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Ловчев: «Что есть у «Зенита», кроме нервозности?»

8 апреля 2017, 23:50
14

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 22-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Анжи» (1:1) выразил мнение, что петербургский клуб не демонстрирует игры, которая позволит команде стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего и имеющего одну игру в запасе «Спартака» на пять очков.

«После каждого тура говорю, что ни одна команда в РФПЛ не играет в чемпионский футбол. В матче против «Анжи» это в очередной раз подтвердил «Зенит». Питерцы безобразно играли в атаке, ужасно – в защите. И, в целом, предстали какой-то разрозненной командой, будто раньше ни разу друг друга не видели. Хотя в первые месяца работы Луческу казалось, что в комбинационной игре «Зенит» как раз прибавляет. Но, видимо, это был эффект Жулиано.

Тем не менее, для «Зенита» еще ничего не потеряно. Все лидеры будут терять очки, без вопросов. Вот увидите, и «Спартак» с «Уфой» помучается, и ЦСКА – с «Краснодаром». Другое дело, что у «Спартака в атаке есть игроки, которые могут решить эпизод в одиночку. У ЦСКА есть стена в защите. А что есть у «Зенита», кроме нервозности?» – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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Михаил Шевченко
1491685675
Непошло у Мирчи в России.....
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slavа0508
1491685857
У Зенита есть немеренное государственное бабло,,,,,боюсь что именно этот фактор может всё решить
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Робинзон
1491686047
газпром .
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Архипелаг Гуляк
1491686787
У Зинида есть деньги,админресурс,Мудок и в конце-концов новый Вибростадион с плешивым полем.
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алекс88
1491689232
Зенит без халка и витселя совсем другая команда...два игрока делали всю игру и результат
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Мары
1491698103
У Зенита есть Газпром и невообразимый админ ресурс. Я ещё вначале весны говорил, что по игре Спартак ни одному клубу премьер лиги не уступает.Если кто то и может помешать нам, так это судейский легион.А тут уже ни чего не сделаешь.
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zadira56
1491708550
Гоните Луческу из команды и верните Халка!
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Диктор
1491711265
Полностью согласен
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ded-53
1491712511
В данный момент да - Спартак сильнее!
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Аид666
1491713316
У Зенита есть игрочишка, который себя считает лучше пивных животов, Но на деле выходят только нелепые нырки.
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