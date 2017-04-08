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Бубнов допустил, что «Уфа» отберет очки у «Спартака»

8 апреля 2017, 06:27
15

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком». По мнению Бубнова, команда Сергея Семака способна отобрать очки у красно-белых в данной встрече.

«Уфа» провела тяжелый матч с «Локомотивом», оставила в Черкизово много сил. «Спартак» будет свежее, у него сильнее группа атаки, а любая потеря очков в преддверии матчей с прямыми конкурентами чревата последствиями. Ставлю на гостей, хотя допускаю, что мотивированная «Уфа» (сохранившиеся шансы на еврозону, плюс фактор перешедшего из «Зенита» Сергея Семака) отберет очки у лидера», – заявил Бубнов.

Напомним, что матч «Уфа» – «Спартак» пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Бубнов Александр
Комментарии (15)
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a-rakhmatov
1491622665
Почему бы и нет, пищевик с трудом у Оренбурга выиграл)))
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oyabun
1491622900
Лживое название заметки. Из текста следует, что в первую очередь Бубнов ставит на победу Спартака. А допускать можно всё что угодно.
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Garrincha58
1491629907
Спартак выиграет без лишних проблем и хватит уже мусолить каждую игру с их участием никто их не догонит
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Д Альбертини
1491630315
А я хоть и не эксперт, но допускаю, что выиграет Спартак) пора переламывать череду неудачных игр с уфой.
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Krics
1491634573
Бубнов настоящий политик стал.
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Gazelvagen877
1491638078
Раньше неудобным соперником была кубань,а сейчас уфа!вперед мясо!Квинси-следующая Уфа
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vladimir63
1491641130
да уж УФА не подарок ! сами не играют и другим не дают ! команда на 5том месте с разницей 14 на 14 !!! когда такое было не помню !!!
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Мары
1491643926
Допустить можно всё, что угодно, а как будет на самом деле ни кто не скажет. Моё мнение, что Уфу уничтожат.Лунёва в этот раз в калитке Уфы нет и помочь команде Семака может только админресурс в лице судей.По игре же ни одна команда в РФПЛ Спартак не превосходит.
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agrmark
1491644394
Думаю, что Спартак выиграет!
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бочаров
1491645037
Бубнов допускает,а ты выйди перед мачтам и скажи это фанам,они тебе допустят в бубен....
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