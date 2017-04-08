Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов допустил, что «Уфа» отберет очки у «Спартака»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком». По мнению Бубнова, команда Сергея Семака способна отобрать очки у красно-белых в данной встрече.

    «Уфа» провела тяжелый матч с «Локомотивом», оставила в Черкизово много сил. «Спартак» будет свежее, у него сильнее группа атаки, а любая потеря очков в преддверии матчей с прямыми конкурентами чревата последствиями. Ставлю на гостей, хотя допускаю, что мотивированная «Уфа» (сохранившиеся шансы на еврозону, плюс фактор перешедшего из «Зенита» Сергея Семака) отберет очки у лидера», – заявил Бубнов.

    Напомним, что матч «Уфа» – «Спартак» пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 06:27
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 апреля 2017, 13:47

      Да-а, Санек ещё тот специалист. Ему, в своё время,Бесков-слово, а тот в ответ ему два. Санёк уже тогда с большой претензией на звание эксперта был, а сейчас и просто футбольный стратег, скажет как отрежет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 8 апреля 2017, 19:52

      Ну раз сам Бубнов допустил, значит, обязательно отберёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 8 апреля 2017, 12:50

      Бубнов допускает,а ты выйди перед мачтам и скажи это фанам,они тебе допустят в бубен....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 8 апреля 2017, 12:39

      Думаю, что Спартак выиграет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:32

      Допустить можно всё, что угодно, а как будет на самом деле ни кто не скажет.
      Моё мнение, что Уфу уничтожат.Лунёва в этот раз в калитке Уфы нет и помочь команде Семака может только админресурс в лице судей.По игре же ни одна команда в РФПЛ Спартак не превосходит.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 апреля 2017, 12:30

      наверное так и будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 8 апреля 2017, 11:45

      да уж УФА не подарок ! сами не играют и другим не дают ! команда на 5том месте с разницей 14 на 14 !!! когда такое было не помню !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 8 апреля 2017, 10:54

      Раньше неудобным соперником была кубань,а сейчас уфа!вперед мясо!Квинси-следующая Уфа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 8 апреля 2017, 09:56

      Бубнов настоящий политик стал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 апреля 2017, 08:45

      А я хоть и не эксперт, но допускаю, что выиграет Спартак) пора переламывать череду неудачных игр с уфой.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11