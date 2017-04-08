Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Что есть у «Зенита», кроме нервозности?»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 22-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Анжи» (1:1) выразил мнение, что петербургский клуб не демонстрирует игры, которая позволит команде стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего и имеющего одну игру в запасе «Спартака» на пять очков.

    «После каждого тура говорю, что ни одна команда в РФПЛ не играет в чемпионский футбол. В матче против «Анжи» это в очередной раз подтвердил «Зенит». Питерцы безобразно играли в атаке, ужасно – в защите. И, в целом, предстали какой-то разрозненной командой, будто раньше ни разу друг друга не видели. Хотя в первые месяца работы Луческу казалось, что в комбинационной игре «Зенит» как раз прибавляет. Но, видимо, это был эффект Жулиано.

    Тем не менее, для «Зенита» еще ничего не потеряно. Все лидеры будут терять очки, без вопросов. Вот увидите, и «Спартак» с «Уфой» помучается, и ЦСКА – с «Краснодаром». Другое дело, что у «Спартака в атаке есть игроки, которые могут решить эпизод в одиночку. У ЦСКА есть стена в защите. А что есть у «Зенита», кроме нервозности?» – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 апреля 2017, 07:48

      У Зенита есть игрочишка, который себя считает лучше пивных животов, Но на деле выходят только нелепые нырки.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 9 апреля 2017, 07:35

      В данный момент да - Спартак сильнее!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 07:14

      Полностью согласен

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 9 апреля 2017, 06:29

      Гоните Луческу из команды и верните Халка!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > zadira56 9 апреля 2017, 08:49

      Луческу я думаю и сам уйдет по окончанию сезона а Халка нам не видать как своих ушей слишком много за него платить да и сам он не пойдет на понижении зарплаты, ради чего тогда он ушел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 апреля 2017, 03:35

      У Зенита есть Газпром и невообразимый админ ресурс.
      Я ещё вначале весны говорил, что по игре Спартак ни одному клубу премьер лиги не уступает.Если кто то и может помешать нам, так это судейский легион.А тут уже ни чего не сделаешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 апреля 2017, 01:08

      старый дед который борозду портит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 апреля 2017, 01:07

      Зенит без халка и витселя совсем другая команда...два игрока делали всю игру и результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 9 апреля 2017, 00:26

      У Зинида есть деньги,админресурс,Мудок и в конце-концов новый Вибростадион с плешивым полем.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > Архипелаг Гуляк 9 апреля 2017, 00:27

      +1!!!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 9 апреля 2017, 00:14

      газпром
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 9 апреля 2017, 00:10

      У Зенита есть немеренное государственное бабло,,,,,боюсь что именно этот фактор может всё решить

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11