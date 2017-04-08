Бубнов допустил, что «Уфа» отберет очки у «Спартака»

Да-а, Санек ещё тот специалист. Ему, в своё время,Бесков-слово, а тот в ответ ему два. Санёк уже тогда с большой претензией на звание эксперта был, а сейчас и просто футбольный стратег, скажет как отрежет.
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком». По мнению Бубнова, команда Сергея Семака способна отобрать очки у красно-белых в данной встрече.
«Уфа» провела тяжелый матч с «Локомотивом», оставила в Черкизово много сил. «Спартак» будет свежее, у него сильнее группа атаки, а любая потеря очков в преддверии матчей с прямыми конкурентами чревата последствиями. Ставлю на гостей, хотя допускаю, что мотивированная «Уфа» (сохранившиеся шансы на еврозону, плюс фактор перешедшего из «Зенита» Сергея Семака) отберет очки у лидера», – заявил Бубнов.
Напомним, что матч «Уфа» – «Спартак» пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 по московскому времени.