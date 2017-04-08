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    Дзагоев, Алексей Березуцкий и Миланов не помогут ЦСКА в матче против «Краснодара»

    Московский ЦСКА вылетел в Краснодар на матч 22-го тура РФПЛ против местного «Краснодара». Напомним, встреча пройдет 9 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Отметим, что московскому клубу в данной встрече не помогут травмированные Алексей Березуцкий, Алан Дзагоев и Георгий Миланов.

    Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом:

    Вратари: Акинфеев, Помазун.

    Защитники: Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Васин.

    Полузащитники: Натхо, Вернблум, Тошич, Головин, Ионов, Гордюшенко.

    Нападающие: Витиньо, Оланаре, Чалов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.04.2017 16:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 9 апреля 2017, 14:35

      Давайте Армейцы побеждайте и Дай Бог что свиньи проигрывают в уфе

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 8 апреля 2017, 23:42

      Тяжеловатенько будет, но надо из штанов выпрыгнуть и взять три очка. Зенька подарок сделал, вдруг и спартачи споткнуться.

      1
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      Рейтинг: +2229

      river31 8 апреля 2017, 17:55

      Весьма жаль. Алан отлично организовывает атаки.
      Скорейшего выздоровления и возвращения в строй всем.

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 8 апреля 2017, 17:13

      Алан травмируется часто((

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