есть стена в защите. А что есть у «Зенита», кроме нервозности?» – сказал Ловчев.