Дзагоев, Алексей Березуцкий и Миланов не помогут ЦСКА в матче против «Краснодара»

Московский ЦСКА вылетел в Краснодар на матч 22-го тура РФПЛ против местного «Краснодара». Напомним, встреча пройдет 9 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что московскому клубу в данной встрече не помогут травмированные Алексей Березуцкий, Алан Дзагоев и Георгий Миланов.

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом:

Вратари: Акинфеев, Помазун.

Защитники: Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Васин.

Полузащитники: Натхо, Вернблум, Тошич, Головин, Ионов, Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Оланаре, Чалов.