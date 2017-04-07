«Вест Хэм» уволит Билича, если команда проиграет «Суонси»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич может покинуть английскую команду. Утверждается, что руководство «молотобойцев» планирует отправить в отставку хорватского специалиста в том случае, если команда потерпит поражение в домашнем матче 32-го тура АПЛ против «Суонси Сити».

Если это произойдет, «Вест Хэм» до конца сезона возглавит директор академии Терри Уэстли.

Напомним, что встреча между «Вест Хэмом» и «Суонси» пройдет в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.